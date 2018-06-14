Автор последнего (пока) победного гола сборной России на чемпионатах мира предсказывает, что все будет не так плохо.

Сборная России не знает побед на чемпионатах мира с 5 июня 2002 года. Тогда в Японии был повержен Тунис. Автор победного гола в той игре верит, что сегодня черная серия нашей команды прервется.

«СРАВНЕНИЯ С 2002-м НЕКОРРЕКТНЫ»

- У вас укладывается в голове, что с момента последнего победного гола сборной России на чемпионатах мира прошло 16 лет?

- В спорте много событий, много рекордов, достижений, а что-то, наоборот, происходит впервые, поэтому меня удивить тяжело. К тому же Россия – специфическая страна в плане переживаний и эмоций, у нас от любви до ненависти даже не один шаг, а несколько сантиметров. Могут носить на руках, а могут подбросить и забыть поймать. Вот и вы нашли повод вспомнить, что Россия так давно не побеждала на чемпионатах мира. К сожалению.

- Но мы же звоним не с целью охаять нынешнее поколение. Наоборот, намекаем, что настал момент передать эстафету от вас автору нового победного гола…

- До вашего звонка вообще не придавал значения этому факту, и, думаю, не только я. Рекорды, старые достижения негативные или позитивные – какой в них толк? У меня хватает своих задач и проблем. Сегодня мне однозначно не до чемпионата мира 2002 года.

- Зато многие помнят, что в Японию сборную отправляли с большими надеждами, а сейчас процент сомневающихся в успехе гораздо выше.

- Сравнивать команды некорректно. Просто могу сказать, что поколение, в котором я играл, было одним из самых сильных. Симбиоз опыта и молодости, в команде выступала масса футболистов с большим стажем игры в сильных зарубежных чемпионатах. Увы, в Японии нам не хватило везения и сильно повлияло то, что мы играли против хозяев турнира. До сих пор уверен только в одном: до выхода на Евро-2000 нашей сборной не хватило пары минут, и, попади мы туда, большинство футболистов оказались бы в европейских топ-клубах.

«РУССКИЕ УМЕЮТ ВСЕ ДЕЛАТЬ НАОБОРОТ»

- Эпизод ЧМ-2002 с не назначенным на Игоре Семшове пенальти в игре с японцами помнят до сих пор. Вы верите, что сейчас фактор домашнего судейства может сказаться уже в нашу пользу?

- Перспектива столкнуться с домашним судейством точно есть. Когда в пользу соперника в каком-то моменте не свистнут, а в обратную - наоборот. Такие маленькие нюансы были, есть и будут. Но до вопиющих решений, которое допустил в 2002-м Маркус Мерк, не дойдет. Теперь же есть видеопросмотр. И в эпизодах с пенальти им пользуются.

- Как и в 2002-м, в нашей группе всплыла тема Рамадана. Тогда пост перед турниром держал Тунис, сейчас - Саудовская Аравия и Египет.

- Мы должны верить только в свои силы. Ни Рамадан, ни Рамзан Кадыров нам, увы, не могут. И то, что в каждом матче будет непросто, думаю, понимают и футболисты, и болельщики. Все знают, какие у нас проблемы.

- Конечно. Вот и вы привели в пример набравшую популярность песню о проблемах сборной и Кадырове. Как такая нервозная обстановка, обилие хейтеров вокруг могут повлиять?

- Опять же, мы русский народ, и умеем делать все наоборот. Пусть в сборную не верят - а ребята и тренерский штаб потом умоют, в хорошем смысле слова, и журналистов, которые льют грязь, и соперников. Это, однозначно, по силам.

- Вы, как человек, столкнувшийся в карьере со многим, но всегда корректный в публичном пространстве, можете понять нынешних футболистов, регулярно срывающихся на прессу?

- Сейчас время другое. У молодых появились распущенность и ощущение безнаказанности. Но это глобальный вопрос. Такое общество у нас. Мы сами допустили, что у нынешних игроков есть все. Раньше говорилось «Пробьется нищий и трудолюбивый», а сегодня у футболистов изначально есть все. Нет смысла думать о корректном поведении на публике.

«СМОТРЕЛИ В ЯПОНИИ КАДРЫ С МАНЕЖКИ»

- Раньше, правда, не было соцсетей...

- Сегодня выбрасывают грязь в соцсети, а тогда, вы помните, выходили на улицы и рушили все, что можно. Как после Японии на Манежке. Так что лучше пусть будут соцсети, чем испорченные автомобили и разбитые витрины.

- Команда 16 лет назад была в курсе, что после поражения от Японией случились те трагические события?

- Кадры показывали по всем каналам. Мы все видели.

- С такими воспоминаниями действительно глупо рассуждать, что на команду могут повлиять статьи и комментарии в интернете?

- Ребята все профессионалы. А их реакция – это эффект ежа. Когда тебя пытаются ударить – ощетинься… Конечно, неприятно слышать и читать гадости о себе. Но надо относиться с пониманием. «Понять и простить», - как говорил известный юмористический герой.

Другой сборной у нас нет. Снова и снова говорить об этом уже набило оскомину, но столько травм на ключевых позициях… Надо сказать огромное спасибо Сергею Игнашевичу, который согласился помочь. Просто представьте, что сейчас его не было бы в составе. Человека, прошедшего в футболе все. Его колоссальный опыт пригодится.

Поэтому давайте все-таки верить. Игра уже близко, будет драйв, эмоции, волнение. Вспоминаю себя перед дебютом на таком турнире. Мы были не новички в футболе, но чемпионат мира – это чемпионат мира. Чувство ответственности не передать. Поэтому тем 11 футболистам, которые выйдут в четверг в стартовом составе, могу пожелать только спокойствия и веры в свои силы.