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Сборная России уверенно стартовала в домашнем чемпионате мира. Подопечные Станислава Черчесова не оставили шансов команде Саудовской Аравии – 5:0. Есть те, кто вдохновлены игрой сборной России, а есть и другие, для кого эта победа не стала показательной.

 

Тренер !!!! Поздравляем !!!! Лиха беда начало !!! 5-0 !!!! Вперёд , Черчесов !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #усынадежды #черчесов #россия #победа #ура #чемпионатмира #мундиаль #здорово #счастье #станиславчерчесов

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

А вот и не очень радостные комментарии после матча.

Иностранные журналисты не обошли стороной крупную победу России в стартовом матче чемпионата мира.

Легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер выделил игру двух российских футболистов.

«Супер Дзюба», – написал Линекер в своем твиттере. А после дубля Черышева добавил: «Черышев – это глазурь на торте».

С победой россиян поздравили и футболисты, не попавшие в заявку команды на чемпионат мира.

 

Коротко об игре сборной России сегодня.... #МОЛОДЦЫ

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Ну и как же без шуток...

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