На 14 июня, в день матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, наше правительство запланировало рассмотрение вопроса о пенсионной реформе. Ожидается, что кабинет министров внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В данный момент для мужчин он начинается с 60 лет, а для женщин – 55.

В Саудовской Аравии эти показатели аналогичны, с той только разницей, что, напротив, идет снижение пенсионного возраста у мужчин – с 62 до 60. При этом средняя продолжительность жизни составляет там 75 лет, тогда как в России – около 71,4. Причем статистику спасает женская часть населения (76,71), тогда как мужчины живут в среднем всего 65,9 лет.

В результате, в России количество женщин превышает количество мужчин, тогда как в Стране двух святынь – ровно наоборот. Там на сотню женщин приходится 130 мужчин, тогда как в России только 86,4.

Интересно сравнить и некоторые другие статистические показатели. Население Саудовской Аравии составляет 33 млн человек, что более чем четыре раза меньше населения России. Зато плотность населения у аравийцев незначительно выше – 10 человек на км² против 8,6. И это значительно ниже, чем в целом по миру (55,7 чел/ км²).

Экономика России по своему объему превышает аравийскую – отечественный ВВП больше саудитского почти в два раза (1,2 $ трлн против 659 $ млн), однако в пересчете на душу населения статистика совсем не в нашу пользу – 20,2 $ тыс у аравийцев против российских 8,7 $ тыс.

В обеих странах объемы экспорта превышают объемы импорта, а львиная доля продаж приходится на нефтегазовый сектор экономики. Зато наши страны все активнее торгуют друг с другом. В 2017 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией составил 915 $ млн, что на 86% больше, чем годом ранее. В основном за счет экспорта из России – 770 млн (увеличение на 119,6%). Пока доля Саудовской Аравии во внешнеторговом обороте России составляет малозначительные 0,16% (65-е место), но все еще продолжает расти.

Значительные средства аравийцы тратят на развитие военной мощи. 10% от ВВП – это самый большой показатель по миру. Россия на здесь на втором месте – 4,3%. В абсолютном выражении это 3-4 результат по миру- выше только у Китая и США.

Численность российской армии более чем в четыре раза превышает аравийскую – более 1 млн человек против 224 тыс.

Россия Саудовская Аравия Площадь, тыс. км² 17 098,2 2 146,7 Население, млн человек 146,8 33 Плотность населения, чел/ км² 8,6 10 Рост численности населения, % в год 0,05 1,85 Пенсионный возраст, м/ж 60/55 60/55 Средняя продолжительность жизни 71,4 75 Доля городского населения 74,3% 85% (2011) Количество мужчин на 100 женщин 86,4 (2014) 130,9 (2015) ВВП, $ млрд 1267,6 (2017) 659,7 (2017) ВВП на душу населения, $ тыс 8,7 20,2 Экспорт, $ млрд 357,1 (2017) 201,5 (2015) Импорт, $ млрд 228,5 (2017) 163,8 (2015) Расходы на здравоохранение, % от ВВП 7 3 Количество врачей на тыс. человек 4,2 (2010) 1 (2010) Число больничных коек на тыс. человек 9,2 (2012) 2,2 (2012) Численность вооруженных сил, тыс человек 1 013 224,5 Расходы на оборону, % от ВВП 4,3 10

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