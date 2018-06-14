– Вас назвали лучшим игроком матча. Что Вы чувствуете после того, как стали автором двух голов и на сегодня лучшим бомбардиром турнира?

– Слов нет даже для того, чтобы сформулировать ощущения. Чувствую сейчас одно: очень рад за команду. И конечно, рад за свою семью. Семья настрадалась, переживая за мои травмы. Теперь только не останавливаться, дальше работать и прогрессировать всей командой дальше.

– Можно сказать, что в чем-то реализовалась мечта?

– Я не мечтал даже о приезде сюда. Потом думал, что если в список 23-х попаду – уже будет хорошо.

– А как почувствовали себя, не оказавшись сегодня в первоначальном составе?

– Я всегда уважаю решения тренера, не имею права обижаться. На сколько выпустят – столько времени и должен выкладываться на 100 процентов

– Первый из Ваших голов был забит красиво, когда игроки лежали на газоне.

– Да там что получилось-то… Пас от Зобнина получился коротким, пришлось сыграть немного иначе, чем расчитывал. Но защитники прокатились мимо мяча, а потом ударил как получится. В итоге – получилось.

– А когда забивали второй свой гол… Не все российские игроки решаются бить в такой ситуации. Вы играете не в России – и решились.

– Я не думаю, что тут это важно. Такие ситуации мы отрабатываем на тренировках. Был уверен, что Дзюба выиграет мяч, я побежал уже проконтролировать и просто бить. Много думать не пришлось. Просто ударил и забил.