...И говорил мой любимый Дзюба, и глаза евойные, когда он говорил, горели священным огнем высшей правоты, и говорил он правильные вещи, не ругайте, говорил он, нас, а болейте за нас, и чем дольше он говорил, тем отчетливее я понимал, что у меня, лично у меня со сборной "возникло некоторое мировоззренческое прекословие".

Повторяю: я давно симпатизирую Артему, поэтому просто обязан - в преддверии, в предвидении и в предвкушении Судного Дня, который разразится сегодня, - уточнить свою позицию.

Я не настолько одномерен, как сивый мерин, чтобы быть способным только на сарказм, и никакой идиосинкразии к нашей сборной на рефлекторном уровне у меня нетути.

(Напоминаю почтенной общественности, что я - тот самый единственный на свете дурак, который сидел за сборную России в каменном мешке).

Я не глашатай, не оракул, не Стивен Кинг, не ролевая модель, я просто-напросто хочу, чтобы вы, ребята, завтра сыграли в ФУТБОЛ, а не в ФУ.

А то мы сами себя обрекли себя на общение в духе: "Ты не очень-то и красива. - Ты тоже не Адонис!".

Это капкан, это ловушка, это стежка в никуда.

Я всего лишь молю - но теперь уже не вас, коль скоро вы такие обидчивые, но небеса, - чтобы завтра на вас не обрушилась нарколепсия, когда вы выйдете на поле.

Ребятам нужно не кадило раздувать по самообороне, а настроиться на то, чтобы сегодня предстать герильясами.

Нет уже времени даже на превентивный ядерный удар, главное - чтобы завтра мы увидели не скопище несклепистых парней, а отряд охальных партизан.

Я не учу Брюса Спрингстина петь, я не учу футболистов играть.

Я просто хочу увидеть ИГРУ, хочу почувствовать, что они знают, кто за ними, знают, кого они представляют.

А головомойка - нетрудный жанр, согласен.

Но я и панегирики умею сочинять, дайте только повод, ребята.

Пожалуйста.

С уважением, Отар Кушанашвили