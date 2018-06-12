МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

70

ГРУППА F

14 июня 18.00 мск Москва Россия – Саудовская Аравия 19 июня 21.00 Санкт-Петербург Россия – Египет 25 июня 18.00 Самара Уругвай – Россия

ПОДГОТОВКА

В 2018 году россияне провели четыре контрольных матча: против Бразилии (0:3), Франции (1:3), Австрии (0:1) и Турции (1:1). С учетом прошлого года безвыигрышная серия команды достигла семи встреч. Антирекорд в истории сборной России - 8 матчей без побед. Базой команды на время чемпионата мира станет Новогорск.

СОСТАВ

Вратари: Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), Андрей ЛУНЕВ (Зенит), Владимир ГАБУЛОВ (Брюгге).

Центральные защитники: Сергей ИГНАШЕВИЧ (ЦСКА), Владимир ГРАНАТ (Рубин), Андрей СЕМЕНОВ (Ахмат), Илья КУТЕПОВ (Спартак).

Крайние защитники: Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА), Игорь СМОЛЬНИКОВ, Юрий ЖИРКОВ (оба – Зенит), Федор КУДРЯШОВ (Рубин).

Центральные полузащитники: Роман ЗОБНИН (Спартак), Далер КУЗЯЕВ, Александр ЕРОХИН (оба – Зенит), Юрий ГАЗИНСКИЙ (Краснодар).

Атакующие полузащитники: Алан ДЗАГОЕВ, Александр ГОЛОВИН (оба – ЦСКА), Александр САМЕДОВ (Спартак), Алексей МИРАНЧУК, Антон МИРАНЧУК (оба – Локомотив), Денис ЧЕРЫШЕВ (Вильярреал).

Нападающие: Федор СМОЛОВ (Краснодар), Артем ДЗЮБА (Зенит).

Тренер: Станислав ЧЕРЧЕСОВ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Не проходили

ИГРОВАЯ СХЕМА

Полтора года Станислав Черчесов юзал систему с тремя центральными защитниками и ничего бы не менял вплоть до своей отставки, не вмешайся гадюка-судьба, выставившая двух столбовых игроков обороны – Георгия Джикия и Виктора Васина. Обнаружив в этом амплуа незаполняемый кадровый дефицит, Черчесов и его помощник Мирослав Ромащенко благоразумно решили сократить эту линию в пользу лишнего игрока в середине поля, благо созидателей у нас более-менее хватает, а разрушителей, не согласись в последний момент встать на защиту родины Сергей Игнашевич, едва набралось бы на стартовый состав. Успел ли тренерский штаб поставить командную игру по новой схеме, контрольные матчи четкого ответа не дали. Придется получить его уже на чемпионате мира.

ФАКТЫ О ЗВЕЗДАХ

Артем Дзюба вырос в небогатой семье: отец был милиционером, мама начинала продавщицей в продуктовом магазине. Поначалу жили в коммуналке, из которой переехали в отдельную квартиру в Новокосине.

Юрий Жирков коллекционирует предметы, связанные с Великой Отечественной войной. Когда наберется достаточное экспонатов (а среди них есть транспортные средства и боевые орудия), планирует открыть музей в своем доме в Калининграде.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Фанаты сборной России в последние годы, к сожалению, заработали дурную славу - после стычек с поляками на Евро-2012 и марсельского побоища с англичанами на Евро-2016. Впрочем, скорее это были ответы на провокации. В целом на матчах сборной царит куда более благостная атмосфера, чем когда сталкиваются клубы. Во время ЧМ-2018 болельщики обещали избегать конфронтаций, чтобы не лить воду на мельницу критиков России, ожидающих проявлений в нашей стране насилия и расовой дискриминации.

2060 км

преодолеет по воздуху сборная России за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то ее суммарный путь до финала составит 7700 км, со 2-го – 5700 км.

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 1,45 Выход в 1/4 финала 3,50 Выход в 1/2 финала 8,50 Выход в финал 19,00 Чемпионство 51,00

Как оправдывали пргнозы

Исключительно плохо. Не было еще ни одного чемпионата мира в истории, на котором наша сборная выполнила бы задачу-минимум. В 50-60-е таковым считался выход в финал, в 70-80-е – в полуфинал, в 90-е и в новейшей истории – из группы. Не удалось ни разу. А единственный случай, когда команда опровергла скептиков – на ЧМ-1986 – обернулся досадным поражением в первом же раунде плей-офф от одной из самых невнятных команд того турнира Бельгии.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

3 чемпионата мира провела наша сборная под российским флагом. Выиграла 2 матча, проиграла 5, и в каждом случае занимала 3-е место в группе.

Олег Саленко остается рекордсменом по количеству мячей в одной игре ЧМ – в 1994-м он наколотил 5 штук в ворота Камеруна.

Саленко и Валентин Иванов становились лучшими бомбардирами чемпионата, причем оба поделили этот титул с другими снайперами. Петербуржец на пару с Христо Стоичковым забил в 1994-м 6 мячей, торпедовец в группе из шести человек, в т.ч. Гарринчей и Вава – 4 в 1962-м.

Все 22 игрока, включенные в заявку сборной, вышли на поле хотя бы раз на ЧМ-1994. Это повторение «рекорда», принадлежавшего с 1978 года французам.

Последний матч, выигранный нашей командой на чемпионатах мира не у африканцев, состоялся 9 июня 1986 года, когда сборная СССР обыграла Канаду – 2:0. Из россиян в той встрече участвовали только три спартаковца – Александр Бубнов, Геннадий Морозов и Сергей Родионов. У европейцев наши в последний раз отбирались очки четырьмя днями ранее – 1:1 с Францией, а побеждали их еще чуть раньше – 2 июня 1986-го Венгрию 6:0. С тех пор выиграть удалось только у Камеруна (2 раза) и Туниса, а сыграть вничью – с Кореей и Алжиром.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ