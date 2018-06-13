КТО? КУДА? ЗАЧЕМ?

Запутаться на территории обновленных «Лужников» – трудно: навигационные таблички, примитивные обозначения знаками и опыт посещения матчей против Аргентины (0:1) и Бразилии (0:3) не позволял. Но стюарды, служба безопасности и волонтеры превратили проход на медиа-трибуну в лабиринт Фавна. Журналисты блуждали по коридорам «Лужников» туда-сюда, вроде бы следуя навигации, но в какой-то момент получали отказ от охранников пройти к лицевой линии отлично подстриженного газона.

Сборная России за сутки до матча с Саудовской Аравией. Готовы к солдауту и гулу трибун? pic.twitter.com/2ZHc6N2ecJ — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 13 июня 2018 г.

К полю на этот раз журналистов не пустили, только фотографы смогли вблизи рассмотреть футболистов. Все остальные поднялись почти под самую крышу на медиа-трибуну, и уже оттуда наблюдали за тренировкой национальной команды. Ничего нового заметить не удалось. Да и не надо нам нового. Нам бы старое отработать, довести до идеала и закончить матч с Саудовской Аравией победой. Ведь как известно, три очка в первом туре – это почти всегда половина успеха, если хочешь выйти из группы.

Места журналистов на ЧМ будуь выглядить так. pic.twitter.com/ppaB7XtMj4 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 13 июня 2018 г.

ГОТОВЬТЕ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА

Кейтеринг на стадионе уже подготовили. Ценник – не заоблачный, но весомый. Если в рублях, то за хот-дог и газировку вы отдадите 450 рублей, а за напиток и памятный стакан – только 200. В евро это вообще сущие копейки, если сравнить с европейскими ценами на стадионах: 6,5 евро за первый вариант с хот-догом и около 3,5 за второй, только с напитком. Для иностранцев – отличная стоимость, а русскому человеку некуда деваться и пора бы уже привыкнуть, что поход на футбол давно перестал быть дешевым.

Поесть в Лужниках - 6,5 евро, попить и получить праздничный памятный стакан - 3,5 евро. pic.twitter.com/rI80qVCwBJ — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 13 июня 2018 г.

Журналисту, чтобы наестся, нужно не менее 500 рублей. Несколько первых блюд на выбор, пара-тройка гарниров и примерно столько же горячих блюд, плюс один из салатов и напиток – вот вам и пресс-обед. Есть еще безалкогольное пиво! Но особой популярностью оно пользовалось у китайских коллег. Остальные налетали на пасту, котлеты по-киевски, фрикадельки, салат с тунцом и печеные пирожки. Питьевую воду, по две бутылки в день, раздавали бесплатно. И на том спасибо.

АЖИОТАЖ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ

Народу на пресс-конференции Станислава Черчесова – просто завались. До прихода главного тренера сборной России в пресс-центр журналисты обсуждали нежданную отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ и право США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира в 2026 году. И первая новость вызывала много больше недоумения, чем вторая. Ибо хозяин послекатарского ЧМ читался закрытыми глазами.

И пока президент Российской Федерации Владимир Путин благодарил президента ФИФА Джанни Инфантино за право провести ЧМ-2018, а тот в свою очередь благодарил Путина за отлично проделанную работу по подготовке турнира, Черчесов боролся с помехами микрофона, не забывал отшучиваться и пригласил всех усатых завтра на стадион. Пусть и они поддержат сборную в первом матче чемпионата мира!