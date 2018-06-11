Сборная Хорватии поиграла в футбол с детьми, подарила памятные мячи и влюбила в себя целый поселок.

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Сборная Хорватии своей тренировочной базой выбрала стадион в Рощино – его построили специально для чемпионата мира. Добраться до Рощино из Петербурга можно на маршрутке или на электричке, время в пути – около часа. Для журналистов – привилегии: если в кассе показать аккредитацию, билет на электричку дают бесплатно. Кассир нарочито любезен, но пока не очень быстр, ведь корреспондент «Советского спорта» становится у нее первым, для кого она пробивает льготный билет.

На выходе из электрички всех сразу же ловят волонтеры, которые указывают, откуда можно доехать до стадиона на бесплатном шаттле.

Все проходит очень гладко, первые проблемы появляются на входе: сотрудники безопасности совершенно не говорят по-английски, журналисту из Хорватии с большим трудом удается понять, что внутрь с флаконом духов его не пустят. Он не сильно расстраивается, отдает духи какому-то из своих коллег и заходит внутрь. Осмотр в целом адекватный, без перегибов, которые часто встречаются на матчах РФПЛ.

На входе сразу же три зоны: первая ведет к стадиону, вторая – к пресс-центру, третья – к палатке с хот-догами и кукурузой. Выбираем третий путь, но за напитки и угощения можно заплатить только наличными. Поэтому движемся в пресс-центр, где хорваты специально для журналистов поставили целый холодильник с питьевой водой, а в холле включен хорватский канал.

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В пресс-центре за час до пресс-конференции никого нет: можно скоротать время за игрой в настольный теннис. Но сетки и ракеток под рукой не оказалось.

Если журналистам в пресс-центре станет скучно - можно поиграть в настольный теннис. Только надо принести сетку и свои ракетки pic.twitter.com/dtwzXBFRNn — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 11 июня 2018 г.

Вместо главного тренера на пресс-конференцию приходят игроки: нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич и защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич. Сначала пресс-атташе хорватов предложил задавать вопросы на английском, а уже затем на хорватском.

– Какие у нас цели? Мы рады, что смогли пройти европейскую квалификацию и попасть на чемпионат мира, но я не думаю, что мы остановимся на этом Но думать о каких-то конкретных местах, которые мы можем занять, неправильно. Надо двигаться шаг за шагом, от игры к игре.

– Расскажите, как вам играется с Ракитичем, Модричем и Манджукичем?

– Это одни из лучших игроков мира на своих позициях. Конечно, мне очень все нравится. Я надеюсь, что даже по ходу игры на этом турнире, я смогу поднять уровень своего футбола рядом с такими мастерами.

– Какая роль Луки Модрича в команде?

– Лука – лидер нашей команды и один из лучших полузащитников в современном футболе, – так ответил на очевидные вопросы Крамарич.

Андрей Крамарич и Йосип Пиварич вещают перед тренировкой сборной Хорватии pic.twitter.com/HeKGD1t8Yn — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 11 июня 2018 г.

С Пиваричем было чуть веселее – журналисты попросили его сказать несколько слов на русском, ведь Йосип играет в чемпионате Украины.

– Я все понимаю по-русски, но говорю плохо. Но у меня был всего один год. Еще через год будет лучше, – по-русски ответил Пиварич.

После пресс-конференции представители сборной Хорватии раздали журналистам матчевые шарфы: «Советскому спорту» досталась встреча против Аргентины, которая наверняка станет решающей на групповом этапе.

Открытая тренировка началась позитивно: на поле вышли не только футболисты сборной Хорватии, но и дети из спортшколы выборгского «Фаворита» 2009 года рождения. Эти 10 минут 9-летние пацаны запомнят на всю жизнь.

Хорваты поиграли с местными детишками pic.twitter.com/CCNVAdgiQt — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 11 июня 2018 г.

После игр с детьми хорваты недолго побегали по кругу и разбились на три группы для традиционных квадратов. Здесь главной звездой стал Ивица Олич, который с приходом Златко Далича вошел в тренерский штаб сборной. В квадрате экс-форвард ЦСКА был лучшим: трижды прокинул мяч между ног молодым подопечным и удостоился бурных оваций трибун. На них, кстати, свободных мест не было совсем: все 550 билетов нашли своих обладателей. Среди них были и личные поклонники Луки Модрича.

Личный фанат Луки Модрича в Рощино! pic.twitter.com/53ahRoQboO — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 11 июня 2018 г.

Но вне конкуренции оставался Олич, его фамилию одновременно скандировал весь сектор, а главный заводила закончил призывом – Ивица, возвращайся в ЦСКА!

Это Ивица Олич. И в свои 38 лет он возил в квадрате всех парней из сборной Хорватии. С трибун кричали - Ивица, возвращайся в ЦСКА! pic.twitter.com/XYD1OQFFhR — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 11 июня 2018 г.

Вообще, атмосфера была очень теплая: во время двухсторонки зрители встречали каждый гол так, будто Россия забивала в финале чемпионата мира. После занятия хорваты отблагодарили болельщиков памятными мячами с автографами футболистов, а также матчевыми шарфиками.

Кажется, в Рощино все готовы болеть за Хорватию, команда Далича влюбила в себя минимум 550 человек.

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Обязательно надо сказать и о наследии чемпионата мира, ведь этот вопрос сейчас поднимается на самом высоком уровне. В Рощино, кажется, готовы обойтись без помощи Николая Чудотворца и прочих святых: после чемпионата мира здесь будет команда ПФЛ, которая будет называться «Ленинградец».