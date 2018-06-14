Мы много критиковали Станислава Черчесова. Настала пора отдать ему должное – встреча с Саудовской Аравией наставнику сборной России, как и всей ей, удалась в полной мере.

Выход Черышева – привет генеральной линии

Уже на 24-й минуте Черчесов был вынужден вмешаться в игру, так из-за травмы матч не смог продолжить Алан Дзагоев. Тренер с блеском вышел из ситуации: наставнику удалось не просто заменить основного бойца, но и усилить работавший механизм!

Вышедший на поле скоростной и техничный Денис Черышев был отправлен на левый фланг, а в центр с этой позиции передвинулся индивидуально сильный Александр Головин, способный разобраться один в один с кем угодно. Вскоре они организовали вторую атаку национальной команды, точку в которой поставил наш легионер. По сути, исход матча был предопределен.

Момент с травмой Дзагоева и реакцией на нее тренерского штаба был ключевым. Россия уже вела в счете в один мяч. Поэтому Черчесов мог принять любое решение – тренер имел право и усилить атаку, и сделать замену с акцентом на прагматичную игру. Соблазн перестраховаться был – давненько наша команда не побеждала. Аж с октября прошлого года, когда обыграла Южную Корею (4:2).

Но главнокомандующий решил не отходить от заранее выбранной генеральной линии – отбор мяча в высокой позиции как тенденциозное явление с последующей быстрой атакой. Благо, в начале матча удавалось резво вылетать к чужим воротам после овладения мячом. К сожалению, с позиционным наступлением было хуже. И тренерский штаб стал резонно бить в направлении резвости. За наблюдательность – пять с плюсом. Как и за изначальный план.

И Черышев, и Головин в такой футбол легко вписались, так как обладают необходимыми качествами, отмеченными выше. Игроки, которых коснулись перестановки, в результате рокировок сразу дважды угодили на табло. Футболист «Вильярреала» сделал дубль, а хавбек ЦСКА забил сам и ассистировал партнеру, тем самым добавив два результативных действия к голевой передаче в начале матча!

В результативных атаках исполнители неизменно демонстрировали свои сильные качества – скорость, технику, настойчивость впереди. То есть то, что нужно на открытом пространстве. Прежде чем забить свой первый гол, Чершыев обыграл соперника. Штрафной, с которого отличился Головин, он сам же заработал!

Сборная России одержала самую крупную победу при Черчесове. Своей смелостью наставнику ее сам же спровоцировал решением не уберегать 1:0. И это в ситуации, когда критика несется со всех сторон.

Дзюба, подъем!

Известно, что наиболее опасен Артем Дзюба тогда, когда он зол. Против Саудовской Аравии Черчесов выпустил изголодавшегося по сборной нападающего на 20 минут – достаточный отрезок, чтобы себя проявить. Форвард шансом воспользовался: на его счету гол и пас. Есть еще одна удачная замена! Ожидали ли гренадера подобного поворота соперники? Последний раз он забивал за сборную еще в октябре 2016, когда сделал дубль в матче с Коста-Рикой (3:4).

Решив не совмещать на поле Дзюбу и Смолова, Черчесов сохранил в кармане козырь, который выложил на стол, когда пришла пора. Дело само по себе хорошее.

Но в ситуации сборной России важно, что наша национальная команда играла в энергозатратный футбол – прессинг и быстрые атаки. Смолов много перемещался по полю, не оставляя сил в запасе. В такой ситуации свежим игроком можно добить соперника. Лишь бы найти такого, которого качество в завершающей стадии не подведет. Действиями в тульском «Арсенале» весной Дзюба качество как раз и продемонстрировал. Черчесов нашел ему применение.

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Переход на схему 4-4-1-1 уже принес пользу

Чырышев и Головин проявили себя в быстрых атаках, Дзюба показал себя королем против уставших защитников – куда не ткни, а все сводится к успешному плану сборной России, который состоял в агрессивной игре. Да мы еще с Испанией (3:3) так действовать тренировались, забивая дважды в высоких отборах!

В мае Станислав Черчесов решил доводить агрессивную игру до ума. Переход на два центральных защитника – из данной серии. Прессинговать соперника легче, когда у тебя есть дополнительный игрок в более высокой линии.

Очень много шансов нашей сборной подарили защитники Саудовской Аравии. Под нашим давлением они ошибались. Это и немудрено, ведь все они играют на родине, где качество футбола далеко не лучшее. Более техничные игроки в команде Пицци сосредоточены впереди. Тем более было уместно сыграть смело.

Уже ради одной такой победы на игру в два центральных защитника стоило перейти. Спасибо, что не испугались, Станислав Саламович!