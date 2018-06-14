Наша первая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, как болела за своих друзей из футбольной сборной России, которые сделали первый шаг к первому в истории выходу из группы на чемпионате мира.

«ЗНАКОМА С ПОЛОВИНОЙ СОСТАВА»

– Смотрела игру в Волгограде. Здесь тоже церемония открытия, и вот уже буквально через час мне выходить на сцену перед зрителями, – рассказывала олимпийская чемпионка Сочи через 15 минут после финального свистка…

– Игру смотрели в фан-зоне? – последовал вопрос уже по окончании суперматча в «Лужниках».

– С помощницей в ресторане. Сидели, молились, кричали и орали. Создавали такую поддержку, что ребята в «Лужниках» наверняка мысленно почувствовали, как мы за них болеем. И получили настоящий праздник. Мы так все долго ждали открытие чемпионата мира! Это же как Олимпийские игры Сочи. Вся страна надеется на нашу сборную, и они нам подарили такое счастье. Но благодарю ребят только за сегодняшний день. Впереди у нас много игр. Желаю им смочь и справиться, а сегодня они большие молодцы. Столько людей сделали счастливыми.

– Кажется, или вы сорвали голос?

– Так заметно? (Смеется). С каждым голом радовалась все громче и громче, вот так и получилось. Это же наши ребята, многих знаю лично, и мне очень хочется, чтобы они доказали всей стране и себе, что они могут. А они могут! Я в этом никогда не сомневалась.

– Обычно фигуристки больше общаются с хоккеистами, так как вместе тренируются в Новогорске, а у вас откуда футбольные знакомства?

– Так вышло, что я подружилась с Александром Кержаковым, а теперь общаюсь чуть ли не с половиной нынешнего состава команды: Акинфеев, Смолов, Самедов, еще ребята, которые остались на скамейке. В общем, много с кем.

«РЕБЯТА, НЕ ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЕВ В СЕТИ!»

– Ну, за друзей и голос сорвать не жалко.

– Волнительно втройне. Это же момент истины для ребят.

– То есть вы следите настолько детально, что знаете даже о не самой благоприятной атмосфере вокруг команды?

– Ой, я тоже все это проходила. Ребята, не обращайте внимания ни на каких хейтеров. У вас есть огромная армия поклонников, полные трибуны, которые вас поддерживают и дают положительную энергетику. Но! Теперь надо всем забыть про прошедший матч, не читать даже после 5:0 никаких комментариев. Даже после такого счета найдутся те, кто скажет: «Ну, вот на одну игру собрались, а дальше, что будет?». Про хейтеров могу много говорить (смеется). А ребята сами все знают.

– Вы сами со стажем болельщик или любовь к футболу возникла с появлением друзей из этого вида спорта?

– Помню, как папа смотрел матчи, когда я была маленькая. Хотя сама особо не увлекалась, но понимала важность момента, ведь он мог сказать перед матчем чемпионата мира тех лет: «Если наши не выйдут, то я перестаю курить». Теперь в осознанном возрасте я понимаю его эмоции.

– Волгоград уже в атмосфере чемпионата мира? Москва-то наводнена иностранными болельщиками.

– Вот прямо сейчас стою на набережной среди потока людей. Не знаю, сколько здесь болельщиков, но точно больше, чем на фигурном катании. А мне еще выступать перед ними. Понимаете, как я волнуюсь?