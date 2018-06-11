Уверенные в себе саудовцы провели короткую пресс-конференцию и позанимались под жарким солнцем Петербурга.

Сборная Саудовской Аравии после открытой воскресной тренировки на «Петровском» перебралась заниматься в спальный район Петербурга – на базу «Зенита» между станциями метро «Удельная» и «Пионерская». Жители этого микрорайона и не ждали, что чемпионат мира как-то повлияет на них, но в мае начали ремонтировать дорогу, которая ведет к базе.

В районе станции метро «Пионерская» и так всегда плотное дорожное движение, а из-за ремонта Коломяжский проспект стал невыносимым местом. Рабочие постоянно перекрывали разные участки дороги: спрогнозировать, куда ты не сможешь повернуть сегодня, было невозможно. Поменяли даже бордюры, но пока шел ремонт, они просто стояли рядом с ямами. Зато теперь дорога стала такой ровной, какой она не была никогда.

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Мой коллега подписался на твиттер сборной Саудовской Аравии, и, хотя арабского языка мы оба не знаем, гугл-транслэйт перевел одно из сообщений однозначно: в 17 часов главный тренер выступит на пресс-конференции. Об этом на канале FIFA для прессы не было ни слова.

В 16:45 в пресс-центре базы «Зенита» человек из делегации критично смотрел на флаг с логотипом Федерации футбола Саудовской Аравии, развешенный на столе для пресс-конференции. Сквозь белую ткань просвечивала эмблема «Зенита», это явно было проблемой. Вопрос решился тремя листами белой бумаги и скотчем: эти инструменты интернациональны.

Последние приготовлены шли и в настройке микрофонов, и в регулировке света. Фраза «раз-два-три-четыре-пять», которой обычно тестируют микрофоны, двум русским журналистам, которые пришли на пресс-конференцию, будет сниться в кошмарах.

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Главный тренер Хуан Антонио Пицци на пресс-конференцию не пришел. Хотя именно его мы и ждали: в прошлом году на Кубке Конфедераций он тренировал сборную Чили, с прессой общался на стадионе «Турбостроитель». Пришли два его игрока: Яхья аль-Шехри и Абдуллах Утаиф, которые явно в свою сборную верят.

– Матч против России будет очень сложным. Но надеюсь, что он сложится для нас удачно и мы возьмем три очка, – неожиданно сказал аль-Шехри. Хотя, с другой стороны, что ему еще говорить?

–Россия – очень сильная команда. У них хорошие игроки. Но мы должны быть сфокусированы на нашей игры. Мы хотим порадовать наших болельщиков, пройти в следующий раунд, – поддержал мечты партнера Утаиф.

Журналисты из Саудовской Аравии изучали красивейший пресс-центр базы «Зенита»: деревянные стены, светящиеся панели с трофеями.

– Это все выиграл «Зенит»?! – поинтересовался журналист из страны гостей. – Здорово!

Мы рассказали историю каждого. Чемпионат мира неплохо продвигает нашу лигу.

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Начало тренировки прошло очень далеко от журналистов. Под огненным – будто в Эр-Рияде – солнцем игроки наверняка чувствовали себя хорошо, а вот непривыкшим к солнцу петербуржцам (по-прежнему двоим) было тяжелее.

После – беговые упражнения и игры с мячом. 15 минут, открытые для прессы, пролетели мгновенно. Тренировка приобрела смысл в самой концовке: корреспондент «Советского спорта» присоединилась к занятиям саудовцев и отдала пас форварду Муханнаду Ассири, когда мяч пролетел под ограждением.

Александр Кокорин может гордиться.