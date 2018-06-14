Главный редактор «Советского спорта» пришел на стадион, чтобы оценить церемонию открытия, традиционно позлословить, но отозвался обо всем происходившем только с восторгом.

Конечно, революционно новым словом в церемониальной сокровищнице это торжество вряд ли станет. Да и не могло стать. Если на Олимпиадах церемонии открытия и закрытия – это отдельные мероприятия, имеющие свои традиции, свои правила и даже свои протокольные предписания, то на футбольных чемпионатах – это не более чем предстартовый штрих. Была у России идея сделать накануне первого матча отдельное мероприятие, но еще несколько лет назад ФИФА решительно не порекомендовало реализовывать это.

…За два часа до старта в подтрибунном помещении я случайно наступил на аккуратно свернутые рулоны. Перешагнуть их было невозможно, а обойти негде.

– Вы там не особо наступайте, это реквизит для открытия, – лениво махнул мне охранник, больше озабоченный проверкой аккредитаций у персонала, мечущегося в разных направлениях.

На соседнем модуле весело играл ребенок. Праздные дамочки фотографировались на фоне бутафорских цветочков, из которых потом на поле будут складываться слова. Охочие до любой кипучей деятельности волонтеры никого не отгоняли. Стало понятно, что сильно никто о церемониальной части не заморачивается.

Но это всё лирика. Ровно за полчаса до старта зеленый ковер расстелили на футбольном поле, и вот тогда всё началось. И все, что мы увидели в ближайшие 15 минут, было красиво и неутомительно.

Из парадигмы русалок мы, слава богу, вроде уже успешно вышли. Матрешек и кокошников, которыми унавоживали мы различные церемонии раньше, не было. Но вот другие заезженные предметы для гордости, а именно популярные хиты русской классики всё равно отыгрываются в эти дни по максимуму. Накануне на Красной площади Денис Мацуев начал программу с первого фортепианного концерта Чайковского. Точно так же церемония стартовала с Чайковского.

Десятки танцоров с футбольными мячами и без, акробатические фигуры – трибуны приветствовали происходящее с полным восторгом.

Без Жар-птицы, впрочем, все равно не обошлось. Ясно, что нашей сборной без волшебства от чудесных героев на этом турнире делать нечего. Но когда сказочная птица распахнула свои крылья, внутри ее чрева обнаружилась оперная дива Айда Гарифуллина, спустя несколько минут спевшая уже дуэтом с главным хэдлайнером концертной программы – Робби Уильямсом. Знаменитую песню «Party like russians», в которой он иронично высмеивает русские привычки, он, впрочем, не пел. Но средний палец в сторону телекамер почему-то показал. По крайней мере, как в соцсетях, так и в ложе прессы, это была самая обсуждаемая тема перед матчем.

– Тебе понравилось? – спрашиваю я у своего коллеги из немецкого «Kicker», которого встретил рядом на трибуне.

– Да я и не ожидал, что такая церемония может быть. Я думал, только официальные речи – и все. – А тут, целая программа. И поднял вверх палец. Не тот, что певец.

Я за церемониями открытия следил всегда, но в памяти почему-то остались только пляшущие телевизоры в Корее. Остальные уже стираются из памяти. Российская церемония точно не сотрется.