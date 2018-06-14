V4x3 l 1528959382671

На 14 июня, в день матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, наше правительство запланировало рассмотрение вопроса о пенсионной реформе. Ожидается, что кабинет министров внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. В данный момент для мужчин он начинается с 60 лет, а для женщин – 55.

В Саудовской Аравии эти показатели аналогичны, с той только разницей, что, напротив, идет снижение пенсионного возраста у мужчин – с 62 до 60. При этом средняя продолжительность жизни составляет там 75 лет, тогда как в России – около 71,4. Причем статистику спасает женская часть населения (76,71), тогда как мужчины живут в среднем всего 65,9 лет.

В результате, в России количество женщин превышает количество мужчин, тогда как в Стране двух святынь – ровно наоборот. Там на сотню женщин приходится 130 мужчин, тогда как в России только 86,4.

Интересно сравнить и некоторые другие статистические показатели. Население Саудовской Аравии составляет 33 млн человек, что более чем четыре раза меньше населения России. Зато плотность населения у аравийцев незначительно выше – 10 человек на км² против 8,6. И это значительно ниже, чем в целом по миру (55,7 чел/ км²).

Экономика России по своему объему превышает аравийскую – отечественный ВВП больше саудитского почти в два раза (1,2 $ трлн против 659 $ млн), однако в пересчете на душу населения статистика совсем не в нашу пользу – 20,2 $ тыс у аравийцев против российских 8,7 $ тыс.

В обеих странах объемы экспорта превышают объемы импорта, а львиная доля продаж приходится на нефтегазовый сектор экономики. Зато наши страны все активнее торгуют друг с другом. В 2017 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией составил 915 $ млн, что на 86% больше, чем годом ранее. В основном за счет экспорта из России – 770 млн (увеличение на 119,6%). Пока доля Саудовской Аравии во внешнеторговом обороте России составляет малозначительные 0,16% (65-е место), но все еще продолжает расти.

Значительные средства аравийцы тратят на развитие военной мощи. 10% от ВВП – это самый большой показатель по миру. Россия на здесь на втором месте – 4,3%. В абсолютном выражении это 3-4 результат по миру- выше только у Китая и США.

Численность российской армии более чем в четыре раза превышает аравийскую – более 1 млн человек против 224 тыс.

 

Россия

Саудовская Аравия

Площадь, тыс. км²

17 098,2

2 146,7

Население, млн человек

146,8

33

Плотность населения, чел/км²

8,6

10

Рост численности населения, % в год

0,05

1,85

Пенсионный возраст, м/ж

60/55

60/55

Средняя продолжительность жизни

71,4

75

Доля городского населения

74,3%

85% (2011)

Количество мужчин на 100 женщин

86,4 (2014)

130,9 (2015)

ВВП, $ млрд

1267,6 (2017)

659,7 (2017)

ВВП на душу населения, $ тыс

8,7

20,2

Экспорт, $ млрд

357,1 (2017)

201,5 (2015)

Импорт, $ млрд

228,5 (2017)

163,8 (2015)

Расходы на здравоохранение, % от ВВП

7

3

Количество врачей на тыс. человек

4,2 (2010)

1 (2010)

Число больничных коек на тыс. человек

9,2 (2012)

2,2 (2012)

Численность вооруженных сил, тыс человек

1 013

224,5

Расходы на оборону, % от ВВП

4,3

10

При подготовке материала использовалась информация из открытых источников

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.