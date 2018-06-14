Экс-нападающий и экс-наставник сборной России Александр Бородюк, выигрывавший с нашей национальной командой золото Олимпиады-1988 и бронзу Евро-2008 по горячим следам прокомментировал исход стартового матча ЧМ-2018.

– Александр Генрихович, где смотрели футбол?

– Конечно, на стадионе. Как такой матч можно пропустить?

– Как вам разгром от сборной России? Подзабыли мы уже такое слово и аналогичные результаты.

– Отлично сыграли, порадовали болельщиков. Это – отличный задел на будущее.

– Насколько важно начать большой турнир с убедительной победы?

– Очень важно. Команда продемонстрировала хороший футбол и почувствовала вкус забитых голов.

– Полный стадион, церемония открытия, выступление президента РФ Владимира Путина… Как это сказалось на настрое команды?

– Получается, придало сил и явилось дополнительным стимулом.

– Болельщики на трибунах говорили: мол, лучше бы выиграли 2:0, вдруг у игроков и тренеров голова закружится?

– На чемпионате мира каждый гол важен. Хорошо, что не остановились. Нужно было стараться забить и шесть, и семь мячей.

– Какой гол из пяти вам больше всего понравился?

– Все голы получились красивыми. Денис Черышев хорошо забивал (второй и четвертый голы сборной России), Артем Дзюба, Саша Головин со штрафного, а Юра Газинский открыл счет, и этот мяч придал уверенности.

– Чего ждать от предстоящих игр россиян с Египтом и Уругваем?

– У нас часто бывает так: то ругали все, а теперь восхвалять будут. Не могу сказать заранее. Команда движется в правильном направлении, она сделала хороший шаг, чтобы выйти из группы. Надеемся, что наши ребята также продолжат радовать нас всех.