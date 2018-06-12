В среду команда будет заниматься в «Лужниках», а в четверг ровно в 18.00 начнется матч Россия - Саудовская Аравия.

В Новогорске хорошо - свежий воздух, птички поют, пахнет свежескошенной травой. И погода наладилась - потеплело и без дождика. Настроение у наставника сборной России Станислава Черчесова отменное. Он фотографируется с детьми кого-то из сотрудников сборной. Потом делает селфи с журналистом. Улыбается, когда включается автоматическая система полива - наверное, вспоминает, как несколько дней назад попали под этот искусственный дождик с врачом команды Эдуардом Безугловым.

Попадает под хорошее настроение главного тренера и форвард Артем Дзюба. Он первый пришел на тренировку и присел рядом, чтобы переодеть бутсы. О чем говорили, понятно, останется между ними. В это время на поле вышел Александр Головин с двумя мячами. Пробил по пустым воротам и оба раза промазал. В оправдание полузащитника скажу, что целился он в углы, а не “просто попасть”. Сегодня промахи прощаются, а вот в четверг лучше в ворота попадать.

Подходят представители мексиканского телеканала TELEVISA, просят показать всех российских суперзвезд. Пожимаю плечами - нет таких. «А просто звезд», - просят - тоже отсутствуют – Россия сильна командой.

- Ну, хоть назовите тех, кого мы точно знаем, - умоляют мексиканцы. А вот это - пожалуйста:

- Денис Черышев из «Вильярреала».

- Супер! Чьерышьев, - почти кричит новый друг и почти бегом отправляется снимать нашего полпреда испанской Ла лиги.

- Еще есть Марио Фернандес, - кричу вслед. - Он из Бразилии, может поговорить с вами на знакомом языке.

Его тоже знают. Благо, Черышев и Фернандес работают в паре. Мексиканцы хотят спуститься к полю, но им вежливо отказывает охрана…

Тогда они просят дать прогноз на выступление нашей команды. Говорю, что в будущее смотрим с оптимизмом, хотя последние игры хорошего настроения не добавили. Еще спрашивают про травму Кокорина. Тут уже совсем искренне отвечаю, что Александр точно усилил бы сборную России.

На поле все 23 футболиста, внесенные в заявку. Все без щитков, значит, - делает вывод, - журналистка братия, двусторонне играть не будут. Да и жесткие стыки исключены. И правильно - нужны они эти травмы за 54 до матча-открытия ЧМ-2018. Ведь для многих он станет самым главным в их футбольной жизни. Выиграют – забудем все неудачи в контрольных матчах и будем петь песни на улицах. А если… Вот об этом даже думать не хочется.