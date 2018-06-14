Если Овечкин выиграл Кубок Стэнли, то почему Месси не может взять Кубок мира?

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему Лео Месси наконец-то станет чемпионом мира. И это случится в России.

В самом конце апреля я приехал в Новогорск, где сейчас тренируется сборная России по футболу. А тогда хоккеисты готовились к своему чемпионату мира.

Мне нужно было встретиться с Павлом Дацюком, передать коробку книг. Капитан решил раздать недавно вышедший бестселлер среди партнеров. Представьте себе, хоккеисты очень любят читать. И вот Волшебник поинтересовался: «Кто будет в финале Кубка Стэнли?» А тогда шли четвертьфиналы.

Подумав, на Востоке я поставил на «Питтсбург», на Западе – на «Виннипег».

- А где же «Вашингтон»? – спросил у меня Дацюк с ленинским прищуром, но не картавя.

- Это сильная команда, но без кубкового характера, - ответил я. – У них вечно не получается в плей-офф. А у Овечкина какая-то плохая карма, и он уже во втором раунде получает граблями по лбу.

…Но представляете, именно «Вашингтон» и победил! Сейчас мне кажется, Дацюк что-то знал. Видел по игре чемпионский потенциал.

А лично вы верили еще в январе, что сборная России по хоккею выиграет золото Олимпиады, а Овечкин поднимет над головой Кубок Стэнли? Я – нет. Но звезды чудесно сошлись на небе, в Корее нам повезло с соперниками. А главное – и сборная, и «Вашингтон» по ходу плей-офф прибавляли в каждом матче, ловили кураж и сплотились (хотя сейчас над этим словом принято ржать, когда о сплочении вас просит Артем Дзюба и вся сборная России).

Шаблоны ломаются, плохую карму можно победить. Лео Ди Каприо взял своего «Оскара». Овечкин сейчас вальсирует с Кубком Стэнли в ресторане, словно с любимой девушкой. Серебряную чашу выиграла вся команда, но Саша никому не отдаст любимую игрушку, он с ней даже спит.

Ищем новые ориентиры – что еще фантастически-несбыточное должно произойти? Криштиану Роналду уже выиграл со сборной финал Евро. Хотя уже в начале матча его сломал француз Димитри Пайет, а на нос печального португальца села бабочка.

Остался Лео Месси. Да, у него есть золото Олимпиады в Пекине. Но если сравнить с хоккеем, это как выиграть чемпионат мира. Турнир другого калибра. Овечкин, кстати – трижды чемпион мира. И фанат Месси: когда он провел 1000-й матч в НХЛ, партнеры ему подарили игровую футболку лидера «Барселоны».

В остальном – три серебра на Кубке Америки: Венесуэла-2007, Чили-2015, США-2016. И как венец – серебро чемпионата мира в Бразилии-2014. Лео был в таком отчаянии, что даже объявлял об уходе из сборной.

Но я все-таки него верю. Лео теперь может стать чемпионом мира. Пусть даже Станислав Черчесов и сделал странное заявление: «Проблема Аргентины в том, что они психологически не готовы играть без Месси». Кажется, это проблема и сборной России – мы тоже не готовы играть без Месси. Разница в том, что у них Лео есть, а у нас – нет и не будет.

Что по сетке? Думаю, что аргентинцы могут стать первыми в группе «D», опередив Исландию, Хорватию, Нигерию. Главное, в 1/8 финала не столкнуться с Францией. Годятся Перу или Дания. В четвертьфинале могут попасться испанцы, конечно. Но пусть они сначала поймут, как играть без Лопетеги. А если это окажется Португалия, и нас в Сочи ждет битва «Месси против Роналду»? О, фантастика!

Да, Аргентина с трудом прошла южноамериканский отбор, попав в Россию в последний момент. Но эта сборная может разогнаться по ходу турнира. Поддержка трибун у Лео будет, его в России обожают. Он даже в Бронницах собирает аншлаг на стадионе имени Сыроежкина.

Жозе Моуринью считает, что «Малыш» Месси дойдет до полуфинала, где падет от Германии. В дополнительное время? Не вечно же Аргентина будет проигрывать немцам. Это хорошая сборная. Просто нужно верить в себя.

30-летний Лео понимает: видимо, это его последний шанс стать чемпионом мира. Он будет сражаться за кубок с яростью берсерка, чтобы купаться с ним в фонтане «Лужников» и упиваться разными сортами алкоголя, когда партнеры переворачивают тебя вверх ногами.

Просто сделай это, Месси. Победи свою карму. А на финале за тебя будет болеть кореш Овечкин, который привезет чашку в Россию. Кубок к кубку, Лео.