Армия – лучше, пенсионерам – хуже. Чем Россия отличается от Саудовской Аравии
Наш автор сравнил по разным параметрам двух соперников по матчу-открытию ЧМ-2018.
На 14 июня, в день матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, наше правительство запланировало рассмотрение вопроса о пенсионной реформе. Ожидается, что кабинет министров внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В данный момент для мужчин он начинается с 60 лет, а для женщин – 55.
В Саудовской Аравии эти показатели аналогичны, с той только разницей, что, напротив, идет снижение пенсионного возраста у мужчин – с 62 до 60. При этом средняя продолжительность жизни составляет там 75 лет, тогда как в России – около 71,4. Причем статистику спасает женская часть населения (76,71), тогда как мужчины живут в среднем всего 65,9 лет.
В результате, в России количество женщин превышает количество мужчин, тогда как в Стране двух святынь – ровно наоборот. Там на сотню женщин приходится 130 мужчин, тогда как в России только 86,4.
Интересно сравнить и некоторые другие статистические показатели. Население Саудовской Аравии составляет 33 млн человек, что более чем четыре раза меньше населения России. Зато плотность населения у аравийцев незначительно выше – 10 человек на км² против 8,6. И это значительно ниже, чем в целом по миру (55,7 чел/ км²).
Экономика России по своему объему превышает аравийскую – отечественный ВВП больше саудитского почти в два раза (1,2 $ трлн против 659 $ млн), однако в пересчете на душу населения статистика совсем не в нашу пользу – 20,2 $ тыс у аравийцев против российских 8,7 $ тыс.
В обеих странах объемы экспорта превышают объемы импорта, а львиная доля продаж приходится на нефтегазовый сектор экономики. Зато наши страны все активнее торгуют друг с другом. В 2017 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией составил 915 $ млн, что на 86% больше, чем годом ранее. В основном за счет экспорта из России – 770 млн (увеличение на 119,6%). Пока доля Саудовской Аравии во внешнеторговом обороте России составляет малозначительные 0,16% (65-е место), но все еще продолжает расти.
Значительные средства аравийцы тратят на развитие военной мощи. 10% от ВВП – это самый большой показатель по миру. Россия на здесь на втором месте – 4,3%. В абсолютном выражении это 3-4 результат по миру- выше только у Китая и США.
Численность российской армии более чем в четыре раза превышает аравийскую – более 1 млн человек против 224 тыс.
|
|
Россия
|
Саудовская Аравия
|
Площадь, тыс. км²
|
17 098,2
|
2 146,7
|
Население, млн человек
|
146,8
|
33
|
Плотность населения, чел/км²
|
8,6
|
10
|
Рост численности населения, % в год
|
0,05
|
1,85
|
Пенсионный возраст, м/ж
|
60/55
|
60/55
|
Средняя продолжительность жизни
|
71,4
|
75
|
Доля городского населения
|
74,3%
|
85% (2011)
|
Количество мужчин на 100 женщин
|
86,4 (2014)
|
130,9 (2015)
|
ВВП, $ млрд
|
1267,6 (2017)
|
659,7 (2017)
|
ВВП на душу населения, $ тыс
|
8,7
|
20,2
|
Экспорт, $ млрд
|
357,1 (2017)
|
201,5 (2015)
|
Импорт, $ млрд
|
228,5 (2017)
|
163,8 (2015)
|
Расходы на здравоохранение, % от ВВП
|
7
|
3
|
Количество врачей на тыс. человек
|
4,2 (2010)
|
1 (2010)
|
Число больничных коек на тыс. человек
|
9,2 (2012)
|
2,2 (2012)
|
Численность вооруженных сил, тыс человек
|
1 013
|
224,5
|
Расходы на оборону, % от ВВП
|
4,3
|
10
При подготовке материала использовалась информация из открытых источников