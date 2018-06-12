Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка рассказали о том, как на ЧМ-2018 будет работать новая система. И развеяли большинство опасений.

Многие хорошо помнят, каким харизматичным и ярким (хотя и не всегда безошибочным в своих решениях) был итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина. Сегодня он возглавляет судейский комитет ФИФА и вместе с директором судейского департамента ФИФА Массимо Бузаккой руководит всеми вопросами в данной сфере.

В преддверии чемпионата мира прославленные в прошлом рефери вместе с двумя действующими судьями бразильцем Сандро Риччи и узбеком Ровшаном Ирматовым на протяжении более полутора часов рассказывали прессе о том, как будет построена работа судей, какие решения они должны принимать в различных ситуациях (об этом мы расскажем отдельно) и почему на ЧМ в России не будет судейских скандалов. Судьям в этом поможет система видеопомощи (VAR), которая будет впервые опробована столь на крупном международном турнире с участием сборных. Ей и была посвящена большая часть вопросов журналистов.

«Наша задача – защитить игроков и имидж игры»

Первым взял слово Коллина.

– Добрый день! Спасибо, что пришли и проявили интерес к работе арбитров, – начал он. – За последние шесть месяцев, начиная с клубного чемпионата мира в Абу-Даби, проведены пять семинаров для арбитров, но вообще подготовка идет с 2014 года, с того момента, как раздался финальный свисток на предыдущем чемпионате мира.

Мы приняли участие в настоящем футбольном турнире среди любителей, в котором команды всерьез бились за призы. Это был хороший опыт, поскольку во время этих матчей у нас была возможность отработать технологии, которые будут использоваться на ЧМ в России.

Также мы создали рекомендации для арбитров, в соответствии с которыми судьи должны будут судить. Наша задача заключается в том, чтобы все судьи говорили на одном языке, то есть понимали, каких целей мы хотим добиться – защитить игру и безопасность игроков, имидж футбола и доброе имя мундиаля.

Перед матчами судьи будут получать тактические вводные, чтобы понимать, как будут действовать на поле команды. Так судить намного проще, ведь если вы чего-то не ожидаете – принять верное решение сложнее, но если вы заранее готовы к такому повороту событий – проблем не возникнет.

Отдельно отмечу, что для нас стали большой неожиданностью обвинения в коррупции в адрес двоих арбитров – Амира Дази из Саудовской Аравии и Аден Марва Ранже из Кении. Две недели назад их кандидатуры были отозваны, в этом отношении наша политика очень жесткая. Но, повторюсь, нас это событие очень удивило.

«Будем судить последовательно и наслаждаться футболом»

Затем к разговору подключился Бузакка.

– Могу подтвердить, что по сравнению с любыми сборными, которые завершили ЧМ-2014, мы работали с каждой из судейских команд на протяжении всех четырех лет. ФИФА вложила очень серьезные средства в подготовку арбитров, и у нас были все условия для подготовки.

Мы прибыли в Москву чуть менее 10 дней назад с большими задачами, предоставили арбитрам возможность отсудить реальный турнир, как сказал Коллина. Важно подчеркнуть, что во всех матчах арбитры принимали правильные решения. Это значит, что они готовы к чемпионату мира. Они и сами понимают, как это важно.

Я люблю сравнивать судей с футболистами. Судьи понимают, почему важно показать, что они хорошо разбираются в футболе. Каждый день мы работаем над тем, чтобы в нужный момент судья оказывался в нужном месте. Для этого с судьями работают специальные тренеры. Мы очень довольны результатами и, как и все сборные, готовы к ЧМ–2018. Будем стараться установить хорошие отношения с футболистами и судить последовательно. Без этого ничего не получится. Хотим всем показать, что мы наслаждаемся футболом.

«VAR – это в первую очередь превентивный инструмент»

Значительная часть пресс-конференции была посвящена системе VAR. Оно и понятно, для многих участников чемпионата мира она в новинку. Чиновники ФИФА не пожалели сил на то, чтобы убедить всех присутствующих, что ее появление должно снизить количество результативных ошибок арбитров до минимума. Тем не менее, главным остается все-таки человек, а не технология.

– Система VAR должно быть профилактическим средством, – отметил Бузакка. – У нас на стадионе много камер, поэтому никакое недисциплинированное поведение не будет пропущено. До футболистов мы эту информацию донесли, и надеемся, что они, понимая это, будут вести себя аккуратнее. У отношении неспортивных эпизодов мы придерживаемся политики нулевой терпимости – это сразу красная карточка, без разговоров.

Автором проекта был Роберто Розетти. Это очень сложная работа, но он с ней справился. Арбитры знакомы с системой и готовы к выполнению своих задач. Есть мнение, что мы рано стали использовать VAR, но мы движемся в этом направлении очень быстро и настроены позитивно.

Важно также подчеркнуть, что как бы судьи не были благодарны системе, в первую очередь они должны понимать, что это именно они отработали на отлично, а VAR – просто инструмент, способ получения информации о том, что сложно зафиксировать человеческим глазом. Когда ясно, что совершена ошибка, судья обращается к VAR, но именно он принимает это решение. Как ему понять что ошибся? Ему подскажут ассистенты.

Так что VAR – это очень важный превентивный инструмент, который поможет нам избежать ошибок. Например, если взять неспортивное поведение, раньше судьям было сложнее за этим уследить, потому что они сконцентрированы на другом. Для нас неспортивное поведение и насилие недопустимо.

«Справедливый результат важнее затраченного времени»

– Как долго будет пересматриваться эпизод? – продолжает Бузакка. – В Бразилии в 64 матчах на это уходило 57 минут. Для сравнения, около 1,5 минут уходит на пробитие одного штрафного удара. При этом мы ведь включаем эту технологию в категорию задержек игры, а значит, это время будет компенсировано. Так что футбол никак не пострадает.

Сколько может быть просмотров? Несколько. Чем явнее ошибка, тем проще судье. А вот если вопрос о недисциплинированном поведении, да еще с участием группы игроков, надо посмотреть еще пару записей с разных ракурсов. Это еще плюс 20 секунд.

Система была опробована в нескольких турнирах, в том числе в бундеслиге, где к ней были серьезные нарекания. Но нас это не сильно беспокоит. Возвращусь к сравнению судей и футболистов. Игроки в сезоне допускали ошибки, но устранили их и приехали на ЧМ. Также и у нас. Мы учли свои ошибки и постарались улучшить работу с VAR. В течение одного сезона были трудности, но для этого о нам и был нужен – чтобы понять, что именно и как нужно улучшить.

Не думаю, что все в судействе будет идеально, потому что толкование одних и тех же эпизодов может быть разным (вы, журналисты, и сами после матчей иногда спорите по тому или иному спорному моменту, так и не придя к единому мнению), но скандалов из прошлого мы больше не увидим. Может, это будет стоить минуты или больше, но результат матчей важнее, чем затраченное время.

«Спорные эпизоды будут показаны на табло стадиона»

Собравшиеся журналисты также задали несколько вопросов относительно работы новой системы. Затронули и тему психологии арбитра, ведь ему непросто сразу после принятого решения поставить его под сомнение. Такая ситуация даже может выбить его из колеи.

– Психологические аспекты очень важны в работе арбитра. Сложно поменять решение, если не знаешь, что именно произошло, – утверждает Коллина. – И если арбитру придется принимать решение о том, что он ошибся, это может ударить по его психологии. Например, у меня был бы первый вопрос – почему я ошибся? Но я не должен продолжать об этом думать. Это ментальный аспект, и он тоже очень важен.

– Критики утверждают, что VAR сбивает ритм матча. Что бы вы им на это ответили?

– Можем предложить статистику, которая подтверждает, что VAR нечасто вмешивается в ход матчей, – отвечает итальянец. – Для вас что, ритм или эмоции после гола важнее результата? Считаю, что на первом месте должен быть результат. Если была допущена ошибка, нам надо вмешиваться, чтобы результат матча был корректен и не был основан на ошибке, которая обусловлена человеческим фактором.

– Будут ли спорные эпизоды показаны на больших экранах?

– Да. Нам надо, чтобы публика понимала, почему арбитр принял то или иное решение. Допустим, арбитр пересмотрел повтор и решил, что пенальти не было. На большом табло будет написано – «нет пенальти», а сразу после этого будет показана видеозапись этого инцидента. Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в правильности этого решения.

– Будут ли выноситься решения на основе просмотра VAR после финального свистка?

– Нет. Все решения принимаются непосредственно во время матча, но никак не вовремя перерыва и не после матча. Если эпизод случился в концовке, рефери не даст свисток на перерыв или финальный свисток, пока не разберется в ситуации. И только после этого отпустит команды.

– Что думаете о чудовищных ошибках прошлого, таких как та, что совершил Ховард Уэбб на ЧМ-2010?

– Их больше не будет, однозначно. Если ошибка и будет допущена, то сразу же исправлена с помощью VAR.

«Почему среди судей нет англичан? Уверен, мы сделали правильный выбор»

Затем Коллина ответил на несколько вопросов, не связанных непосредственно с новой системой. И технично ушел от ответа, почему на ЧМ нет англичан.

– Почему на этом чемпионате мира среди судей нет ни одного англичанина?

– Сейчас не время говорить о том, почему одни арбитры в списках, а другие – нет. Не можем привести сюда всех, поэтому выбрали тех, кто был лучше. Уверены, что сделали правильный выбор.

– Почему матч открытия будет судить аргентинский судья Нестор Питана?

– Питана – правильный арбитр для этого матча. Первый матч всегда приковывает к себе вниманием всего мира. Мы хотели бы облегчить судье работу на этой встрече и отобрали самого опытного. Поэтому судить матч будет Нестор Питана. Не думаю, что все тренеры смогут объяснить, как они выбирали всех 11 игроков, вышедших в стартовом составе. Есть еще и интуиция. Мы с Бузаккой поступили так же. Считаем, что он лучший судья для этого матча.

Вообще хочу подчеркнуть, что мы не хотим, чтобы игроки давили на арбитра. Да, на Питану надавить непросто, потому что он как скала, и все же это вопрос имиджа игры. Игроки не должны кричать на арбитров, а судьи не должны мириться с таким поведением, – отметил чиновник ФИФА.

Конечно, не обошлось без вопроса английского журналиста, так сильно обеспокоенного темой расизма в нашей «нетерпимой» ко всему иному стране. Его интересовало, станут ли арбитры уводить команды с поле, чтобы завершить матч, если услышат «российский кричалки».

– Все согласны с тем, что будет здорово, если ничего такого не произойдет, потому что когда спорт смешивают с расизмом, никто не может этого принять или понять, – максимально политкорректно ответил Коллина. – Но если что-то такое произойдет, существует трехэтапная процедура. Арбитры ее знают и готовы пройти ее, если потребуется.

Затем итальянец сам обратился к собравшимся.

– Вот о чем хотелось бы сказать еще. Помощник арбитра задерживает поднятие флажка в том случае, если есть неточность с офсайдом или идет многообещающая атака. Потому что когда помощник поднимает флажок, игра останавливается. А если он ошибся? Так что если вы видите, что они не поднимают флажки, значит, они действуют по инструкции.