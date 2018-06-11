Неделю, на которой России предстоит соприкоснуться с чемпионатом мира, главный телеканал страны предварил объемной финансовой сводкой. Сколько стоит состав каждой сборной. Сколько – отдельные звезды. Сколько всякого полезного или необходимого можно сделать на эти деньги.

Дал, словом, вводную на языке, который нынче наиболее понятен. Комментаторы предстоящих матчей тоже, разумеется, всласть пожонглируют суммами, рыночными и гонорарными, выскочившими высоко за грань разумных. Но – фокус в том, что деньги к чемпионату мира – говорю о сугубо спортивной его составляющей – не имеют отношения. Можно даже сказать, – никакого. Футбольный мундиаль – остров коммунизма в олигархической монархии. Чудом уцелевшая абсолютная ценность из давнишнего классического спорта.

И чудо вдвойне, что эта редкость-диковина, которой положено, казалось бы, перейти в разряд ценностей музейных, притягивает к себе абсолютное внимание жителей Земли. Больше того, – оно вне конкуренции!

Поставить рядом с футбольным мундиалем Олимпийские игры больше уже язык не поворачивается. Олимпийскую лицензию все сложнее получить – раз. Результаты Игр подлежат обширной ревизии даже спустя длительное время после их окончания – два. Назвать Олимпиаду спортивным Эверестом, где желанны все сильнейшие спортсмены и они, сильнейшие, считают делом своей чести непременно на Играх выступить, боле невозможно сразу по нескольким причинам – три.

Чемпионаты мира в других видах спорта тоже не выдерживают сравнения с футбольным. Во-первых, они второстепенны на фоне Олимпийских игр. Во-вторых, не все сильнейшие горят желанием или имеют возможность в них участвовать. В-третьих, здесь результаты тоже могут быть со временем пересмотрены.

Про клубный спорт, и футбол в особенности, в контексте нашего разговора – или хорошо, или совсем коротко. Клубный футбол превратился в вотчину олигархов. Хоккей НХЛ хоть и сдерживает чью-либо доминацию, но целиком основан на финансовых маневрах.

Те немногие любители классического спорта, кому претят бесконечные толки о миллиардах и миллионах денежных единиц, получают во время футбольного мундиаля счастливую возможность отвести душу. Потому что эта история – совсем о другом.

Сборные, съезжающиеся со всего света (и заметьте, со следующего ЧМ число их возрастет в полтора раза, что явится несомненным благом в деле развертывания всемирной футбольной экспозиции), не просто играют в мяч. Ведь миниатюрная версия земного шара в ногах – это мощнейшая метафора. (К слову, я все время удивляюсь, почему устроители мундиаля никак не догадаются перенести на официальный мяч ЧМ картинку с глобуса.) И здесь, на мундиале, полномочные представители стран открывают то, что скрыто! Отношения стран и народов с мирозданием – плюс способность к самоорганизации.

И еще – футбольный мундиаль справедлив! Как бы вы ни доказывали, мигом вскипев, обратное на конкретных примерах. Но на исторической дистанции легко можно обнаружить, как за что-то конкретное-разовое выдается компенсация или выносится порицание. И Англии на мундиалях не раз аукнулся засчитанный с подачи Тофика Бахрамова несуществующий гол в финале-1966. А Аргентина за «руку Бога» Марадоны в 1986-м получила прямо в следующем финале-1990 спорный пенальти, решивший дело в пользу Германии. Полистайте страницы истории – и баланс наверняка сойдется!

Только и скажешь: чемпионат мира по футболу – одно из чудес света! Встречаем.