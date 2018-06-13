«Левандовский с трех метров - по трибунам!»

- Левандовский, курва, с трех метров, как дал по трибунам! – громко возмущался седой мужчина в ярко красной майке с гербом Польши на груди и надписью Polska. Объясню для тех, кто не бывал в Польше, «курва» - не оскорбление, а, скорее, междометие. Когда поляки возбуждены, вставляют его через слово, но никого смысла оно не несет.

Пан сидел на автобусной остановке, был изрядно подшофе. Я молча подсел, он сразу стал изливать душу. Было поздно, на остановке не души, только я и он.

Час назад в Варшаве закончился матч Польша – Литва. Поляки легко победили (4:0), откровенно говоря, не самого сильного соперника. Но пана возмутило то, что главная звезда польского футбола пробил выше ворот с близкого расстояния. И вообще играл спустя рукава.

- Показывали по телевидению, как его в Швейцарии в клинике обхаживали, массажи делали. А кто за эту клинику платит? Я плачу. А он так играет. Але, курва, дай мне пас, забью таких десять из десяти. А этот Левандовский с левой ноги засадил в небо, - продолжил экспрессивный монолог незнакомец. – Это же товарищеский матч. Что им с такой игрой в России делать?

- Но из группы-то выйдут? – осторожно уточнил я.

- Должны выходить. Иначе их надо дома запереть, а ключ выбросить.

«В России сильная сборная»

Это продолжение путевых заметок. Первую часть вы можете найти на нашем сайте. Напомню, я сейчас нахожусь в польском городе Валбжихе, куда приехал вместе с женской сборной России по волейболу на заключительный этап Лиги наций.

Живу в замке. Да, в самом настоящем средневековом замке, какие можно увидеть в фильмах про рыцарей. А что, Абрамовичу можно, а мне нельзя? У нас страна равных возможностей.

Хотя, если быть совсем точным, не в самом замке – он находится метрах в ста, встроен прямо в году. На призамковой территории расположены несколько двухэтажных домиков, видимо, в них проживала обслуга князя. Они превращены в три небольших отеля. В один организаторы этапа Лиги наций поселили корреспондента «Советского спорта». Гостиница, кстати, носит смешное называние «Ослиные ворота».

Зачем я это рассказываю? Сейчас объясню. Здесь замкнутое пространство – три отеля, два ресторана при них, одни закрывается рано. Никаких магазинов, палаток, совсем ничего. Вокруг только лес, прямо в лесу - остановка. От нее раз в час отправляется автобус в город. Дорога занимает тоже ровно час. Вечером здесь податься некуда и деться отсюда тоже некуда, как с пресловутой подводной лодки. Поэтому место встречи никак не изменишь – ресторан на террасе при отеле. Постояльцы стекаются суда, чтобы скоротать время за бокалом пива.

Анджей и Збигнев из Лодзи, приехали в Валбжих на уик-энд. Не считают себя ярыми фанатами, но за футболом следят. Вчера поздно вечером, вернувшись с волейбола (напомню, наши девчонки выиграли у Доминиканы 3:0), я познакомился с ними на этой самой террасе. Сразу попросил назвать кого-нибудь из российских футболистов. Тщетно – не знают никого. Но зато осведомлены, что главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. Да, пошумел Станислав Саламович с «Легией» в Польше, оставил след в истории. Затем настало мое время отвечать на вопросы.

- Черчесов ведь самый сильный тренер в России? – Збигнев поставил меня в тупик. Хотя это больше походило не на вопрос, а на утверждение. Я стал объяснять, что наша сборная сейчас выглядит неважно и трудно винить Черчасова, поколение у нас нынче такое.

- Вот выйдет Россия из группы и станет Черчесов героем, - логично рассудил Збигнев.

Опять я не нашелся, что ответить. С одной стороны, выход из группы в нынешней ситуации, конечно, очень неплохо. Но можно ли назвать такой результат героизмом?

- А правда, что после чемпионата мира половину трибун в «Лужниках» демонтируют, они ведь временные? – настала очередь Анджея удивлять.

Откуда он это взял? Говорит, что где-то читал или слышал в новостях. Я заверил моего польского друга, что «Лужники» останутся в своем нынешнем виде, а демонтируют часть трибун, насколько я помню, в Екатеринбурге.

Что они думают по поводу польской сборной? «Выйдут из группы, уже будет хорошо. Дальше вряд ли пройдут».

«Аршавин? В Англии играл? Не знаю»

В первой части путевых заметок я писал про водителя маршрутки, заядлого болельщика. Управляя микроавтобусом, он с жаром обсуждал со своим приятелем игру сборной Польши с чилийцами (2:2). На конечной остановке я попросил Яцека ответить на пару вопросов.

- Кого знаю в российской сборной? На Евро-2012 он у вас по краю бегал. Понравился мне. Фамилию не помню.

По краю у нас бегали, если память не изменяет, Анюков и Жирков. Яцеку эти фамилии ничего не сказали. Дзагоев прославился на том Евро, хотя и не крайний. Может, он? Тоже не знает. Павлюченко забивал чехам. «Нет, не помню», - говорит Яцек. Но заядлый болельщик должен знать Аршавина. С надеждой произношу фамилию капитана той команды.

- Где, говорите, играл – в Англии, за «Арсенал»? Не знаю такого.

В отношении сборной Польши Яцек настроен пессимистично.

- Милик зостал контузия (получил травму), - показывает Яцек на плечо. – Выйдут из группы - хорошо. Важно первый матч у Сенегала выиграть. Если выйдут, попадут на Англию или Бельгию. Там шансов мало.

«В ЦСКА был хороший вратарь, он уже закончил»

До этого я беседовал с рядовыми болельщиками. Пора взяться за профессионалов. Двое молодых парней – телевизионщики из Варшавы - приехали в Валбжих на волейбол. Однако сразу заявили, что вообще ничего не знают про сборную России и наш футбол. В свою команду тоже не сильно верят. «Наверное, из группы не выйдут».

Два юных паренька Тадик и Казик пишут для популярного спортивного сайта. Один из них вчера вечером после матча с Доминиканой долго пытал лидера нашей сборной Ирину Воронкову.

- Кого знаем из сборной России? Трудный вопрос, - смеются парни. – В ЦСКА был сильный вратарь, но знаю, что он уже не играет, закончил. А так, больше никого назвать не могу, - говорит Тадик.

- Ты про Акинфеева?

- Точно, он. Как играет?! Капитан сборной?!

Про шансы нашей команды парни затруднились ответить. Я назвал им состав группы, они уверенно заявили: России из группы выйдет. По поводу своей сборной - Польша может дойти до четвертьфинала.