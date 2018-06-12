Многие люди в стране отращивают усы в знак поддержки сборной. И это красиво. Любой добрый флеш-моб, идущий во благо, а не пинающий кого-то – это всегда хорошо. Это, в конце концов, ещё и остроумно, на мой, может быть, непритязательный вкус.

Если сборная пройдёт не просто в плей-офф (непроход дома в плей-офф равен провалу даже для сегодняшнего невыразительного уровня игроков), а проскочит в одну четвертую, вся страна свои усы сбривать не будет. С Артемом Дзюбой будут целоваться в машине не только телеведущие, но и все королевы красоты последней пятилетки. В честь Станислава Черчесова станут называть новорожденных детей. А по Федору Смолову, до сей поры забившему на чемпионатах мира и Европы ровно ноль голов, снова начнет лить слезы опрометчиво бросившая его Виктория Лопырева.

Но все это будет, друзья, только тогда, когда реализуются эти мечты. После победы над Саудовской Аравией, вымученной ничьей с Египтом и прогнозируемым поражением от Уругвая будут возможны варианты. И тут наши соперники могут и не сыграть с тем счетом, который нас устроит. И 25 июня чемпионат для нас может закончиться.

Конечно, мы этого не хотим. И мы точно так же жаждем увидеть на поле самоотдачу, самоотверженность и мысль. Верим, что Черчесов всех наших соперников специально путал, чтобы они расслабились. Но меньше всего нам сейчас требуются заявления, подобные тем, что сделал Дзюба.

Когда читаешь все эти недовольства и претензии в адрес журналистов, хочется только удрученно развести руками. Ощущение, что Дзюбу взяли в сборную, как в хоккее берут тафгаев: не факт, что хорошо играет, но он такой большой, что страшно – а вдруг сломать может?

Футбольные чиновники, не сделавшие за последние десять лет ровным счетом ничего (тут полное тождество голам Федора Смолова), все равно переведут стрелки на игроков: уж себя-то сами они виновными не назовут. Болельщики легко это подхватят: персонифицировать виноватого куда проще, чем говорить о проблемах системы. Так зачем сейчас футболистов натравливают на журналистов и на болельщиков? С какой целью работают эти манипуляторы?

Мы дождались праздника. Он совсем скоро. Я лично по-хорошему волнуюсь так, как не волновался уже давным-давно. Поэтому в адрес футболистов, которые заранее тоже ищут виноватых, хочется сказать одно.

Ребята! Играйте. Просто играйте. Играйте искренне и честно. Вранья хватает кругом. Как в роликах, которые были вроде как от простых людей – слесарей, врачей, художников, которые говорили правильные слова, но оказались артистами. Будете играть – никто камень в вас не бросит.