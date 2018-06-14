Об антураже матча Россия – Саудовская Аравия и первом дне чемпионата мира в Москве рассказывает обозреватель «Советского спорта».

ТАНЦЫ НА НИКОЛЬСКОЙ

Поезжайте в Москву. Непременно в те дни, когда идет чемпионат мира по футболу. И отправляйтесь прямо днем на улицу Никольская, что от Лубянки ведет на Красную площадь.

Кого там только нет! Веселые перуанцы, натянувшие на себя большие головы плюшевой ламы. Мексиканцы в гигантских шляпах, похожие на перчиков-талисманов ЧМ-1986. Разухабистые аргентинцы в майках с изображением иконоликого Лео Месси. Конечно, крикливые саудовцы, среди которых наверняка есть и саудиты – принцы и шейхи.

День матча с Саудовской Аравией, но сейчас на Никольской гуляют перуанцы. Они растянули гигантский флаг, колыхая полотнище и прыгая в такт под свои веселые мотивы. Расстелили его на плитке, и фанаты начали ползать на коленях, расписывая стяг автографами и смайлами.

Вот русская труппа жонглеров – парни ловко чеканят мяч. Исполняют нижний брейк, зажав пятнистый между стоп, подбрасывают его плечами, стучат головой. Один парнишка в бордовой форме с фамилией «Семак» подбивает мяч и эффектно ловит его под футболку. Слушайте, а можно этих ребят срочно заявить за сборную России? Куда смотрели тренеры-селекционеры?

Иду по Никольской, откуда-то слева выныривает лукавый негритянок в рекламе-сэндвиче «Ремонт техники Apple». Как он вычислил, что у меня айфон?

«Сегодня будет 2:0, – доверительно шепчет он. – Победит Россия. Потому что сауди – это алкаш-команда».

Да, друг, не первый день ты живешь в Москве. Сразу видно. Но я запомнил прогноз.

ДАВИД, ФАНАТ ОВЕЧКИНА

Футбольная лихорадка охватила весь мир. Евгений Малкин в Майами срочно ищет билеты на футбол, оформляет паспорт болельщика и хочет в Москву, меняя планы. Павел Дацюк собирается на матч Египет – Уругвай и готовит фэнтази-игру, вовлекая в нее друзей. Представляю, как они в Екатеринбурге тянут бумажки из хоккейного шлема. Кому достанется Иран? А кому Нигерия?

Как удержался Александр Овечкин – я понять смог. Ему сказали обязательно быть на церемонии в Лас-Вегасе. И он сейчас так увлечен одной барышней по имени Стэнли, что даже танцует с ней вальс на частных вечеринках. Реально, есть видео.

Овечкин, посол чемпионата мира по футболу, прилетит в Россию только 24 июня. И наверняка сразу рванет в Самару на матч наших с Уругваем. Но вы не поверите, в пресс-центре в «Лужниках» я встретил громадного мужика в футболке «Вашингтона» и с восьмеркой на спине. Как? Что?!

«Меня зовут Давид, я – испанский журналист, учил русский язык в Барселоне. Знаю, что Алекс болеет за «Барсу». Мой любимый спортсмен – Овечкин, и он похож на Месси. Только Ови уже взял свой главный приз, а у Лео будет шанс сделать это в России».

Предлагаю тест. Сборная под управлением Черчесова выходит в 1/8 финала на Испанию, оставшуюся без Лопетеги. На матч прилетает Овечкин, заходит с Кубком Стэнли в пресс-центр и дает эксклюзивное интервью Давиду. Но при этом испанцы проигрывают. Вот такое условие с потолка. Или побеждает Испания, но Давид остается без интервью с кумиром.

«Я выбираю первое! – восклицает испанец. – Пусть Россия победит, мне кумир важнее».

Ты понял, Александр Великий? В твоих руках – весь наш футбол.

«ЭТО САМОЗВАНЦЫ!»

Это мой второй чемпионат мира. И если бы мы состязались в том, кто лучше организует мундиаль, то Россия победила бы Бразилию со счетом 7:1. Один гол запишем ради страсти южноамериканцев к футболу, как бонус их горячим загорелым женщинам в бикини на Копакабане.

Зато у нас все супердешево, кроме аренды жилья. Три доллара за такси, пять за обед, сто баксов на разграбление города. Погода прекрасная – тепло, солнечно, но не душно. Очень хорошая логистика. Вышел из метро, и ты уже на арене. Все волонтеры вокруг приветливые, здороваются. На улицах чисто, навели марафет. Стадионы похожи не на авральную стройку. Это объекты де-люкс с иголочки.

«Мы любим Москву! Обожаем Россию!» – кричат мне в ухо два саудовца в зеленых банданах. Они сидят за моим столом в пресс-ложе. Представляются: Мохаммед и Эбра. Размахивают флагом Саудовской Аравии. Я еще подумал: ничего себе журналисты.

«Наши победят со счетом 3:1, вот увидишь», – убеждает меня Мохаммед. Тут подходит тетя, цоп его за локоток: «А где ваш билет на эту трибуну?»

А билетов нет. Вот так смелая женщина-волонтер прогнала двух наших соперников на футбольном и нефтяном поле. «Это какие-то самозванцы, а не пресса», – сообщила она.

МИМО ШЕЛ ВАН БАСТЕН

Сколько же знаменитостей вокруг! Через три кресла от меня сидит Райан Гиггз – когда-то звезда и тренер «Манчестер Юнайтед», а теперь главный тренер сборной Уэльса, которая грохнула Россию на Евро со счетом 3:0. Но тогда Гиггз еще не рулил.

Валлийский Волшебник внимательно вчитывается в титры, когда на табло показывают выступление Владимира Путина. И пританцовывает в кресле при выступлении Робби Уильямса, кумира всей Великобритании. Сливается с ним в экстазе, разве только средний палец в камеру не показывает.

Икер Касильяс и Наталья Водянова в дорогом ящике из бутика выносят золотой оригинал Кубка мира. Гламурно. Аншлаг в гигантской чаше «Лужников». Русский народ дружелюбен. Готов даже подпевать гимну Саудовской Аравии, но текст написан вязью.

В первые минуты идет равная игра. Но все чаще угловые с левого фланга. Юрий Жирков раз за разом идет на точку. И вот 12-я минута. С третьего углового заходит! С передачи Головина счет открывает Газинский. Восьмерка, красное. Прям как капитан «Вашингтона». Представляете, сыграло! Где-то на стадионе радуется мой испанский друг Давид. Качайте автора первого гола русского чемпионата мира.

Показывают, как в почетной ложе Путин о чем-то беседует с Мухаммедом бен Салманом, принцем Саудовской Аравии. А в момент гола два президента, еще и Джанни Инфантино из ФИФА, разводят руками будто при удачном фокусе: вуаля! Принц в арафатке морщит лоб.

Дальше, дорогие мои, две новости – хорошая и плохая. Грусть в том, что травмы задней поверхности бедра мы потеряли Алана Дзагоева, которого под руки увели с поля. Его заменил Денис Черышев. Хорошая – Россия заколотила второй гол, когда именно Черышев убрал под левую и с линии вратарской пробил под перекладину.

Ого, 2:0. Неужели прав был тот смуглый парень с Никольской? Но ведь в Саудовской Аравии вроде сухой закон.

В перерыве бойкие японские болельщики подбегают к моему соседу Гиггзу, чуть ли не обнимают его за шею, чтобы сделать селфи. Валлиец все терпит. Азиаты – не Вадим Евсеев, так просто не взбесят. Мимо меня по лестнице пробегает Марко ван Бастен. Боже, куда я попал. Оживший музей мадам Тюссо с гастролями в России!

…Станислав Черчесов не улыбается. Он был серьезен, когда забивал Газинский. Не скакал от счастья после гола Черышева. А как поливали тренера. Открытые письма сочиняли за его отставку.

И только когда вышедший на газон Артем Дзюба вонзил головой третий мяч в ворота саудитов, Черчесов яростно затряс руками как Кинг-Конг при виде блондинки. И это было великолепно. Три замены сработали – вы ведь тоже не видели в старте Газинского?

Нате! Получили?! Усы надежды. То ли еще будет!