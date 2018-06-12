Голландский судья Бьорн Куйперс поучаствовал в создании часов для арбитров. И они действительно получились очень крутыми.

Так получилось, что праздник День России совпал с днем судей в преддверии чемпионата мира, стартующего в четверг матчем между нашей сборной и командой Саудовской Аравии. Утром журналистов пустили на тренировку арбитров, которые будут обслуживать встречи мундиаля, а во второй половине дня прошло две пресс-конференции. На первой ФИФА совместно с швейцарским производителем часов класса «люкс» Hublot представила уникальную модель, разработанную специально для рефери на ЧМ-2018. В пресс-конференции принял участие известный голландский судья Бьорн Куйперс.

Швейцарцы работают с международной федерацией футбола уже несколько лет – так, с ЧМ-2014 года они производят табло для арбитров, где указываются замены и дополнительное время.

А к ЧМ-2018 специально для арбитров созданы часы, имеющие специальные технические характеристики. Куйперс лично участвовал в их разработке, поэтому они имеют все необходимое, что нужно судьям во время матча.

Часы имеют три особенности – наличие технологии «линии ворот» (то есть, как только мяч пересекает линию, главный судья уже через 3,5 секунды видит на своих часах, был забит гол или нет), автономия (25 часов, что очень много, если учесть, что на протяжении всех 90, а подчас и 120 минут без учета серии пенальти они должны работать на пределе яркости и четкости) и удобный интерфейс.

Главное отличие по сравнению с обычными часами компании – наличие сенсорного экрана, позволяющего Куйперсу и его коллегам оперативно реагировать на показания прибора. Жаль только, с системой VAR они пока никак не интегрированы. Но наверняка это вопрос недалекого будущего.

– Для меня самое важное – технология «линии ворот» и удобный интерфейс, который позволяет отслеживать компенсированное время, – отметил Куйперс.

Технически «линии ворот» работает не за счет чипа, встраиваемого в мяч, как было на заре технологии, а с помощью видеокамер, установленных на стадионе. Камера следит за линией ворот, и как только мяч ее пересекает, специальная программа генерирует сигнал, и часы сообщают об этом арбитру.

Для судей было произведено 110 таких часов, а еще 2018 единиц поступили в бутики компании-производителя. Правда, позволить себе их сможет далеко не каждый – стоимость одной пары составляет 4 950 евро. Зато их обладатели будут получать практически всю ту же информацию, что будет доступна арбитрам во время игры, за исключением технологии «линии ворот».