Португальцы болели за нас! Как в Сочи смотрели победный матч сборной России
Корреспондент «Советского спорта» за успехом сборной России наблюдал из сочинской фан-зоны.
В СОЧИ АНШЛАГ И ЖАРА
Сочи постепенно «вливается» в ритм чемпионата мира. Первый матч в южном городе пройдет 15 июня, а пока здесь открыли фан-зону. Долгожданное событие приурочили к игре Россия – Саудовская Аравия.
После обеда на сцену вышли кубанские казаки, а следом собравшихся развлекал популярный диджей. Получилось «горячо». Десятитысячная толпа не жалела себя и прыгала под палящим солнцем. В четверг воздух в Сочи прогрелся до 33 градусов. Обгорают в таких условиях за 10 минут. Но россияне, португальцы, испанцы и бразильцы себя не жалели. СпасалИ холодное пиво и легкий морской ветер.
В Сочи волшебно #ЧМ2018 pic.twitter.com/1GkkdazbPX— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.
Приехали в Сочи даже из далекой Читы.
#ЧМ2018 pic.twitter.com/DAR5Qa8sDE— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.
К сожалению, не обошлось и без очередей на вход в фан-зону. Тем, кто пришел ближе к матчу, пришлось стоять в огромной толпе около получаса.
ГИМН ПЕЛИ ХОРОМ
За полчаса до начала игры на большом экране начали транслировать церемонию открытия турнира. Болельщики подпевали Робби Уильямсу, а потом хором исполнили Гимн России. Пробрало до мурашек.
Так в Сочи пели Гимн России#ЧМ2018 pic.twitter.com/kCiFCka0cZ— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.
Весело было и после первого мяча в ворота Саудовской Аравии.
Гоооол! Сочи ликует #ЧМ2018 pic.twitter.com/am6KsenwDX— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.
А после началось настоящее безумие. Россия забивала, толпа ликовала, но сильнее всех за наших парней почему-то радовались португальцы. Один их них кричал «бабушка, бабушка», а потом станцевал что-то похоже на русский народный танец.
3:0!— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.
У португальцев экстаз) они за нас #ЧМ2018 pic.twitter.com/LdfWjGfq6f
Пятый гол в ворота Саудовской Аравии публика встретила так же ярко, как и предыдущие.
😱😱😱— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.
5:0!#ЧМ2018 pic.twitter.com/blD2jJlXuw
После матча иностранные гости отправились в один из ресторанов, где хором исполнили «Катюшу». В этот вечер победе России радовались все.
Как же круто #ЧМ2018 pic.twitter.com/ddHA7NiPia— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) 14 июня 2018 г.