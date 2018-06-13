Каким будет чемпионат мира по футболу 2026 года, который конгресс ФИФА сегодня поделил между США, Канадой и Мексикой

Сегодня на конгрессе ФИФА в Москве прошло голосование по выбору страны-хозяйки чемпионата мира 2026 года. Вы удивитесь, но турнир через 8 лет будет абсолютно революционным.

Где пройдет ЧМ-2026?

По итогам выборов победила объединенная заявка США, Канады и Мексики. Сразу 134 голоса были отданы в пользу этих стран. Оппоненты из Марокко собрали лишь 65 голосов. Впервые в истории чемпионат мира пройдет сразу в трех странах. Ранее только Япония и Корея получали право проводить этот турнир вместе.

Какие города примут ЧМ-2026?

Чемпионат мира 2026 примут 16 городов: по три от Канады и Мексики и еще 10 будут представлять США. Сейчас в заявке сразу 17 американских городов: Нью-Йорк/Нью-Джерси, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Филадельфия, Сиэтл, Канзас-Сити, Денвер, Нэшвилл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Хьюстон, Майами, Атланта и Орландо, но после отбора 7 из них будут отсеяны.

В отличие от Мексики и США, Канада примет чемпионат мира впервые в истории.

Агентство Graphic News нарисовало большую карту, из которой ясно, что по размаху этот турнир будет даже больше российского чемпионата мира-2018:

Кому это выгодно?

В первую очередь ФИФА. Футбольные чиновники прогнозируют небывалый рост прибыли не только благодаря изменению регламента, но и из-за выбора места проведения турнира. Чемпионат мира в Северной Америке может быть интересен целому ряду спонсоров. Эти партнерства вполне реально сохранить на долгие годы. Сами же страны неоднократно заявляли, что все стадионы и инфраструктура готовы уже сейчас и чемпионат мира можно проводить «хоть завтра».

Сколько команд сыграют в финальной стадии?

Это будет первый чемпионат мира, который пройдет по новому регламенту. Еще 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об увеличении количества участников финальной стадии турнира. С 2026 года количество команд на групповой стадии возрастет до 48.

Как будет устроена финальная стадия?

В финальной стадии ЧМ-2026 команды будут разделены на 16 групп. В раунд плей-офф выйдут те, кто занял первое и второе место в своем квартете. Там уже встретятся 32 команды. Общее количество матчей турнира возрастет с 64 до 80.

Увеличится ли время проведения турнира?

По словам Джанни Инфантино, ЧМ-2026 пройдет за 32 дня, как и в предыдущие годы. То есть каким-то образом придется вместить 80 матчей в месяц. Возможно, именно поэтому выбор пал на объединенную заявку с 23 городами.

Когда пройдет жеребьевка?

Жеребьевка отборочного турнира намечена на 2023 год, а финальной стадии – на 2025-й. Уже сейчас три команды зарезервировали себе место среди 48 сборных в групповом раунде. Ими стали страны-хозяйки: Канада, США и Мексика. Примечательно, что каждая из сборных этих стран хотя бы раз принимала участие в финальной части чемпионата мира. Абсолютный лидер – Мексика (16 раз). Немного отстает США (10 раз). Канадцы выходили в финальную стадию лишь дважды.

Кто будет освещать ЧМ-2026?

На данный момент права на трансляции чемпионата мира 2026 года уже выкупили семь телеканалов из трех стран – США, Великобритании и Канады.