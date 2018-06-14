«Советский спорт» собрал реакцию общественности на победу сборной России в матче открытия домашнего чемпионата мира.

Сборная России уверенно стартовала в домашнем чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова не оставили шансов команде Саудовской Аравии – 5:0. Есть те, кто вдохновлены игрой сборной России, а есть и другие, для кого эта победа не стала показательной.

Никто не ожидал такого результата.

Парни красавцы. 5-0.

Не обосрались. — Юрий Розанов (@rozanov_ya) 14 июня 2018 г.

Думаю, Аллегри очень доволен этим матчем)) — Константин Генич (@GenichK) 14 июня 2018 г.

А вот и не очень радостные комментарии после матча.

Сборная России оказалась совершенно не готова к чемпионату мира. Полный провал🙈🙈🙈😭😭😭 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 июня 2018 г.

А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией? — Василий Уткин (@radioutkin) 14 июня 2018 г.

Иностранные журналисты не обошли стороной крупную победу России в стартовом матче чемпионата мира.

Russia takes care of Saudi Arabia 5-0 in the opening match of the #WorldCup https://t.co/BTAxcP9TWK pic.twitter.com/6g2i9QDppg — Sports Illustrated (@SInow) 14 июня 2018 г.

The hosts get a perfect start to the World Cup with a dominant win over Saudi Arabia! pic.twitter.com/WXb0RCcYJc — ESPN FC (@ESPNFC) 14 июня 2018 г.

Легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер выделил игру двух российских футболистов.

«Супер Дзюба», – написал Линекер в своем твиттере. А после дубля Черышева добавил: «Черышев – это глазурь на торте».

Super Dzyuba. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.

The Cheryshev on the icing on the cake. — Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.

Щас Гарри сосватает нашу звезду в Мэн Юнайтед @ManUtd 😂😂 https://t.co/VR5thpf5PJ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 июня 2018 г.

С победой россиян поздравили и футболисты, не попавшие в заявку команды на чемпионат мира.

Ну и как же без шуток...