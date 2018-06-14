НЕСТОР ДЛЯ ЛЕТОПИСЦЕВ

Аргентинские арбитры Питана, Майдана и Белатти уже вписаны в историю российского футбола. Но отныне их имена – Нестор, Эрнан, Хуан Пабло – будут значиться в ней красной строкой. Это ведь они обслуживали стартовый матч нашей сборной на ЧМ-2014 против Кореи. И как будто не напортачили – уже жирный плюс по сравнению с другими персонажами с флажками и свистком, вошедшими в наши легенды и устный фольклор: Фредрикссоном, Мерком, Полом, Кардельино, Крондлом, ван Равенсом, Жолтом… А теперь именно им оказана честь отработать матч открытия нашего чемпионата мира – и соответственно, снова вывести на старт нашу сборную.

Есть здесь какая-то тонкая, едва уловимая – не взглядом, чувствами! – нить с традициями, с истоками нашей родины в том, вроде бы, случайном совпадении, что первого, пусть и не основного, подручного летописца этого долгожданного чемпионата зовут Нестор.

ПОД РУБИЩЕМ ПРОСТЫМ ОНА РОСЛА

Он действительно долгожданный, наш чемпионат. Семь с половиной лет просквозило с «Лет ми спик фром май харт»; кто был тогда подростком – сейчас институт заканчивает, новорожденные той поры – во второй класс перешли; звездные сборники из «Арсенала», «Тоттенхэма», «Эвертона» доигрывают в «Кайрате», «Арарате», «Тракае» и прочем «Ай-яй-яе».

За это время на пустырях и руинах встали во весь рост, во всю свою размашистую ширь девять роскошнейших стадионов, а еще три – в Лужниках, Петербурге, Екатеринбурге – дивно приукрасили форму и содержание. Осталось лишь пожелать, чтобы классный футбол на них не закончился через месяц и не ограничился единичными матчами.

Повод для гордости: все строительные и подготовительные работы закончены в срок. Ни в Бразилии, ни в Южной Африке этого не было и в помине; да и на Евро-2012 кое-где встречались недоделки. Мы в этом смысле, конечно, особенный народ: сами будем в рубище сидеть на пепелище – но для других все организуем в лучшем виде. Впрочем, у тех, кто поучаствовал в обустройстве футбольной России, и пепелище пятизвездочное, благоустроенное, и рубище с иголочки. Еще одна наша традиция.

ЕГИПЕТСКАЯ СИЛА

Чемпионат клянется преподнести нам умопомрачительный до обморока футбол. Но подписи и печати нашей сборной на этом гарантийном талоне нет. Безупречные организаторы турнира предусмотрели и обеспечили все, кроме ее успехов – в этом вопросе они бессильны. Вот если бы футбольную команду можно было возвести из стекла и железобетона, вырастить на клумбе или кинуть клич по всей стране, чтоб ее в конкурсном режиме нарисовали фломастерами, красками и цветными карандашами, – могла получиться замечательная команда. На бумаге она и Кубок мира выиграла бы наверняка.

С другой стороны, наверное, к лучшему, что сборная России начинает чемпионат мира аутсайдером – в новом рейтинг ФИФА, опубликованном на днях, она отстает теперь и от аравийцев, которых совсем недавно опережала. Во-первых, это обстоятельство должно разозлить наших игроков, которые ничем не хуже, как минимум, половины участников ЧМ-2018, просто соперниками у них в последнее время были не азиатские или североамериканские простачки из квалификации, а гранды, как на подбор. Во-вторых же, цифровой расклад перед стартом избавит от пагубных иллюзий. Слишком уж опасный мы в очередной раз вытянули жребий – очень похожий на те, что вплетали нам в группы Корею и Алжир, Грецию и Польшу, Японию с Тунисом или Словакию с Уэльсом. После тех многочисленных проколов гораздо правильнее считать, что против нас выступает грозная, трехглавая египетская сила, чем опять потирать после третьего тура шишку на лбу от удара граблями.

БЕРЕМ ПРИМЕР С УГАНДЫ

Редкий, в общем, случай: мы оцениваем конкурентов трезвее, чем они нас. Тот же Египет уповает, как на высшие силы, на Салаха – но даже с Салахом он еле-еле справлялся в африканской квалификации с Угандой и Конго. Интересно, где сейчас практиковал бы тренер Станислав Черчесов, проиграй Россия 31 августа 2017 года в Кампале угандийцам? А ведь египтяне всерьез полагают, что они против нас – фавориты. Что ж, можно стать для них Угандой.

Серхио Рамос, конечно, сильно спутал расклады в нашем квартете. Судите сами. Кудесник Мохамед вряд ли успеет набрать кондиции к игре с Уругваем, а значит, эту встречу египтяне проведут в глухой обороне. И, не исключено, отобьются. Зато на Россию Салаха выпустят в основе. И очень может быть – напрасно, ведь и на ту минуту он еще будет не в форме. Но на него будут надеяться, раскрываться и атаковать… А теперь представьте, что Уругвай, потеряв очки на старте, потеряет и самообладание – и не сможет справиться еще и с аравийцами. Которые после поражения в матче открытия всеми силами будут добывать ничью, чтобы в последнем туре вздуть египтян и отправить восвояси не забивший ни одного гола в трех турах Уругвай. Сказка? Ложь? Да. В ней намек.

ПОЛЗКОМ ДО ФИНАЛА

Не бывает чемпионатов мира без сенсаций, без крушений топ-команд и непредвиденных выскочек. На пороге всех встречают по одежке, а они у фаворитов расписные, золоченые. Но пройдет три недели, и вполне естественным и логичным, хоть и безмерно удивительным, будет выглядеть преждевременное расставание, допустим наобум, с Испанией и Германией, Колумбией и Польшей, как и проникновение в плей-офф, да не в предбанник, а вглубь какой-нибудь Дании, какого-нибудь Сенегала. Так было, так будет. У Кубка мира тоже есть традиции.

В финале, понятное дело, все равно столкнутся монстры-броненосцы – чемпионом планеты Земля без победных, да-да, традиций стать невозможно. Может быть, те, кого сейчас в эту пару и пророчат. А то и совсем другие двое. Как в 2006-м, когда даже итальянцы с французами не ждали в решающем матче итальянцев и французов. Кто-то, возможно, войдет в финал парадным шагом, как бразильцы в 2002-м или немцы в 2014-м, а кто-то – ползком на брюхе, как Аргентина в 1990-м и том же 2014-м. Но кто и как именно – поди угадай.

И все-таки есть один прогноз, который сбудется со стопроцентной точностью: это будет грандиозное зрелище длиною в фантастический, незабываемый месяц. По итогам которого тысячи, десятки тысяч иностранцев «залайкают» и занесут «в избранное» 11 российских городов. Можете не сомневаться.