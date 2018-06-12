МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

1

ГРУППА F

17 июня 18.00 мск Москва Германия – Мексика 23 июня 21.00 Сочи Германия – Швеция 27 июня 17.00 Казань Корея – Германия

ПОДГОТОВКА

После поражения от Австрии (1:2) немцы все-таки успели прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию в контрольных матчах, победив с аналогичным счетом Саудовскую Аравию. При этом аравийцы едва не ушли от поражения в компенсированное время. В качестве базы на период чемпионата мира Германия выбрала Ватутинки.

СОСТАВ

Вратари: Мануэль НОЙЕР (Бавария), Марк-Андре ТЕР ШТЕГЕН (Барселона), Кевин ТРАПП (ПСЖ).

Центральные защитники: Жером БОАТЕНГ, Матс ХУММЕЛЬС, Никлас ЗЮЛЕ (все – Бавария), Антонио РЮДИГЕР (Челси), Маттиас ГИНТЕР (Боруссия М).

Крайние защитники: Йозуа КИММИХ (Бавария), Йонас ГЕКТОР (Кельн), Марвин ПЛАТТЕНХАРДТ (Герта).

Центральные полузащитники: Тони КРООС (Реал), Сами ХЕДИРА (Ювентус), Илкай ГЮНДОГАН (Манчестер Сити), Себастьян РУДИ (Бавария), Леон ГОРЕЦКА (Шальке).

Атакующие полузащитники: Томас МЮЛЛЕР (Бавария), Месут ОЗИЛ (Арсенал), Юлиан ДРАКСЛЕР (ПСЖ), Юлиан БРАНДТ (Байер), Марко РОЙС (Боруссия Д).

Нападающие: Тимо ВЕРНЕР (РБ Лейпциг), Марио ГОМЕС (Штутгарт).

Тренер: Йоахим ЛЕВ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Европейская группа С

И В Н П М О 1. ГЕРМАНИЯ 10 10 0 0 43-4 30 2. Северная Ирландия 10 6 1 3 17-6 19 3. Чехия 10 4 3 3 17-10 15 4. Норвегия 10 4 1 5 17-16 13 5. Азербайджан 10 3 1 6 10-19 10 6. Сан-Марино 10 0 0 10 2-51 0

ГОЛЫ

МЮЛЕР 5 ВАГНЕР 5 ДРАКСЛЕР 3 ГНАБРИ 3 ГОРЕТЦКА 3 ВЕРНЕР 3 ГОМЕС 2 ГЕКТОР 2 ХЕДИРА 2 КИММИХ 2 ШЮРРЛЕ 2 ХУММЕЛЬС 1 БРАНДТ 1 ДЖАН 1 КРООС 1 МУСТАФИ 1 РЮДИГЕР 1 ОЗИЛ 1 РУДИ 1 ФОЛЛАНД 1 ЮНЕС 1

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ИГРОВАЯ СХЕМА

На первый взгляд, сборная Германии выглядит несбалансированной: на подмене у звезд сидят игроки, явно уступающим тем в классе, и во всем составе нет почти никого в возрасте 25-27 лет – самом расцветном для футболистов. Все это так, если забыть одну простую вещь: немцы идеально обучены, подготовлены и закалены, у них непробивные характеры и светлые головы, в которые вложены четкие установки. Они, в хорошем смысле, футбольные роботы, прекрасно справляющиеся со своими функциями, а отдельные, штучные мастера – Озил, Кроос, Боатенг, Киммих – придают этому компьютеру человеческой непредсказуемости и нечеловеческих изысков. Да, немецкая команда крайне предсказуема и понятна – но ровно таковой она была и 10, и 20, и 40 лет назад, однако и тогда, и сейчас ее удавалось превзойти лишь единицам.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Томас Мюллер дебютировал за команду «Паль» из деревушки, в которой он родился и вырос, в возрасте 4 лет. Там же он встретил свою будущую жену Лизу - работницу фермы и прекрасную наездницу, которая увлекла мужа конным спортом.

Мануэль Нойер в 2011 году стал победителем немецкой версии телеигры «Кто хочет стать миллионером?», выиграв 500 тысяч евро. Все деньги пошли в благотворительный фонд борьбы с детской нищетой.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,03 Выход в 1/4 финала 1,45 Выход в 1/2 финала 2,05 Выход в финал 3,40 Чемпионство 5,50

Как оправдывали прогнозы

Немецкие болельщики – редкостные счастливцы. Никакая Бразилия не сможет похвастать тем, что за последние полвека всего три раза не добиралась до пьедестала чемпионатов мира. И тем не менее, команда Германии умеет разочаровывать, да еще как! Все три упомянутых случая сопряжены с поражениями от команд второго ряда – Австрии, Болгарии, Хорватии, и каждое было оглушительным, пусть не по счету, но по факту. А проигрыш в полуфинале-2006 итальянцам или в полуфинале-2010 испанцам – разве не осечки? И все же надо признать, что любая другая нация была бы нереально довольна, зная наперед, что ее любимцы наверняка в очередной раз попадут в четверку сильнейших. Потому что они всегда побеждают – и когда в футбол играют две команды, и когда тридцать две. И сорок восемь будут играть, ничего не изменится.

3550 км преодолеет по воздуху сборная Германии за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 7200 км, со 2-го – 8700 км.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Немецкий фанаты проявляют агрессию разве что при виде англичан или голландцев. А так это, в основном, добродушные, немного чудаковатые любители выпить пива в баре. Среди них попадаются уникальные персонажи - так, 70-летний Губерт Вирт решил приехать на ЧМ-2018 на тракторе. Его путешествие началось 15 мая в городке Форхгайм, а сегодня он планировал оказаться в Москве.

СБОРНАЯ ВСЕХ ВРЕМЕН

Возможно, уже через месяц Томас Мюллер вытеснит из нашей «Олл-Старз» (у вас вполне может быть иная) неподражаемого Руди Феллера, одного из символов немецкого футбола на стыке 80-90-х, а Тони Кроос или Месут Озил – Бастиана Швайнштайгера, фундаментального элемента возрождения сборной Германии в XXI веке. Как сами они, в свою очередь, и их современники подвинули героев давнего прошлого – Фрица Вальтера, Уве Зеелера, Хельмута Халлера, Карл-Хайнца Шнеллингера, Вольфганга Оверата, Берти Фогтса, Пауля Брайтнера, Пьера Литтбарски. В символической сборной Германии, в отличие от многих других, изменения происходят постоянно.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Всего 5 раз в 18 чемпионатах мира (еще два они пропустили) немцы финишировали вне пьедестала. В последний раз – еще в XX веке, в 1998-м. Четыре раза они занимали первое место, четыре – второе, четыре – третье. Нарушится ли это симпатичное равенство в России?

Лотару Маттеусу принадлежит рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира – 25. Кроме того, он, как и мексиканец Антонио Карбахал, выступил на 5 турнирах.

Мирослав Клозе – рекордсмен по числу голов на ЧМ – 16. Третий результат у Герда Мюллера, который лидировал в этом зачете с 1974-го по 2006 год.

Пауль Брайтнер наряду с Зинедином Зиданом и бразильцами Пеле и Вава забивал в двух финалах ЧМ.

8 участий в финалах – еще одно мировое достижение немцев. У Бразилии, если считать финалом решающую встречу ЧМ-1950 с Уругваем – 7. Причем трижды сборная Германии разыгрывала титул в споре с Аргентиной – в 1986-м, 1990-м и 2014-м.

В пяти матчах подряд забивали Герд Мюллер (1970) и Уве Ран (1954-58), в четырех – Руди Фёллер (1986-90) и Юрген Клинсман (1994).

2 поражения в 94 матчах за 86 лет потерпели немцы в квалификациях чемпионатов мира, причем оба – на своем поле: от Португалии в 1985-м (0:1) и от Англии в 2001-м (1:5).

Немцам принадлежат самые крупные победы на ЧМ в XXI веке – 8:0 над Саудовской Аравией в 2002-м и в полуфинале за всю историю – 7:1 над Бразилией в 2014-м.

Из 4 послематчевых серий пенальти Германия не проиграла ни одной, «перебив» Францию в 1982-м, Мексику в 1986-м, Англию в 1990-м и Аргентину в 2006-м.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ