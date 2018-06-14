РОССИЯ

Акинфеев – 6,0

Не страдал от переработки, но когда требовалось, включался в игру уверенно и надежно.

Фернандес – 6,5

Наглухо закрыл свой фланг, в первом тайме несколько раз прорывался до линии и делал опасные скидки к аравийским воротам.

Кутепов – 6,5

Грамотно выбирал позицию, успевал на перехваты, выиграл у аравийцев воздух. Прервал опасный навес в штрафную. Правда, проморгал не менее опасный прострел в начале второго тайма, но обошлось.

Игнашевич – 6,5

Сыграл на опыте, неброско, но четко и умно.

Жирков – 5,5

Был непривычно малозаметен – и не сказать, что безупречен. Так и не смог хотя бы раз нацеленно подать угловой. Но у своих ворот почти не ошибался.

Газинский – 6,5

Навсегда вошел в историю как автор первого гола сборной России на домашнем чемпионате. Только вот в борьбе за мяч по месту основной занятости не слишком преуспел.

Зобнин – 5,0

Постоянно принимал неверные решения и делал неточные передачи. Во втором тайме упростил свою игру, успокоился и даже имел хороший момент, когда опасно бил низом с линии штрафной.

Самедов – 5,5

Умеет играть гораздо ярче и деятельнее, но в этот раз несколько потерялся в тени Фернандеса.

(Кузяев) – 6,0

За 25 минут ничем особенным не выделился, но и не напортачил.

Дзагоев – 6,5

До травмы был одним из самых активных и полезных игроков нашей сборной.

(Черышев) – 7,0

Играл крайне скверно, нескладно и невпопад. Но двумя роскошными забитыми мячами искупил все ошибки.

Головин – 8,0

Подлинный лидер сборной. Быстрее всех из нашей молодежи справился с волнением и организовал все голы.

Смолов – 4,5

Играл приблизительно так же, как во времена, когда забивал раз в году: запредельное количество брака и медлительность.

(Дзюба) – 6,5

Выполнил игровую задачу первым же касанием.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

1 аль-Майюф – 5,0

6 аль-Брейк – 4,5

3 Ус. Хавсави – 5,5

5 Ум. Хавсави – 4,0

13 аш-Шахрани – 4,5

14 Утаиф – 5,0

(19 аль-Муваллад) – 4,5

7 аль-Фарадж – 5,5

8 аш-Шехри – 4,5

(9 Бахебри) – 4,5

17 аль-Джассим – 4,5

18 аль-Давсари – 5,0

10 ас-Сахлави – 4,5

(20 Ассири) – б/о

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Черчесов – 8,0. Практически все его решения обернулись голами. Появление Газинского в стартовом составе с заданием активно играть при стандартах было предпосылкой первого. Маневр с выходом Черышева вместо Дзагоева и перемещением в центр Головина – второго. Ну и замена Смолова, после которой у нашей команды наконец-то пошла игра в атаке.

Пицци – 4,5. Был ничем не лучше своих игроков. Выпустив на поле второго форварда, лишь ослабил середину поля, что позволило сборной России перехватить инициативу и довести счет до крупного, а потом и до разгрома.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Газинский =

После подачи Головина продавил защитника (возможно, с фолом) и точно пробил головой в дальний угол.

Черышев !

Получил в штрафной пас «в недодачу», ловким движением стопы подсек мяч над стелившимися в подкате защитниками и без помех пробил в ближний угол.

Дзюба =

Мастерски воспользовался очередной отличной подачей Головина.

Черышев !!

После скидки партнера подработал мяч и вторым касанием внешней стороной стопы отправил его от угла штрафной в дальнюю девятку.

Головин !

Со штрафного закрутил мяч в самый угол недосягаемо для вратаря.