Лучший бомбардир розыгрыша с наименьшим количеством голов:

Гарринча, Вава, Валентин Иванов, Леонель Санчес, Флориан Альберт, Дражан Еркович (ЧМ-1962; все забили по 4 гола)

На ЧМ в Чили сразу 6 футболистов разделили звание лучшего голеадора турнира. Бразильцы Гарринча и Вава забивали только в плей-офф, начиная с 1/4 финала, и помогли команде взять кубок мира.

Рекордсмен по числу сыгранных матчей в финальных стадиях:

Лотар Маттеус (25 игр)

Единственный полевой игрок участник пяти мировых первенств. Свой дебютный матч провел 20 июня 1982 года, когда сборная ФРГ встречалась с командой Чили (на 61-й минуте при счете 2:0 в пользу немцев вышел на замену). Спустя 16 лет на полях Франции, в четвертьфинальной встрече с хорватами, Маттеус попрощался с чемпионатом мира как игрок. Немцы тогда с позором вылетели, уступив сопернику 0:3.

Самый результативный чемпионат мира:

ЧМ-1998 и ЧМ-2014 (по 171 гол)

Турнир во Франции многие считают революционным по качеству игры, телевизионному показу и суммарному количеству интригующих матчей. По статистике он оказался еще и самым результативным. Наряду с мундиалем в Бразилии. Чемпионат, который прошел 4 года назад, подтвердил популярное мнение, – действительно, с каждым годом футбол становится все более атакующим и зрелищным. Неизменно одно – «в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».

Команда-рекордсмен по числу забитых голов в одном матче:

Венгрия (ЧМ-1982; в матче с Сальвадором венгры забили 10 мячей и выиграли 10:1)

Уничтожив несчастных сальвадорцев и установив кажущийся вечным рекорд финальных стадий, венгры умудрились не выйти из группы. В матчах с аргентинцами и бельгийцами они набрали лишь одно очко. Забавно, что прямые конкуренты венгров на двоих забили в ворота аутсайдера лишь 3 мяча. Но для выполнения программы-минимум этого было достаточно.

Команда-рекордсмен по числу титулов:

Бразилия (5 побед на чемпионатах мира – в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах)

Вот уже 16 лет Бразилия не может стать 6-кратным чемпионом планеты. Задача Неймара и компании повторить достижение своих легендарных предшественников – Роналдо, Ромарио и Пеле. Любой другой исход будет воспринят как провал.

Команда-рекордсмен по количеству участий в финалах:

Германия (8 раз – в 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 и 2014 годах)

6 раз в решающих матчах играла команда ФРГ и дважды сборная Германии уже после объединения. Баланс побед и поражений равный – немцы одержали 4 победы и столько же раз уступили. На чемпионат мира в Россию коллектив Йоахима Лева приехал в качестве действующего обладателя трофея. 4 года назад благодаря Гонсало Игуаину (да-да, это не опечатка) Германия обыграла в финале Аргентину.

Автор самого быстрого хет-трика:

Ласло Кишш (ЧМ-1982; забил 3 мяча за 7 минут)

Выйдя на замену в матче с Сальвадором, венгерский нападающий оформил хет-трик за 7 минут (с 69-й по 76-ю). Всего за национальную команду Ласло Кишш сыграл 33 матча, в которых забил 11 мячей.

Самый грубый матч в истории:

Португалия - Нидерланды (ЧМ-2006; 16 ЖК, 4 КК)

Матч, который впоследствии стали называть «Битвой при Нюрнберге», обслуживал наш Валентин Иванов. Семь жёлтых карточек он показал португальцам, пять – голландцам, а также удалил четырех игроков – Коштинью, Деку, Булахруза и ван Бронкхорста. Сейчас уже не все помнят, кто победил в том матче, зато судейство обсуждают до сих пор.

Самый возрастной игрок, когда-либо побеждавший на ЧМ:

Дино Дзофф (ЧМ-1982; завоевал кубок мира в 40 лет)

На мундиале в Испании Дзофф был капитаном и лидером итальянской сборной. 11 июля 1982 года в Мадриде, в победном матче против команды ФРГ, Дзофф пропустил один мяч при счете 3:0 в пользу «скуадры адзурры». Это не помешало Италии выиграть титул, а Дзоффу установить уникальное достижение.