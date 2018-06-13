Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и хавбек Александр Самедов поделились ожиданиями от предстоящей встречи с Саудовской Аравией в первом туре группового этапа ЧМ-2018.

– Если бы был здоров Георгия Джикия, он бы попал на ЧМ? Насколько это большая потеря?

– Мы общались пару дней назад. К сожалению, сейчас Георгия с нами нет. А так бы теоретически он претендовал на игру в основе. Но мы ничего не можем изменить. Мы надеялись, что он восстановится к чемпионату мира, но физиологию пока еще никто не обманул. Он этот турнир, как Виктор Васин и Александр Кокорин, пропустит.

– Как пройдет сегодняшний вечер у сборной?

– Есть внутренние командные мероприятия. Футболисты могут собраться вместе, несколько дней назад они играли в «Что? Где? Когда?». Сейчас команда уехала. Впереди обед, отдых, в 18:00 – теория. Вчера посмотрели как Саудовская Аравия в атаке играет, сегодня посмотрим, как в обороне. Виталий Мутко не смог приехать на тренировку, может на ужин подъедет. Потом у каждого футболиста свои ритуалы. Мы не вмешиваемся. В 23:00 у нас отбой. Все идет своим чередом. Вы переживаете, а нам переживать не надо. Нам надо делать свою работу.

– Игроки могут собираться и общаться. Поужинаем, соберемся. Кто-то захочет поиграть в бильярд, в Playstation – продолжил Самедов.

– Какая атмосфера в команде? Как настроение игроков?

– Настроение нормальное, выходим на уровень, который планировали. С Турцией были уже проблески, сейчас стали на порядок свежее.

– Смотрели игру саудовцев против Германии (1:2)? Сделали какие-то выводы?

– Видели матч и с итальянцами (1:2). Техничная команда, которая любит играть с мячом. Наша задача – лишить их мяча. Это постараемся сделать – ответил Самедов.

– Как вы оцениваете состояние Далера Кузяева? Насколько он готов сыграть завтра? – вопрос узбекистанских коллег.

– Он пропустил несколько игр в клубе. Состояние его на момент сборов не такое, которое должно быть. Но сейчас оно лучше. У всех футболистов заметный положительный сдвиг. Сегодняшняя тренировка дала это понять. Кто будет играть завтра? Есть наша сборная, в которой есть стартовый состав. У Далера такие же шансы, как у всех остальных.

– Вчера многие удивились яркому выступлению Артема Дзюбы. Согласны, что фон вокруг сборной не самый правильный?

– Он нашел правильные слова, сказал все по делу, говорил от лица команды. Наверное, хотелось бы больше позитива. Мы как футболисты должны создать этот позитив, в наших руках есть такая возможность.

– Как оцените прогресс Антона Миранчука?

– Все готовятся к игре. Все болячки ушли в сторону. Что касается Антона Миранчука, я видел его в Эстонии, тогда еще его приметил. Его прогресс радует, с другой стороны удивления не вызывает. Было видно, что у него есть потенциал оказаться в сборной России.

– Вас поддерживают болельщики «Легии» и хотят, чтобы вы потом вернулись в Варшаву.

– «Легия» один раз и навсегда. Их поддержка не может не радовать. Руководители и менеджеры клубов, где играл и работал, желают успеха. Удачи не желают. Видимо, потому что удача женского рода. Я доволен местом работы, где сейчас нахожусь. Хотелось бы, чтобы это продолжилось на годы.

– Ожидали ли вы такого масштаба критики по итогам контрольных матчей? Она поможет или помешает команде и вам лично?

– Работа такая. Могу ответить откровенно, что почти ничего не читаю. Мы идем своей дорогой. А то что попали под критику, это естественное явление в современном мире. Кто-то недокритикует или перекритикует. Мы можем влиять только на качество своей игры. Мы каждый день на многие темы разговариваем, но не на эту. Раз мы на этом месте сидим, надо сделать так, чтобы критика стала позитивной. Мы максимально готовы к завтрашней игре.

– В декабре группу А считали легкой. Потом мнение болельщиков изменилось.

– Мы не можем влиять на мнение людей, мы можем игрой подчеркнуть, какая у нас группа. С первого дня мы изучаем соперника. От нас ни разу не прозвучало, что в какой-то группе есть слабая команда. Каждый игрок в каждой сборной будет давать свой максимум.

– На конгрессе ФИФА президент РФ Владимир Путин пожелал сборной удачи и подчеркнул важность проведения турнира в России.

– Что касается слов президента, мы хотим право провести ЧМ продемонстрировать в полной мере. Не знаю, были ли вы Москве или бывали в других городах, но вы должны знать, что у нас не только большая страна, но добрая и гостеприимная. Практически на каждом стадионе я побывал. Кто победил, уже не начиная турнир, так это организаторы. Думаю, мы, Россия, сделали качественную работу. Теперь команды должны продемонстрировать готовность к турниру.

– Вы говорили, что стараетесь абстрагироваться. А видели песню Семена Слепакова?

– Я не видел, мне нечего комментировать. Что меня порадовало? Пас Алана Дзагоева и гол Самедова в последнем матче. Я занят другими менее важными делами.

– К сожалению, тоже песни не видел. Посмотрим после турнира, – добавил Самедов.

– Какое послание вы можете дать русским людям перед большим турниром? – вопрос датского журналиста.

– Вы из Дании, поэтому вам русскую душу не понять. У меня такое чувство, что завтра половина страны поймет, что у нас чемпионат мира. Мы долго заряжаем, а потом даем газу. Словами еще никто ничего не делал. Убежден, что в Дании тоже.

– Я думаю, мы внутри команды хотим, чтобы народ гордился нами. Мы очень хотим этого добиться – продолжил Самедов.

– До матча около суток. Вы нервничаете от этой рутинной подготовки? Что будете делать вечером?

– Это не рутина. У нас такая работа. Сегодня у нас будет обмен мнением. Футболист – это актер, который всю работу делает. На поле выходит Самедов, а не я. Когда мы принимаем решение, оно бывает совместное, а бывает только указание тренера. Впереди у нас ужин, тренер тоже бывает человеком. А что будет потом? Потом будет потом.

– Вы были на ЧМ-2014 в Бразилии. Что в вас за эти четыре года поменялось? – вопрос Самедову.

– Это очень волнительный момент несмотря на то, что мне было 29 лет. Психологически это сыграло нехорошую шутку. Психология на таком большом турнире важна , от нее многое зависит. Спустя четыре года скажу, что психологически сейчас готов гораздо лучше.

– Почему мы завтра победим?

– Потому мы этого хотим.

– Готовы ли призвать людей побриться и оставить только усы усы надежды, чтобы завтра принести их в «Лужники»?

– У меня такое чувство, что я в другом пространстве живу. Я не знаю, о чем вы говорите. Но все, кто с усами, на стадион!