В СОЧИ АНШЛАГ И ЖАРА

Сочи постепенно «вливается» в ритм чемпионата мира. Первый матч в южном городе пройдет 15 июня, а пока здесь открыли фан-зону. Долгожданное событие приурочили к игре Россия – Саудовская Аравия.

После обеда на сцену вышли кубанские казаки, а следом собравшихся развлекал популярный диджей. Получилось «горячо». Десятитысячная толпа не жалела себя и прыгала под палящим солнцем. В четверг воздух в Сочи прогрелся до 33 градусов. Обгорают в таких условиях за 10 минут. Но россияне, португальцы, испанцы и бразильцы себя не жалели. СпасалИ холодное пиво и легкий морской ветер.

Приехали в Сочи даже из далекой Читы.

К сожалению, не обошлось и без очередей на вход в фан-зону. Тем, кто пришел ближе к матчу, пришлось стоять в огромной толпе около получаса.

ГИМН ПЕЛИ ХОРОМ

За полчаса до начала игры на большом экране начали транслировать церемонию открытия турнира. Болельщики подпевали Робби Уильямсу, а потом хором исполнили Гимн России. Пробрало до мурашек.

Весело было и после первого мяча в ворота Саудовской Аравии.

А после началось настоящее безумие. Россия забивала, толпа ликовала, но сильнее всех за наших парней почему-то радовались португальцы. Один их них кричал «бабушка, бабушка», а потом станцевал что-то похоже на русский народный танец.

Пятый гол в ворота Саудовской Аравии публика встретила так же ярко, как и предыдущие.

После матча иностранные гости отправились в один из ресторанов, где хором исполнили «Катюшу». В этот вечер победе России радовались все.