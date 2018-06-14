Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, работавший в системе мадридского «Реала», прокомментировал сенсационную рокировку на посту главного тренера сборной Испании.

«У ИСПАНИИ ОДНА ПРОБЛЕМА - ТРАВМА БУСКЕТСА»

- Как испанцы решились уволить Хулена Лопетеги за два дня до старта чемпионата мира? - вопрос 49-летнему специалисту.

- Я сам не понял, это была полная неожиданность. Злую шутку с Лопетеги сыграла публикация в газете Marca о переговорах с «Реалом». Если бы все это не вылезло наружу, допускаю, что клуб и федерация избежали бы скандала. Хулен доработал бы чемпионат мира, а потом ушел бы в «Реал».

- Такой риск федерации оправдан?

- Покажет турнир. Но у Испании в составе - профессионалы. Они все понимают, повидали на своем на веку многое. Фернандо Йерро пользуется большим авторитетом. При этом ему, в отличие от Лопетеги, терять нечего. Может, груз ответственности даже спадет.

- Вы знакомы с Лопетеги?

- Не просто знаком, долгое время мы были соседями в Мадриде. Это замечательный, отзывчивый человек, тоже профессионал до мозга до костей. При нем испанцы показывали добротный футбол. Лопетеги продолжил традиции, которые были заложены еще Висенте дель Боске. Испания привезла в Россию сбалансированный состав, команда быстрая, техничная. Одна проблема - травма Серхио Бускетса.

«ПОСМОТРИМ, КАКОЙ ФЕРНАНДО ПСИХОЛОГ»

- Йерро вы тоже лично знаете?

- Конечно. Встречался с ним буквально неделю назад, когда продлевал лицензию Pro. Да и вообще я лично знаю почти всех футболистов «Реала» 90-х и начала 2000-х.

- При Йерро игра сборной Испании поменяется?

- Вряд ли. Какие могут быть перемены, когда до матча с Португалией - один день? В качестве спортивного директора федерации Йерро постоянно контактировал с командой. Он знает возможности и особенности всех футболистов, как они тренируются. Вот какой он психолог, посмотрим. В сборной, состоящей из мировых суперзвезд, это важный фактор.

- Мотивация у Йерро запредельная? Как игрок, он со сборной ничего не добился…

- Понятно, что он хочет выстрелить на этом турнире - раз выпал такой шанс. Йерро был умным футболистом. Хотя ситуация неординарная, не дума, что он растеряется. Желаю Фернандо удачи.

- Каким будет рисунок игры в пятничном матче?

- Испания наверняка установит контроль за мячом, а Португалия сделает ставку на контратаки и умение Криштиану Роналду решить любой эпизод в одиночку. Результат предсказать не берусь.

«ДЕНИС ДОСТОИН СТАРТОВОГО СОСТАВА»

- Если бы такая отставка произошла в сборной России, каковы были бы последствия?

- Ну, нам такого точно не нужно. Для неопытных футболистов это же стресс - приход нового главного тренера за два дня до турнира. А у российской команды опыта маловато. Мы - не испанцы.

- В каком эмоциональном состоянии подошел к ЧМ-2018 ваш сын Денис?

- Разговаривал с ним в среду. У него все хорошо. Настраивал себя на то, чтобы принести максимум пользы во всех трех матчах группового этапа. А дальше мы не загадываем.

- Вас не удивляет, что футболист такого крепкого испанского клуба, как «Вильярреал», не имеет постоянной практики в сборной России?

- Мое мнение – Денис достоин играть в основном составе, так как он проявляет себя в такой конкурентной среде, как чемпионат Испании, собирая положительные отклики местной прессы. Однако тактику и состав сборной России определяет главный тренер. Мне кажется, Денис в итоге окажется в «старте». Когда он окончательно сыграется с партнерами, с которыми до этого почти не пересекался.

- Может, уровень его партнеров из РФПЛ не дотягивает до уровня самого Дениса?

- Так говорить нельзя. У нас в составе 23 квалифицированных футболиста. Просто кто-то лучше, а кто-то хуже встроен в систему, которую выбрал Черчесов.

- Черчесов с вами общался насчет сына?

- Нет, ни разу. Даже если мы со Стасом где-то встречаемся, общаемся, эту тему никогда не поднимаем.