Андрей Лунев: Надеюсь, что мы обыграем Саудовскую Аравию
После тренировки на вопросы журналистов ответил вратарь сборной России.
- Ждете начала с нетерпением?
- Точно. Есть небольшая нервозность, но, в целом, обстановка в команде деловая, рабочая.
- Для вас чемпионат мира - праздник или момент истины?
- Праздник.
- Создалось ощущение, что настроение в сборной к сегодняшнему дню улучшилось.
- Солнышко вышло и потеплело.
- Какие сильные стороны у сборной России: сильный дух или командная игра?
- Командная игра.
- Как часто изучаете сборную Саудовской Аравии?
- Смотрим видео через день. Нам показывают и атаку, и оборону. Думаю, и сегодня, и завтра продолжим разбирать соперника.
- Сильные и слабые стороны заметили?
- Скажу о сильных. Команда старается пасовать вперед, быстро бежит. Они точно не будут засиживаться в обороне.
- Как вам со стороны: увеличилась ли после сборов скорость у полевых игроков?
- Думаю, да. Нас собрали сразу после окончания чемпионата страны, потом были непростые сборы в Австрии. Поэтому в матче со сборной этой страны было тяжеловато. Сейчас физически команда выглядит лучше. Это было видно по игре с Турцией.
- Что произойдет в России, если сборная не сможет обыграть Саудовскую Аравию? - вопрос от иностранного журналиста.
- Надеюсь и верю, что мы выиграем. Хочется приносить позитив нашим болельщикам. О повторении ситуации 2002 года (тогда в центре Москвы были организованы погромы и поджоги автомобилей) даже думать не хочется.