Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает: как бы ни выступила на ЧМ наша коанда, ее не следует судить строго

Итак: 14 июня сборная России открывает чемпионат мира матчем с экзотическим соперником – командой Саудовской Аравии.

История встреч на чемпионатах мира российской команды с соперниками из Азии. 2002 год. Япония – Россия – 1:0. 2014 год. Россия – Южная Корея – 1:1.

А со сборной Саудовской Аравии наша сборная впервые сыграла четверть века назад, готовясь к первому участию в мировом форуме под российским флагом: Саудовская Аравия – Россия – 4:2.

Этой исторической справкой я, считайте, предупредил популярные вопросы на злобу дня: а разве в Азии есть нормальный футбол? И разве у саудитов водится что-то еще кроме нефти и нефтяных миллиардеров? В сущности, они, саудиты, могут про нас спросить примерно в том же ключе. Больше того, их олигархи, мобилизовав кошельки и связи, устроили перед чемпионатом мира ряду игроков своей сборной полугодичную стажировку в испанских клубах, задающих в Европе тон. А в нашей обойме подобным свежим опытом может похвастать один Денис Черышев

К чему я веду? К тому самому: следует надеяться на лучшее, но и быть готовыми к худшему. Станислав Черчесов слишком авторитарен, чтобы вселить в игроков органичную футбольную живинку. Вот дать им в приказном порядке старание и энергетику – может. А представители арабского мира, со своей стороны, умели на чемпионатах мира иной раз сильно удивить. Сыграть с толком, с чувством, с расстановкой. И те же саудиты (в 1994-м они с первой попытки прошли в плей-офф – чего России не удалось пока ни разу..), и марокканцы, и алжирцы.

Гражданин, подключивший к футболу свой персональный интерес только на время чемпионата мира, наверняка спросит: а почему во главе сборной - тренер, для этой тонкой работы не вполне подходящий? Да потому, что больше-то, если ориентироваться на родные российские кадры, и обратиться было не к кому!

Объясню воображаемому малосведущему гражданину сложившуюся у нас ситуацию.

Вот тренерский корпус РФПЛ. Два искушенных аксакала: Юрий Семин и Курбан Бердыев. Два иностранца: Массимо Каррера и Виктор Гончаренко. Два спеца с наработанным уже стажем, но с «плавающим» резюме: Олег Кононов и Валерий Карпин.

И – целый выводок тех, кто в качестве главного тренера только-только начал: Сергей Семак, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Игорь Ледяхов, Мурад Мусаев, Вадим Евсеев.

Бердыеву, как известно, предлагали сборную – он отказался. Про Семина еще год назад никто и подумать бы не решился, что в зрелой своей ипостаси он сохранил столь могучий ресурс.

А теперь – вникнем и вдумаемся. Получается, что за полтора десятка лет в стране не поднялся ни один новый тренер – так, чтобы с устойчивой репутацией умелого, крепкого и надежного специалиста (Леонида Слуцкого, разочаровавшегося в потенциале отечественного футбола, сегодня брать в расчет не приходится) . Это – нормально?

Ну, нет так нет. Давайте переведем взгляд на полевые кадры. В воротах нет альтернативы Игорю Акинфееву. Он тянет лямку в сборной почти те же полтора десятка лет.

В обороне на роль таможенника Верещагина пришлось экстренно мобилизовать 38-летнего Сергея Игнашевича. Если б не взяли самоотвода братья Березуцкие, то эта бригада оказалсь бы вне конкуренции. Притом что она уже собралась из футбола на выход за выслугой лет.

По техническому оснащению в нынешнем составе сборной вне сравнений Юрий Жирков. В большом футболе он появился 14 лет назад.

В атаке какие-то надежды можно – при большом на то желании - связать с Федором Смоловым и Артемом Дзюбой. Других охотников за голами у нас и близко нет. Но и эти двое по классности, по исполнительской заточке, пожалуй, ощутимо уступают предшественникам – Роману Павлюченко и Дмитрию Сычеву. А по энергоресурсу и динамике – Александру Кержакову.

Вот в средней линии, да, у нас появился, образно говоря, целый букет цветов полевых. Но Черчесов вряд ли создаст из них благообразие сада. При этом по скоростям международному топ-уровню вполне соответствует, пожалуй, только Александр Головин. Ну да, он же, на секундочку, родом из Ленинск-Кузнецкого - чтобы вырваться из такого места в люди, нужно сильно крутиться-вертеться.

Итого. За полтора десятка лет наш футбол наработал – черную дыру. Спросите, кто же этим пустопорожним процессом руководил? А вот. Два с половиной года рулил прожектер-маниловец Сергей Фурсенко. Еще два с половиной – добросовестный Николай Толстых, по большей части разгребавший наследие Фурсенко. А целых восемь лет – тот самый! Большой знаток русского разговорного и покоритель английского письменного, ныне переброшенный на строительство. Тот. который, по словам Президента, сделал в спорте немало полезного.

Кто бы отыскал это «полезное» в футболе, хоть бы и днем с огнем… Ну да, за вычетом стадионов-красавцев к ЧМ. Но это как раз по строительной части.

Короче и по существу: выступление на домашнем ЧМ под бременем небывалой ответственности – самая натуральная подстава. И для этого тренера. И для собранных им тружеников мяча. И если что-то у них пойдет не совсем так или совсем не так – уж не судите их, господа присяжные, по всей строгости. Учтите вышеизложенные смягчающие обстоятельства.