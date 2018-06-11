Корреспондент «Советского спорта» – о приезде сборной Аргентины в Россию. Лионель Месси и партнеры поселились на базе в подмосковных Бронницах.

ПРИЛЕТЕЛИ ПОД ШУМОК

Приезд сборной Аргентины был окутан таинственностью. Команда планировала сыграть товарищеский матч против Израиля, но из-за угроз в адрес Лео Месси отменила встречу и всем составом двинула в Барселону. Оттуда финалисты последнего чемпионата мира прилетели в Москву на день раньше, чем планировали. И пока 9 июня вечером в Кратове пресса встречала сборную Португалии вместе с Криштиану Роналду, аргентинцы прилетели под шумок в аэропорт «Жуковский» и стремительно выехали на базу в Бронницы.

Но укрыться от поклонников все же не удалось. Месси и компанию бурно встретили в аэропорту. Российских поклонники сборной Аргентины размахивали майками национальной команды и, лично в адрес Лео, экипировкой «Ньюэлз Олд Бойз». Но не прониклись гостеприимством и теплом местной публики одни из фаворитов турнира и сразу поехали в Бронницы заселяться в комфортабельные номера. Кстати, туда Федерация футбола Аргентины заранее привезла три тонны своих продуктов, сославшись на особенный рацион футболистов.

И если продукты команда привезла свои, то кровати и остальные удобства конечно же нет. На сайте федерации даже появился видеоролик, демонстрирующий условия, в которых будут жить и тренироваться аргентинцы на протяжении чемпионата мира. На видео показаны зал для пресс-конференций, тренировочные поля и раздевалки.

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МНОГО ПРЕССЫ!

Журналистов на тренировку латиноамериканцев приехала просто тьма. И это учитывая, что никто из футболистов с прессой общаться не собирался. То есть, примерно две сотни репортеров (всего на тренировке побывали около 500 человек) устроил факт банального созерцания одного из участников турнира. Ни слова от футболистов и главного тренера Хорхе Сампаоли. Весь его штаб, кстати, съежился от нехорошей погоды и оделся в дутые пуховики, обычно предназначенные для более холодной температуры. Да уж, нынче в столичном регионе прохладно.

А вообще аргентинцы напоминали грациозных, мастерски подстриженных и круто обученных зверей в клетке, на которых собрались посмотреть местные зеваки, журналисты и поклонники. Команда проводила тренировку на поле, обнесенном по периметру металлическим забором. Когда ограда бликовала на вечернем солнце, казалось, что все это понарошку. Как в ноябре прошлого года, когда Месси с партнерами перед контрольной встречей со сборной России (1:0) тренировался на фоне тушинских многоэтажек.

[SELECCIÓN MAYOR] Todo listo en Bronnitsy para el entrenamiento vespertino con público. #SomosArgentina pic.twitter.com/6HrbZBA90M — Selección Argentina (@Argentina) 11 июня 2018 г.

«МЕССИ, МЕССИ, МЕССИ!»

Именно это кричали бронницкие пацаны, заметив на горизонте одного из лучших футболистов в истории. Подписал бы Лео пару футболок, что ли. Ну! И будто услышав, после окончания занятий Месси около десяти минут раздавал автографы. Тренировку на стадионе СДЮШОР им. А. Сыроежкина могли наблюдать дети из бронницких спортивных школ. Билеты на тренировку раздавали министр спорта Подмосковья Роман Терюшков и посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио (к сожалению, билеты достались не всем; порядка 50 журналистов также не смогли попасть на территорию базы). Аргентинский чиновник немного удивил, признавшись, что на его родине хотят создать город, прохожий на Бронницы. А это не шутка? Если нет, то тот она, дружба народов, во плоти!

На сборную Аргентины пришли поглазеть, как на ценные сокровища. Будто бронницкие ювелиры, известные на всю страну, день и ночь вытачивали из драгоценных камней и металлов футболистов, тренера и образ сборной. Или, вдруг, наоборот? Может, бронницкие ювелиры на время ЧМ-2018 – это как раз-таки сборная Аргентины с ее кудесниками в атаке, опытными вояками в обороне и креативными энтузиастами в середине? Убедимся в матчах с Исландией, Хорватией и Нигерией.