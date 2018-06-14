В пятизвездочном отеле в центре города наших ближайших соседей, сборную Польши, встречали, как принято, хлебом и солью. Судя по тому, как Роберт Левандовски кусок за куском уплетал каравай, становилось ясно, что блюдо ему понравилось. Буквально через 3 часа сборная оказалась на базе «Спутник-Спорт». Справедливости ради стоит отметить, что дорога к этой тренировочной базе – сущий ад. Все маршрутки были переполнены. Часть болельщиков и ваш покорный слуга ехали объединенные не только духом спорта и победы, но также теснотой и жаркими объятиями друг друга. Одним словом, уже сегодня, прямо в городской маршрутке, атмосфера начала накаляться.

На игроков сборной Польши жара никак не распространялась: к месту дислокации их доставил шикарный автобус, обогнавший на финишной прямой нашу маршрутку.

ТРЕНИРОВКА

При подходе на тренировочную базу выстроилась длинная очередь, которая состояла отнюдь не только из польских фанатов. Посмотреть на Глика, Пищека, Шчестны и Левандовски пришли в огромном количестве местные жители. Волонтёры кричали в мегафоны, чтобы хоть как-то упорядочить очередь.

Как только польские футболисты вышли на пробежку, их встретили бурными овациями. Особо преданные болельщики выкрикивали фамилии отдельных футболистов. Те, в свою очередь, наматывая круг за кругом, махали руками зрителям, не сводившим с них глаз. Сама тренировка проходила по стандартному сценарию: силовые упражнения, квадраты, удары по воротам. Это была скорее не тренировка, а мастер-класс по работе с мячом, вкупе с силовыми упражнениями. В общем никого поляки своими упражнениями и тактическими схемами не удивили.

АЖИОТАЖ ВОКРУГ ЛЕВАНДОВСКОГО

Кульминационным моментом для зрителей стала автограф-сессия, а также возможность поселфиться с любимыми игроками. Особняком стояла автограф-сессия Роберта Левандовски, который сначала в одиночку на поле попинал мяч, затем лениво потянулся к болельщикам. Фанаты чуть не устроили давку, пытаясь опередить друг друга в получении заветной росписи на футболке или фотографии. Сам же нападающий «Баварии» постарался по максимуму удовлетворить желания фанатов, однако на всех его все же не хватило. Как только Левандовски покинул поле, все остальные потянулись к выходам. Собственно, ради этого и приходили.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПОЛЬШИ?

От поляков ждут того же, чего и от сборной России – выхода из группы и красивой игры. Правда, у российской команды нет таких суперзвезд, как Пищек и Левандовски. Тем не менее, поставленные задачи для них никто не отменял. Первый матч польская команда проведет 19 июня против сборной Сенегала.