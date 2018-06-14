Головину – 8,0! Черчесову – тоже. Оценки матча Россия – Саудовская Аравия
РОССИЯ
Акинфеев – 6,0
Не страдал от переработки, но когда требовалось, включался в игру уверенно и надежно.
Фернандес – 6,5
Наглухо закрыл свой фланг, в первом тайме несколько раз прорывался до линии и делал опасные скидки к аравийским воротам.
Кутепов – 6,5
Грамотно выбирал позицию, успевал на перехваты, выиграл у аравийцев воздух. Прервал опасный навес в штрафную. Правда, проморгал не менее опасный прострел в начале второго тайма, но обошлось.
Игнашевич – 6,5
Сыграл на опыте, неброско, но четко и умно.
Жирков – 5,5
Был непривычно малозаметен – и не сказать, что безупречен. Так и не смог хотя бы раз нацеленно подать угловой. Но у своих ворот почти не ошибался.
Газинский – 6,5
Навсегда вошел в историю как автор первого гола сборной России на домашнем чемпионате. Только вот в борьбе за мяч по месту основной занятости не слишком преуспел.
Зобнин – 5,0
Постоянно принимал неверные решения и делал неточные передачи. Во втором тайме упростил свою игру, успокоился и даже имел хороший момент, когда опасно бил низом с линии штрафной.
Самедов – 5,5
Умеет играть гораздо ярче и деятельнее, но в этот раз несколько потерялся в тени Фернандеса.
(Кузяев) – 6,0
За 25 минут ничем особенным не выделился, но и не напортачил.
Дзагоев – 6,5
До травмы был одним из самых активных и полезных игроков нашей сборной.
(Черышев) – 7,0
Играл крайне скверно, нескладно и невпопад. Но двумя роскошными забитыми мячами искупил все ошибки.
Головин – 8,0
Подлинный лидер сборной. Быстрее всех из нашей молодежи справился с волнением и организовал все голы.
Смолов – 4,5
Играл приблизительно так же, как во времена, когда забивал раз в году: запредельное количество брака и медлительность.
(Дзюба) – 6,5
Выполнил игровую задачу первым же касанием.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
1 аль-Майюф – 5,0
6 аль-Брейк – 4,5
3 Ус. Хавсави – 5,5
5 Ум. Хавсави – 4,0
13 аш-Шахрани – 4,5
14 Утаиф – 5,0
(19 аль-Муваллад) – 4,5
7 аль-Фарадж – 5,5
8 аш-Шехри – 4,5
(9 Бахебри) – 4,5
17 аль-Джассим – 4,5
18 аль-Давсари – 5,0
10 ас-Сахлави – 4,5
(20 Ассири) – б/о
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Черчесов – 8,0. Практически все его решения обернулись голами. Появление Газинского в стартовом составе с заданием активно играть при стандартах было предпосылкой первого. Маневр с выходом Черышева вместо Дзагоева и перемещением в центр Головина – второго. Ну и замена Смолова, после которой у нашей команды наконец-то пошла игра в атаке.
Пицци – 4,5. Был ничем не лучше своих игроков. Выпустив на поле второго форварда, лишь ослабил середину поля, что позволило сборной России перехватить инициативу и довести счет до крупного, а потом и до разгрома.
РЕЙТИНГ МАТЧА
5,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Газинский =
После подачи Головина продавил защитника (возможно, с фолом) и точно пробил головой в дальний угол.
Черышев !
Получил в штрафной пас «в недодачу», ловким движением стопы подсек мяч над стелившимися в подкате защитниками и без помех пробил в ближний угол.
Дзюба =
Мастерски воспользовался очередной отличной подачей Головина.
Черышев !!
После скидки партнера подработал мяч и вторым касанием внешней стороной стопы отправил его от угла штрафной в дальнюю девятку.
Головин !
Со штрафного закрутил мяч в самый угол недосягаемо для вратаря.