«Вам не хватило места в самолете»

Но для начала – невероятные приключение россиянина в Польше. Этот россиянин – я, автор данной заметки. Обязан про это рассказать, потому что случай достоин передачи «Ты не поверишь!»

9 июня отправился я вместе с нашей женской волейбольной сборной на заключительный этап Лиги наций в польский город… нет, не Будапешт, как пел Высоцкий, а в небольшой шахтерский городок Валбжих. Путь туда лежит через Варшаву и Вроцлав. Странности начались при регистрации в Шереметьево. Девушка долго мучилась, а затем резюмировала: «На рейс до Варшавы вас зарегистрировала, но на стыковочный до Вроцлава не могу. Видимо, что-то с системой». И успокоила, что в Варшаве меня без проблем зарегистрируют. Честно говоря, даже ухом не повел, хотя стыковка была сильно ограничена по времени – 50 минут между рейсами. «В Варшаве идите прямо на посадку, там дадут посадочный талон», - посоветовала сотрудница.

В Варшаве пограничный контроль прошли быстро. Офицер за стеклом попросил приложить большой палец к устройству, сверить отпечатки, а затем спросил о цели приезда в Польшу. Ответил, что еду в составе делегации с нашей волейбольной дружиной на Лигу народов, как этот турнир называют в Польше. Напряжение на лице пограничника спало. Он бросил взгляд: за моей спиной стояли наши девушки-красавицы в куртках с надписью «Россия», молчаливые свидетельницы, что я сказал правду, и отточенным движением проштамповал паспорт. А дальше был бег на средние дистанции по аэропорту имени Фредерика Шопена до выхода номер 31, где нас с нетерпением поджидали представители польских авиалиний ЛОТ.

А вот потом… Вам когда-нибудь не хватало места в городской маршрутке? А в междугородном автобусе или в поезде, потому что все билеты проданы? Уверен, со многими такое случалось. Но вряд ли вы слышали о том, чтобы кому-то не хватило места в самолете солидной авиакомпании, хотя билет на этот рейс был куплен за две недели. Нас было трое друзей по несчастью: я и еще два поляка, возвращавшихся из Варшавы домой, к семьям и детям. И вот всем троим, несмотря на наличие билетов, почему-то в этом самолете мест не хватило. «Боинг-737» улетел во Вроцлав без нас.

Что было дальше? Здесь самое время еще раз напомнить название передачи «Ты не поверишь!» Нам любезно предложили зарегистрироваться на следующий рейс, который отправлялся через 6 часов! Пока я уныло брел за своими новыми польскими друзьями к офису представительства компании ЛОТ, меня терзала одна мысль: «Что же я буду делать эти шесть часов в аэропорту?» В тот момент внятного ответа не находил. Я уже смирился с неотвратимостью бессонной ночью в неизвестном месте. Но тут нам объявили, что и на этот рейс мест нет. «Нема мейсца, проше пана», - сказал сотрудник ЛОТа, изобразив сочувственную гримасу. Ступор – вот мое состояние после этой новости. Во Вроцлаве скоротал бы пару часов, переехал бы на вокзал, а первый поезд на Валбжих в 4,20.

В Варшаве же, в замечательном аэропорту имени великого композитора, ждала неизвестность с непонятной перспективой. И вдруг ситуация разрешилась необычным способом: нам троим предложили отправиться во Вроцлав, ВНИМАНИЕ! на такси! Мол, компания ЛОТ все расходы оплатит, это ее форс-мажор.

Ехали мы часа примерно четыре, время я на радостях не засек. Мои попутчики Павел и Теодор оказались отличными мужиками, и коротали мы время разговорами о футболе. Куда ж без него в преддверии чемпионата мира? Подключили к беседе и водителя.

«У вас был отличный баскетболист Анатолий Мышкин»

Это вдруг произнес Теодор, когда я на него крепко насел, требуя назвать хотя бы одного российского футболиста. Как оказалось, с информацией о нашем футболе в Польше совсем туго, это я констатирую, забегая вперед, после того как провел здесь два дня, поговорил с десятком местных граждан. Но об этом в следующей заметке. А пока вернемся в такси, которое мчится на юго-восток Польши.

Самым продвинутым болельщиком из троицы, не забываем про водителя, оказался Павел. Он единственный знал, что сборную России тренирует Станислав Черчесов. «Он «Легию» чемпионом сделал», - пояснил попутчикам Павел. А вот с российскими футболистами у него тоже затык – как с нынешним, так и с ветеранами.

- И кто у вас сейчас играет? – спросил он.

Начал я с Акинфеева.

- Где он играет?

- В ЦСКА. Лидер, капитан команды, в сборной много лет и тоже капитан.

- Он нападающий? – уточнил амплуа Павел. Дальнейшее перечисление состава сборной России стало бессмысленным.

- Знаю одного русского футболиста, он мне очень нравился – Олег Блохин, - наконец вспомнил Теодор после того, как произнес фамилию Анатолия Мышкина. Как говорил Хмырь-Вицин: «Чем больше сдадим, чем лучше».

Я стал объяснять, что Блохина правильнее называть советским и украинским футболистом.

- Он из Киева? Я всегда думал, что он ваш, из России.

Мы тепло простились в аэропорту Вроцлава, водитель был категоричен: мол, курсирую только между аэропортами и до города нас не повез. Теодор живет во Вроцлаве, а Павлу еще предстоял путь в 130 км до дома. В аэропорту стояла его машина. Я уже блоы отправился на поиск остановки автобуса, чтобы добраться до города, но Теодор остановил: «Жена за мной уже едет, мы тебя до вокзала довезем». Я ж говорил, отличные мужики!

«В Россию? Нет, дорого»

Тут недавно коллега Степан Чаушьян побывал в Перу. И рассказал, что вся Лима увешана баннерами, посвященными ЧМ-2018, что эмблема турнира и Забивака на каждом шагу. Что контрафактные майки, кепки и прочее с атрибутикой ЧМ идет на ура. Местные банки предлагают льготные кредиты под выгодные проценты, только езжай в Россию. А некий сеньор даже продал дом, чтобы поболеть за сборную Перу на стадионах.

Что сказать? Не знаю, как там у вас в Перу, не был. Может, в Перу футбольный мяч и друг человека, а у нас в Польше все по-другому.

Никаких баннеров с призывом отправиться в Россию и поддержать польскую дружину, никаких эмблем ЧМ-2018. От слова совсем. Про бедного волка Забиваку я вообще не говорю, вряд ли поляки подозревают о его существовании. Зато Роберт Левандовский присутствует везде: на этикетах бутылок лимонада, на обложке своей книги «Чемпион представляет», на рекламных плакатах. Нет, он не призывает соотечественников поехать на ЧМ-2018, а всего лишь рекламирует мобильный телефон.

Мои попутчики даже не помышляли о поездке. А Теодор признался, что в России никогда не был. Водитель покачал головой: съездил бы, но очень дорого – 2,5 тысячи евро за тур. Нет у него таких денег.

Тоже самое ответили соседи по отелю, двое мужчин лет по тридцать, приехавшие из Лодзи в Валбжих на уик-энд. «Не думали об этом, да и дорого. По телевизору посмотрим, там повторы есть».

Водитель маршрутки номер шесть в Валбжихе - ярый болельщик. Со своим приятелем он обсуждал контрольный матч Польша – Чили. Досадовал, что поляки упустили победу (2:2). Переживал за результат и игру в последней контрольной встрече с литовцами (состоялась 12 июня). На конечной остановке я его спросил: хотел ли он поехать в Россию? Нет – дорого и далеко. Вот если б сборная Польши играла в Калининграде, и жил бы он в Ольштыне (граничит с Калининградской областью), тогда бы точно позаботился о билетах. «Там же и ночевать не надо – запрыгнул в машину после матча и домой. А из Валбжиха – далековато».

Уважаемый коллега Степан, вы что-то там про дом говорили…