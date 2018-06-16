Амбиции Лионеля «гнома» Месси понятны – стать лучшим футболистом в истории игры. До сих пор, несмотря на все свершения и аргентинца и его португальского апологета Криштиану Роналду, таковым пока считается Пеле, не потерявший титул короля футбола. Что нужно сделать, чтобы хоть как-то поколебать положение бразильца? Достаточно лишь выиграть чемпионат мира по футболу. Он сделал это трижды, но Месси и Роналду будет достаточно и одного раза. Но выиграть надо обязательно.

В центре нашего внимания сейчас Месси. Выиграет ли он ЧМ-2018, с огромной долей вероятности последний в его карьере? Игра покажет, но все же, кажется, что нет, не выиграет.

Лень

О Месси ходит много историй. Диких и забавных, благородных и удивительных. Каким-то веришь больше, потому что слышишь их от большего количества людей, каким-то – меньше. К первой категории относятся многочисленные истории о лени Месси, о том, что на тренировках и в клубе и в сборной он просто стоит на одном месте и тут же отдает мяч, который к нему прикатывается. После этого он выходит на поле и забивает. Каждый раз – забивает.

Есть понятие «поцелованный богом». Даже страшно представить, что с этим парнишкой сделали футбольные боги, чтобы в него вместилось столько таланта. По уровню лени и количеству таланта его можно сравнить разве что с его соотечественником Диего Марадоной. Тому боги и вовсе отдали одну из своих конечностей. Но Марадона играл в другое время. Тогда можно было выиграть чемпионат мира, как говорит сейчас молодежь «на изи». Сейчас – нет. сейчас футбол – соревнование настоящих атлетов. Ты можешь быть хоть сто раз талантливым, но мировых вершин без правильного отношения к делу достигнуть будет трудно.

Безразличие

Еще один грешок Лионеля Месси – безразличие на поле. Сложно вспомнить, чтобы «гном» заводил команду, будь то «Барселона» или сборная Аргентины. Историй о Лионеле, как уже сказали, ходит множество, но ни одна из них не рассказывает, как Месси в раздевалке накачивает партнеров перед выходом на второй тайм матча, который идет не по плану его команды. Хотя, зачастую это – одна из функций лидера коллектива. Зачастую лидер в раздевалке может сделать гораздо больше, чем любой тренер – вот многие наставники и не препятствуют такому выбросу эмоций.

А у Месси этого выброса просто не бывает. Сравнения напрашиваются сами собой. Во-первых с Марадоной, который чуть ли не в одиночку выиграл чемпионат мира. да, у него были неплохие партнеры, но это были не Агуэро, Ди Мария, Дибала, Игуаин и иже с ними. Дело тогда было в Марадоне. Во-вторых, так и просится вечное сравнение с Криштиану Роналду, который частенько дает и в «Реале» и в сборной Португалии собственные установки на матч – не тактические, но эмоциональные. Самый известный пример – чемпионат Европы 2016 года, который Португалия выиграла.

Жадность

Еще в Месси поражают его аппетиты. Он терроризирует «Барселону». Не успевает аргентинец подписать контракт сроком года на четыре, как тут же стартуют переговоры о новом соглашении – на тот же срок, но с повышением зарплаты.

Вокруг Месси постоянно возникают скандалы с уходом от налогов. Ты зарабатываешь сотни миллионов евро и поставляешься из-за пары-тройки миллионов в год? Ну это вообще смешно. А ведь страдает имидж, не говоря уже о перспективах загреметь в тюрьму.

В то же время в сборной Месси таких денег не получает. Не хочется это признавать, но невольно начинаешь задумываться, не в этом ли скрыт секрет его блеклой игры за национальную команду? Естественно, блеклой в сравнении с тем, что он показывает в «Барселоне»… Ведь с такой сильной сборной Месси не сподобился даже поднять над головой Кубок Америки, который до недавнего времени разыгрывался раз в два года – в два раза чаще, чем чемпионат Европы.

Уныние

Может это только кажется, но Месси вроде даже устал от футбола. Долгое время он был идеальным футболистом: никаких светских скандалов, никаких судов, никаких тусовок, татуировок, дорогущих тачек и прочих атрибутов гламурной жизни, свойственной современным футболистам. И что теперь?

Такое впечатление, что Месси решил потягать с Криштиану Роналду еще и в битве за пределами поля: кто привлечет к себе больше внимания! Сумасшедшие костюмы на официальных церемониях, крашенные волосы, огромное количество татуировок. Месси начал создавать свой имидж, думать об этом. Футбола в его голове в последнее время стало заметно меньше. Из парня, которому для счастья было достаточно простого футбольного мяча, он превратился в пижона и денежного мешка. И ведь никто не задумывается даже, что ему этот имидж не идет. Не говоря уже о том что все это сильно отвлекает от футбола.