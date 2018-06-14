ПРИВЫЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО ВХОДОМ

Топать на Фестиваль болельщиков ФИФА в фан-зону у главного здания МГУ лучше от станции метро «Воробьевы горы». Во-первых, так быстрее, а во-вторых, интереснее. Болельщики из разных стран сшиваются в мультинациональный поток уже в метро. В этот день, перед матчем открытия ЧМ-2018, сборную России пришли поддержать болельщики, наверное, всех стран-участниц: от Перу и Египта до Австралии и Сенегала.

Самое клевое – это вселенское добро и радушие, которым болельщики были наполнены. По пути от метро наши заряжали «Катюшу», а иностранцы, в зависимости от акцента, скандировали «Руссия», «Раша», «Рошшия» и другие вариации на тему названия страны-хозяйки. Порой конечно российские болельщики выделялись особо мощной стадией подпития, но оттого становились только добрее.

Несколько гейтов, через которые осуществлялся вход на Фестиваль, пропускали болельщиков довольно быстро. Но то было до начала матча, а так как он начался в рабочие часы, многие подоспели только к середине первого тайма или началу второго. Вот тогда силы правопорядка ограничили вход на фан-фест, разделили людей на два потока и впускали н территориею партиями. В общем, привычные российские проблемы на массовых мероприятиях. Вспомните хотя бы первую игру сборной в обновлённых «Лужниках» против Аргентины (0:1): выходили после нее болельщики больше часа.

ЗАПРЕТ НА ФЛАГИ, КАЗАКИ И ДАВКА ЗА ПИВОМ

У гейтов удивили: с флагами на территорию фан-феста категорически нельзя, а все уже накупили их по пути от метро. Болельщикам пришлось отрывать штоки и проходить внутрь с полотнами, а там, об этом подсказали перуанцы, флаг можно было привязать к какой-нибудь ветке. Недаром же на государственном уровне нам разрешили собирать и использовать сухие ветки в личных целях.

Еще до начала матча культурная программа на фесте показалась скудной. Казаки со своими задорными песнями и плясками выходили на сцену не раз, и потому их репертуар быстро надоел. Поэтому многие, дабы заняться чем-то полезным, заняли очередь за пивом и фотографировалось со всеми подряд. Память, охмеленное настроение и ожидание праздника – что могло быть лучше? Учитывая, что в итоге этот праздник сборная России всем подарила.

Как же приятно обливаться пивом с перуанцами, когда забил Юрий Газинский! Как же круто обниматься с бразильцами после дубля Дениса Черышева! А еще ведь были голы Артема Дзюбы и Александра Головина, после которых мексиканцы и гаитяне (!!!) стали чуть роднее и ближе. Лучшего начала футбольного праздника и представить нельзя.

В такие моменты плевать на давку за пивом, возникшую практически сразу после начала матча и отнявшую у людей 40 минут жизни. И как-то по богу на солидный ценник пенного напитка, который болельщики раз за разом проливали в попытках протиснуться от прилавка к экранам. Все это ушло на второй план или исчезло вовсе, когда окрыленная сборная России сыграла так, как от нее не ждали.

ПИРОТЕХНИКА И ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДИДЖЕЙ

Каждый год публика встречала овациями и заготовленной ФИФА пиротехникой. Однако после идеального выхода на замену Дзюбы в толпе взорвалась дымовая шашка. И как ее только пронесли? Серый прогорклый дым быстро окутал левое крыло фан-зоны и заставил, но также быстро испарился.

Расстроили экраны. Но не качеством изображения, а своим размером. Могли бы сделать их побольше, как на стадионе «Краснодара» например. Представьте экран небольшого кинозала, который воткнули посередине огромной площади. Вспомогательные экраны по бокам помогали слабо, но к середине матча к формату картинки все же привыкли.

Ну а закончился вечер после сумасшедшей победы сборной России над Саудовской Аравией отличным диджей-сетом легендарного Пола ван Дайка. И все – русские, бразильцы, французы, не важно – слились в танце под крики «Россия-Россия!». До сих пор не верится, что чемпионат мира наступил. У нас в стране.