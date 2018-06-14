«Лиха беда начало». Что говорят о победе сборной России в первом матче ЧМ-2018
«Советский спорт» собрал реакцию общественности на победу сборной России в матче открытия домашнего чемпионата мира.
Сборная России уверенно стартовала в домашнем чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова не оставили шансов команде Саудовской Аравии – 5:0. Есть те, кто вдохновлены игрой сборной России, а есть и другие, для кого эта победа не стала показательной.
Тренер !!!! Поздравляем !!!! Лиха беда начало !!! 5-0 !!!! Вперёд , Черчесов !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #усынадежды #черчесов #россия #победа #ура #чемпионатмира #мундиаль #здорово #счастье #станиславчерчесов
Футболисты сборной России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018. Матч закончился со счётом 5:0. #ДипломатияРФ #diplomacy #МИД #Лавров #Lavrov #СергейЛавров #Kremlin #Кремль #Путин #Putin #ВладимирПутин #Россия #Russia #RussianFederation #FIFA2018 #Russia2018
Никто не ожидал такого результата.— Юрий Розанов (@rozanov_ya) 14 июня 2018 г.
Парни красавцы. 5-0.
Не обосрались.
ПЯТЬ ГОЛОВ СБОРНОЙ РОССИИ??? Как? #ЧМ2018 #РоссияСаудовскаяАравия pic.twitter.com/apC6VPEyRv— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 14 июня 2018 г.
Думаю, Аллегри очень доволен этим матчем))— Константин Генич (@GenichK) 14 июня 2018 г.
🖐🖐🖐🖐🖐 pic.twitter.com/yTAjwUWJ5K— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 14 июня 2018 г.
А вот и не очень радостные комментарии после матча.
Сборная России оказалась совершенно не готова к чемпионату мира. Полный провал🙈🙈🙈😭😭😭— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 июня 2018 г.
А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией?— Василий Уткин (@radioutkin) 14 июня 2018 г.
Иностранные журналисты не обошли стороной крупную победу России в стартовом матче чемпионата мира.
Russia takes care of Saudi Arabia 5-0 in the opening match of the #WorldCup https://t.co/BTAxcP9TWK pic.twitter.com/6g2i9QDppg— Sports Illustrated (@SInow) 14 июня 2018 г.
The hosts get a perfect start to the World Cup with a dominant win over Saudi Arabia! pic.twitter.com/WXb0RCcYJc— ESPN FC (@ESPNFC) 14 июня 2018 г.
What a start to the #WorldCup pic.twitter.com/To1NNqHOzj— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 июня 2018 г.
Легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер выделил игру двух российских футболистов.
«Супер Дзюба», – написал Линекер в своем твиттере. А после дубля Черышева добавил: «Черышев – это глазурь на торте».
Super Dzyuba.— Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.
The Cheryshev on the icing on the cake.— Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.
Щас Гарри сосватает нашу звезду в Мэн Юнайтед @ManUtd 😂😂 https://t.co/VR5thpf5PJ— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 июня 2018 г.
С победой россиян поздравили и футболисты, не попавшие в заявку команды на чемпионат мира.
Ну и как же без шуток...