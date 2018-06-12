- Ждете начала с нетерпением?

- Точно. Есть небольшая нервозность, но, в целом, обстановка в команде деловая, рабочая.

- Для вас чемпионат мира - праздник или момент истины?

- Праздник.

- Создалось ощущение, что настроение в сборной к сегодняшнему дню улучшилось.

- Солнышко вышло и потеплело.

- Какие сильные стороны у сборной России: сильный дух или командная игра?

- Командная игра.

- Как часто изучаете сборную Саудовской Аравии?

- Смотрим видео через день. Нам показывают и атаку, и оборону. Думаю, и сегодня, и завтра продолжим разбирать соперника.

- Сильные и слабые стороны заметили?

- Скажу о сильных. Команда старается пасовать вперед, быстро бежит. Они точно не будут засиживаться в обороне.

- Как вам со стороны: увеличилась ли после сборов скорость у полевых игроков?

- Думаю, да. Нас собрали сразу после окончания чемпионата страны, потом были непростые сборы в Австрии. Поэтому в матче со сборной этой страны было тяжеловато. Сейчас физически команда выглядит лучше. Это было видно по игре с Турцией.

- Что произойдет в России, если сборная не сможет обыграть Саудовскую Аравию? - вопрос от иностранного журналиста.

- Надеюсь и верю, что мы выиграем. Хочется приносить позитив нашим болельщикам. О повторении ситуации 2002 года (тогда в центре Москвы были организованы погромы и поджоги автомобилей) даже думать не хочется.