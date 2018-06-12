Участники ЧМ-2018. Германия: поход за девятым финалом
Представляем участников чемпионата мира. На очереди — сборная Германии.
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
1
ГРУППА F
|
17 июня
|
18.00 мск
|
Москва
|
Германия – Мексика
|
23 июня
|
21.00
|
Сочи
|
Германия – Швеция
|
27 июня
|
17.00
|
Казань
|
Корея – Германия
ПОДГОТОВКА
После поражения от Австрии (1:2) немцы все-таки успели прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию в контрольных матчах, победив с аналогичным счетом Саудовскую Аравию. При этом аравийцы едва не ушли от поражения в компенсированное время. В качестве базы на период чемпионата мира Германия выбрала Ватутинки.
СОСТАВ
Вратари: Мануэль НОЙЕР (Бавария), Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН (Барселона), Кевин ТРАПП (ПСЖ).
Центральные защитники: Жером БОАТЕНГ, Матс ХУММЕЛЬС, Никлас ЗЮЛЕ (все – Бавария), Антонио РЮДИГЕР (Челси), Маттиас ГИНТЕР (Боруссия М).
Крайние защитники: Йозуа КИММИХ (Бавария), Йонас ГЕКТОР (Кельн), Марвин ПЛАТТЕНХАРДТ (Герта).
Центральные полузащитники: Тони КРООС (Реал), Сами ХЕДИРА (Ювентус), Илкай ГЮНДОГАН (Манчестер Сити), Себастьян РУДИ (Бавария), Леон ГОРЕЦКА (Шальке).
Атакующие полузащитники: Томас МЮЛЛЕР (Бавария), Месут ОЗИЛ (Арсенал), Юлиан ДРАКСЛЕР (ПСЖ), Юлиан БРАНДТ (Байер), Марко РОЙС (Боруссия Д).
Нападающие: Тимо ВЕРНЕР (РБ Лейпциг), Марио ГОМЕС (Штутгарт).
Тренер: Йоахим ЛЕВ.
ОТБОР К ЧМ-2018
Европейская группа С
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. ГЕРМАНИЯ
|
10
|
10
|
0
|
0
|
43-4
|
30
|
2. Северная Ирландия
|
10
|
6
|
1
|
3
|
17-6
|
19
|
3. Чехия
|
10
|
4
|
3
|
3
|
17-10
|
15
|
4. Норвегия
|
10
|
4
|
1
|
5
|
17-16
|
13
|
5. Азербайджан
|
10
|
3
|
1
|
6
|
10-19
|
10
|
6. Сан-Марино
|
10
|
0
|
0
|
10
|
2-51
|
0
ГОЛЫ
|
МЮЛЕР
|
5
|
ВАГНЕР
|
5
|
ДРАКСЛЕР
|
3
|
ГНАБРИ
|
3
|
ГОРЕТЦКА
|
3
|
ВЕРНЕР
|
3
|
ГОМЕС
|
2
|
ГЕКТОР
|
2
|
ХЕДИРА
|
2
|
КИММИХ
|
2
|
ШЮРРЛЕ
|
2
|
ХУММЕЛЬС
|
1
|
БРАНДТ
|
1
|
ДЖАН
|
1
|
КРООС
|
1
|
МУСТАФИ
|
1
|
РЮДИГЕР
|
1
|
ОЗИЛ
|
1
|
РУДИ
|
1
|
ФОЛЛАНД
|
1
|
ЮНЕС
|
1
100 процентов матчей выиграли немцы - единственные в евроотборе
10 голов забила Германия после угловых - лучший результат в Европе
ИГРОВАЯ СХЕМА
На первый взгляд, сборная Германии выглядит несбалансированной: на подмене у звезд сидят игроки, явно уступающим тем в классе, и во всем составе нет почти никого в возрасте 25-27 лет – самом расцветном для футболистов. Все это так, если забыть одну простую вещь: немцы идеально обучены, подготовлены и закалены, у них непробивные характеры и светлые головы, в которые вложены четкие установки. Они, в хорошем смысле, футбольные роботы, прекрасно справляющиеся со своими функциями, а отдельные, штучные мастера – Озил, Кроос, Боатенг, Киммих – придают этому компьютеру человеческой непредсказуемости и нечеловеческих изысков. Да, немецкая команда крайне предсказуема и понятна – но ровно таковой она была и 10, и 20, и 40 лет назад, однако и тогда, и сейчас ее удавалось превзойти лишь единицам.
ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ
Томас Мюллер дебютировал за команду «Паль» из деревушки, в которой он родился и вырос, в возрасте 4 лет. Там же он встретил свою будущую жену Лизу - работницу фермы и прекрасную наездницу, которая увлекла мужа конным спортом.
Мануэль Нойер в 2011 году стал победителем немецкой версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?», выиграв 500 тысяч евро. Все деньги пошли в благотворительный фонд борьбы с детской нищетой.
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
1,03
|
Выход в 1/4 финала
|
1,45
|
Выход в 1/2 финала
|
2,05
|
Выход в финал
|
3,40
|
Чемпионство
|
5,50
Как оправдывали прогнозы
Немецкие болельщики – редкостные счастливцы. Никакая Бразилия не сможет похвастать тем, что за последние полвека всего три раза не добиралась до пьедестала чемпионатов мира. И тем не менее, команда Германии умеет разочаровывать, да еще как! Все три упомянутых случая сопряжены с поражениями от команд второго ряда – Австрии, Болгарии, Хорватии, и каждое было оглушительным, пусть не по счету, но по факту. А проигрыш в полуфинале-2006 итальянцам или в полуфинале-2010 испанцам – разве не осечки? И все же надо признать, что любая другая нация была бы нереально довольна, зная наперед, что ее любимцы наверняка в очередной раз попадут в четверку сильнейших. Потому что они всегда побеждают – и когда в футбол играют две команды, и когда тридцать две. И сорок восемь будут играть, ничего не изменится.
3550 км преодолеет по воздуху сборная Германии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 7200 км, со 2-го – 8700 км.
БОЛЕЛЬЩИКИ
Немецкий фанаты проявляют агрессию разве что при виде англичан или голландцев. А так это, в основном, добродушные, немного чудаковатые любители выпить пива в баре. Среди них попадаются уникальные персонажи - так, 70-летний Губерт Вирт решил приехать на ЧМ-2018 на тракторе. Его путешествие началось 15 мая в городке Форхгайм, а сегодня он планировал оказаться в Москве.
СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН
Возможно, уже через месяц Томас Мюллер вытеснит из нашей «Олл-Старз» (у вас вполне может быть иная) неподражаемого Руди Феллера, одного из символов немецкого футбола на стыке 80-90-х, а Тони Кроос или Месут Озил – Бастиана Швайнштайгера, фундаментального элемента возрождения сборной Германии в XXI веке. Как сами они, в свою очередь, и их современники подвинули героев давнего прошлого – Фрица Вальтера, Уве Зеелера, Хельмута Халлера, Карл-Хайнца Шнеллингера, Вольфганга Оверата, Берти Фогтса, Пауля Брайтнера, Пьера Литтбарски. В символической сборной Германии, в отличие от многих других, изменения происходят постоянно.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Всего 5 раз в 18 чемпионатах мира (еще два они пропустили) немцы финишировали вне пьедестала. В последний раз – еще в XX веке, в 1998-м. Четыре раза они занимали первое место, четыре – второе, четыре – третье. Нарушится ли это симпатичное равенство в России?
Лотару Маттеусу принадлежит рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира – 25. Кроме того, он, как и мексиканец Антонио Карбахал, выступил на 5 турнирах.
Мирослав Клозе – рекордсмен по числу голов на ЧМ – 16. Третий результат у Герда Мюллера, который лидировал в этом зачете с 1974-го по 2006 год.
Пауль Брайтнер наряду с Зинедином Зиданом и бразильцами Пеле и Вава забивал в двух финалах ЧМ.
8 участий в финалах – еще одно мировое достижение немцев. У Бразилии, если считать финалом решающую встречу ЧМ-1950 с Уругваем – 7. Причем трижды сборная Германии разыгрывала титул в споре с Аргентиной – в 1986-м, 1990-м и 2014-м.
В пяти матчах подряд забивали Герд Мюллер (1970) и Уве Ран (1954-58), в четырех – Руди Фёллер (1986-90) и Юрген Клинсман (1994).
2 поражения в 94 матчах за 86 лет потерпели немцы в квалификациях чемпионатов мира, причем оба – на своем поле: от Португалии в 1985-м (0:1) и от Англии в 2001-м (1:5).
Немцам принадлежат самые крупные победы на ЧМ в XXI веке – 8:0 над Саудовской Аравией в 2002-м и в полуфинале за всю историю – 7:1 над Бразилией в 2014-м.
Из 4 послематчевых серий пенальти Германия не проиграла ни одной, «перебив» Францию в 1982-м, Мексику в 1986-м, Англию в 1990-м и Аргентину в 2006-м.
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ
|
1934
|
3-е место
|
1938
|
1/8 финала
|
1954
|
Чемпион
|
1958
|
4-е место
|
1962
|
1/4 финала
|
1966
|
Финал
|
1970
|
3-е место
|
1974
|
Чемпион
|
1978
|
2-й этап
|
1982
|
Финал
|
1986
|
Финал
|
1990
|
Чемпион
|
1994
|
1/4 финала
|
1998
|
1/4 финала
|
2002
|
Финал
|
2006
|
3-е место
|
2010
|
3-е место
|
2014
|
Чемпион