Россия – футбольная страна? Сколько бы нас не пытались убедить красивыми и громкими лозунгами, но сомнения в большой любви к футболу не покидают даже в год чемпионата мира. «Советский спорт» решил не полагаться на случай, а провести собственный опрос на улицах столицы. Мы отправились в самое сердце Москвы, чтобы попросить москвичей и гостей столицы назвать пятерых футболистов сборной России, которые будут играть на ЧМ-2018.

Задание, по сути, очень простое. Тем более, к тому моменту ФИФА уже громко объявила составы абсолютно всех участником финальной части чемпионата мира. Более того, днем ранее сборная России провела товарищеский матч против Турции в Москве, который транслировали по центральному каналу.

Мы надеялись на лучшее, верили сограждан, но результаты оказались плачевными. Оказывается, что назвать «великолепную пятерку» из сборной России – практически невыполнимая задача для людей абсолютно разных возрастов, любых профессий и вероисповеданий. Создавалось впечатление, что чемпионат мира проходит не в нашей стране, а национальная команда по традиции просто на него не попала. А ведь до старта турнира всего несколько дней!

Вот и получается, что в сборной у нас по-прежнему играет феноменальный Андрей Аршавин, в обороне стоят стеной братья Березуцкие. Хорошо, что в воротах москвичи застолбили место за Игорем Акинфеевым. Да, именно вратаря чаще всего вспоминали жители столицы на Красной и Манежной площадях, Александровском саду и Никольской улице.

Кто тренирует сборную России? Еще более таинственная загадка для простых граждан. «Лысый, с усами, хороший, добрый, этот, как его там», – это лишь малая часть словесного портрета Станислава Черчесова. К слову, побыл он и Черкесовым, и Черкасовым, и даже Черданцевым! По мнению довольного большого процента опрошенных москвичей, нашу команду будет тренировать Валерий Газзаев. Может быть горожане в центре столицы знают какие-то сокровенные инсайды?

Но если отставить шутки в сторону, картина выглядит очень печально. Кажется, что Россия – совсем не футбольная страна, даже если через пару дней на полях страны стартует чемпионат мира. Может быть все изменится благодаря успехам нашей сборной? Кстати, опрошенные нами иностранные туристы - немцы, австрийцы, аргентинцы и колумбийцы – отбивали от зубов составы своих команд. То ли в сборной дело, то ли в футболе, то ли в нас самих…