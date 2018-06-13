Президент России лично пришел к делегатам с небольшим отчетом, а США в союзе с Канадой и Мексикой стали хозяйкой чемпионата мира 2026 года.

68-й Конгресс ФИФА в Москва-сити – а если совсем точно, то в Экспоцентре – начался с задержкой на полчаса: ждали опаздывающих делегатов. Кто-то за это время дважды успел пройтись по кругу вдоль блюд с пирожным в медиа-кафе; кто-то – перед камерой – записать стенд-ап и отпрямиться. Я предпочел немного подремать: на часах было всего-то 9 утра. Президент ФИФА Джанни Инфантино, у которого еще и смена часовых поясов, тоже расслабился на своем стуле, слегка склонив голову. И правильно. Никаких неожиданностей Конгресс не таил, волноваться было не за что.

Чтобы взбодриться, первым пунктом Инфантино и генсекретарь Фатма Самура, чьи прически хорошо контрастируют, устроили проверку новой электронной системы голосования. «Считаете ли вы, что Конгресс проходит в Москве?» – поставила Самура перед делегатами каверзный тестовый вопрос. 5% ответили «нет». «Правда ли, что чемпионат мира-2018 пройдет в России?» – докручивала тему генсекретарша. И снова пять процентов отрицательно покачали мыслями. Может, они что-то знают?

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Президент ФИФА в приветственном послании развеял сомнения: мы в Москве, чемпионат состоится в России, все здесь шикарно, хлебосольно и восторгам нет числа. В благостном состоянии Инфантино пребывал еще и благодаря финансовому отчету, с которым он, понятное дело, ознакомился заранее. В нем впервые за много лет Международная федерация в профиците и день за днем богатеет.

- Два года назад ФИФА была в состоянии клинической смерти. Сейчас – живее всех живых, – гордо вещал он с трибуны о том, что успел сделать после своего избрания. – Главный принцип проведенных за это время реформ – отбор людей с высочайшими этическими стандартами. Мы обеспечили полную прозрачность финансовых потоков. Мы знаем происхождение и назначение каждого франка, доллара, евро.

Ему вторили соратники. «Сегодня мы представляем вам исторические цифры! Денежные потоки и финансовое положение ФИФА стабильны, как никогда раньше! – восклицал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. – Доходы по итогам четырехлетнего цикла 2015-18 предполагаются в размере 5,5 миллиардов долларов, но мы надеемся выйти на 6,1. Президент ФИФА достоин аплодисментов за то, как он организовал всю работу», – заключил он, и рука едва удержалась написать в скобках про бурные и продолжительные.

«За последние полтора года мы получили 20% прибыли по сравнению с бюджетными прогнозами, – подхватил, вернее, закруглил тему финдир ФИФА Томас Пейер. – Доходы за четыре года на 120 миллионов превысили ожидания. Эти деньги уходят на проведение соревнований (24%), развитие и образование юных футболистов (52%), управление ФИФА (18%). Общие резервы – 930 миллионов долларов, а по итогам 2018-го мы планируем нарастить их до 1,6 миллиарда – это рекорд для ФИФА».

ПАЛЕСТИНЕ СКАЗАЛИ «НЕТ»

Еще чуть-чуть, и я не просто задремал – уснул бы. Но тут патриархальную поволоку партийного съезда разорвал Владимир Путин. Инфантино как раз произносил заголовок следующего номера программы. Осекся, приосанился: «Нет, сейчас не пункт 9.1, сейчас сюда придет Президент России!»

Владимир Владимирович по обыкновению был краток. Поздравил всех с чемпионатом, лишний раз подчеркнул, как много было сделано в стране для большого футбола, и в обнимку с начальником этого футбола ушел за кулисы. Наиболее страждущие в ту же минуту помчались на третий круг – тем более что там уже подавали горячее. Когда я пришел туда, у столов с яствами были длинные людские хвосты. Зато у вожделенного кофейника не было никого. Я хотел пить прямо из краника, но вовремя вспомнил, что на мне пиджак, а вокруг – Экспоцентр. Неудобно как-то. Пришлось из кружки.

Без Путина после ланча снова стало скучно. Монотонную речь затянул президент палестинской ассоциации, поддержанный Алжиром и Ираком – призывал ФИФА приостанавливать членство для тех стран, которые нарушают права человека, не произнеся ни одной страны. Ему тут же намекнули, что волну он поднял невовремя – как раз перед выборами США страной-хозяйкой ЧМ-2026. И вообще Международная федерация и без того много делает для соблюдения прав человека, а нужные статьи уже прописаны в уставе. Потом Фатма поставила вопрос на голосование, несколько раз назидательно повторив, что Совет ФИФА призывает сказать Палестине «нет». Разумеется, предложение провалилось, получив 156 голосов против при 35 за.

13+13=26

Лучше бы Алжир, поддержал заявку Марокко, подумал я. В одиночку против союза Америки, Канады и Мексики марокканцам, конечно, ловить было нечего. И хотя представление американцев вышло насквозь синтетическим, с нарисованными улыбыками, с надуманными лозунгами, с лобзающимися особями мужского пола на видео – у Марокко вообще получился колхоз. Зачем-то вспомнили, как в 1994-м на улицах США не могли ответить на вопрос, кто такой Марадона, но не вспомнили, что с тех пор американцы побывали подряд еще на четырех чемпионатах и два раза выходили в плей-офф, а мексиканцы – на пяти и пять, тогда как Марокко в XXI веке мы еще толком не видали. Ну а расклад по стадионам окончательно убил: «Юнайтед» представили 17 готовых и 9 спроектированных, «апельсины» – 0 плюс 5, нуждающихся в коренной реконструкции.

В общем, загодя было ясно, что 13-е число окажется для американцев вдвойне счастливым – ведь и пункт повестки в этот момент тоже был 13-й.

Инфантино долго объяснял процедуру голосования: первый тур, если не так, то этак, а потом вот так, а случись опять не так – то второй тур, и все сначала. А прошло все за минуту, буднично и рутинно. Нажали на кнопки, подождали результаты, и глава ФИФА спокойно сообщил: «Кубок мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике». Потом еще, спохватившись, огласил счет – 134:65. И это лишь подчеркнуло, что марокканцы проиграли, по сути, «Дрим-тим».