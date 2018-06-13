К старту чемпионата мира в России «Советский спорт» открывает новую рубрику. Авторскую – и нарочито веселую.

«Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол!»

Это из рассказа Ильфа и Петрова «Честное сердце болельщика» – о том, что «каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен», но только до тех пор, пока не грянет «судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча». Написано 85 лет назад, а многое ли с тех пор изменилось?

И ведь завтра у нас не какое-нибудь ЦДКА – «Динамо» начинается. Целый домашний чемпионат мира. Небось за окном все с ума посходили уже…

Высовываю наружу нос: х-м, вроде все тихо. Чего это они? Неужели не в курсе?

Да нет, не может быть. Наши люди, как известно, привыкли узнавать обо всем из телевизора, а там последние две-три недели творится полная вакханалия. В какой-то момент я машинально, без всякой задней мысли, стал отмечать рекламные ролики так или иначе связанные с футбольной тематикой. И не успел оглянуться, как исписал листок бумаги до черноты.

Пришлось взять второй – а потом и третий. И вот вам результат. В первой половине июня россиянам под футбольным соусом пытались втюхать следующее: чипсы, семечки, газировку, пиво, йогурт, кетчуп, сосиски, гамбургеры, кошачий корм, шампуни, спортивную экипировку, бритвы, телевизоры, кабельное ТВ, мобильное ТВ, магазины бытовой техники, квартиры, автомобили, мебель, банковские карты, букмекерские конторы, благотворительные фонды, сайты объявлений, авиакомпании, металлургические компании, компании по добыче нефти и газа, лекарства от простатита, лекарства от геморроя и анонс фильма «Мумия возвращается».

Нормальный ассортиментик, а? Даже удивительно, что мне ни разу не попалась реклама памперсов. Хотя некоторым игрокам и тренерам (не будем показывать пальцами, по крайней мере пока) они могут ой как пригодиться.

Зато в моей коллекции есть другие «брыльянты» разной степени яркости. Взять хоть упоительно двусмысленный слоган «Мы болеем всей Россией». Диагноз, правда, не уточняется. Но поскольку речь идет о пиве, то примерно понятно, в каком направлении искать.

Но всех переплюнула одна сеть медицинских лабораторий, в связи с ЧМ-2018 учинившая совершенно прелестную акцию. В приступе креатива эти эскулапы додумались вот до чего: предложить всем желающим сдать анализы и заодно поучаствовать в розыгрыше футбольных призов.

Список процедур поражает многообразием. Там есть все: от аллергии на плесень до планирования беременности. Перечень призов куда короче, но сшибает с ног ничуть не хуже, скорее наоборот. Я, например, корчился на полу от хохота минут десять. Итак, призы: мяч с автографами сборной России, футболка с ее же закорючками и, как апофеоз… сертификат на услуги все той же лаборатории на определенную денежную сумму…

Да погодите вы ржать. Тут на самом деле серьезная дилемма. Поскольку акция продолжается почти до конца ЧМ, не вполне ясно, какие чувства к сборной России будут испытывать сдатчики анализов на момент розыгрыша призов и какой из них придется им по душе. Может, уже впору будет проходить новое обследование – то ли на сердце, то ли на печень, то ли в нервно-психической области. Или, допустим, совместить ежа с ужом: пациент получает футболку с росчерками наших кудесников мяча, тут же в припадке ярости рвет ее в клочья зубами – и благополучно отправляется в палату с мягкими стенами в другой «призовой футболочке» с крепко завязанными рукавами. А?..

Впрочем, не будем придираться. До начала чемпионата остаются считанные часы, «честные сердца болельщиком» бьются в унисон все сильнее, и целый мир вот-вот намертво прилипнет на месяц к телеэкранам.

С «правильным» пивом под рукой, без аллергии на плесень и с загодя пристроенным куда положено лекарством от геморроя.