Корреспондент «Советского спорта» передает слова главных героев матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии.

«СЕГОДНЯ ВСЕ ГЕРОИ»

Одним из первых после эпичной победы к журналистам вышел Далер Кузяев. Полузащитник «Зенита» появился на поле во втором тайме, заменив Александра Самедова.

– Соперник чем-то удивил? – первый вопрос Кузяеву.

– Мы разбирали их игру, знали, что они играют через мелкий пас, редко выносят мяч, пытаются его сохранить.

– Вы на удивление спокойны. Где ваши эмоции после такой победы со счетом 5:0?

– Эмоции будут после. Посмотрим, как группа закончится. У нас впереди два важных матча, к ним нужно готовиться, – было видно, что Далер не чувствует себя важным игроком матча, поэтому очень быстро поблагодарил журналистов и удалился.

Все ждали Александра Головина, забившего красивый гол со штрафного и отдавшего две голевые передачи, но сначала в дверях микст-зоны появился Юрий Жирков и тут же был буквально завален вопросами. Один из первых был про главного героя прошедшего матча.

– Можно ли сказать, что Головин был главным героем сегодня?

– У нас сегодня все хорошо сыграли. Все парни – герои. И Черышев, и Головин, и остальные, кто забивал. Хорошо, что выиграли первый матч. Показали хорошую игру, забили много мячей. Надо продолжать в том же духе. Соперник тоже хорошо играл, контролировал мяч, создал несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать игру, исправлять ошибки в обороне.

– Что сказал Черчесов после игры?

– Он сказал, что мы молодцы, но это только первая игра – надо продолжать.

– Матч–открытие, на трибунах 80 тысяч человек. Ноги не дрожали, когда выходили на поле?

– В чемпионате России тоже собирается много болельщиков – и в Питере, и на других стадионах – на том же «Спартаке». Безусловно, волнение у всех присутствовало. Думаю, мы с ним справились.

– Травма Алана Дзагоева, наверное, самое тяжело, что было в матче.

– Очень плохо, что в первой игре получили травму.

– Не было такого, что он сам опасался получить повреждение?

– Не знаю, опасался ли он. До игры все было нормально.

– Чувствуете, что страна снова вас любит после такой победы?

– Не знаю. Повторюсь, хорошо, что выиграли первую игру. Знаете, можно не выиграть вторую игру, проиграть третью, и в итоге не выйти из группы. Так что будем надеяться, что все следующие матчи будем проводить так же, как первый.

– Можно сказать, что теперь команда выдохнула? Все-таки напряжение перед стартом домашнего чемпионата мира было колоссальным.

– Конечно, после матча выдохнули. Ведь это первая игра – ее смотрит весь мир. Хорошо, что справились.

«ОТРАСТИТЬ УСЫ? НЕТ»

Головина пришлось ждать долго. У некоторых коллег мелькала мысль, что Александр может проигнорировать прессу, ведь он уже имел негативный опыт. Тогда он после одного из матчей за сборную на Евро-2016 переспросил журналиста: почему мне должно быть стыдно? В итоге, его выставили не в лучшем свете. Но полузащитник ЦСКА не стал вспоминать старые обиды и с удовольствием ответил на все вопросы.

– Чувствуете себя главным героем матча?

– Главным героем я себя не чувствую. Хорошо играла вся команда. Все ребята выложились, отдали все силы на поле.

– Показалось, что саудовцы не оказали сопротивления и все было легко.

– По счету могло показаться, что было легко. Но они очень хорошо владели мячом, нам было тяжело вступать в отбор, поскольку там собраны очень техничные ребята. Мы готовились, знали, что они играют авантюрно, поэтому накрывали их высоким прессингом.

– В какой момент поняли, что сегодня будет разгром?

– На 93-й минуте, когда забил со штрафного.

– Чувствуете, что давление теперь спало?

– Его особо и не было. Можно говорить, что было волнение. Но мы ни о чем не думали и просто готовились к своей игре. Сейчас продолжим готовиться к следующему матчу и точно так же не будем ни о чем думать.

– Сейчас очень много слухов о том, в какой зарубежный клуб вы можете перейти. Как это сказывается на вас?

– Все это я оставил в стороне, не обращаю никакого внимания. Сейчас я нахожусь в сборной, идет чемпионат мира. Все мысли только об этом.

– Что тренер сказал в раздевалке?

– Просто поздравил всех. Сказал, что все молодцы и надо готовиться к следующей игре.

– Усы не хотите отрастить?

– Нет.

– Успокойте болельщиков, которые сейчас могут подумать, что вы расслабитесь.

– Могу сказать, что будем готовиться и каждый из нас будет биться в остальных матчах как сегодня.

– Уже думали, как будете останавливать Мохамеда Салаха?

– Мы будем думать о том, как оставить всю команду Египта, а не только Салаха. Египет – очень сильная сборная и там играет не только этот игрок.

– Что с Аланом Дзагоевым?

– Не могу сейчас говорить на эту тему. Будет снимок, все скажут врачи. Мы надеемся, что ничего серьезного.

– Вы добились максимального результата сегодня?

– 5:0 или 10:0 – не важно, главное, что мы взяли три очка. Мы довольны результатом.

– Присутствие президента страны как-то сказывалось на команде?

– Мы очень рады, что Владимир Владимирович пришел на матч, произнес хорошую речь перед открытием такого важного турнира. Безусловно, это было очень важно для нас и для всей страны.

– Это вам помогло?

– Помогли, в первую очередь, болельщики, которые горячо поддерживали нас. Мы хотели, чтобы это продлилось еще дольше.

– Победа 5:0 на домашнем чемпионате мира – исторический момент. А вы говорите так, будто ничего не произошло.

– Сейчас этому нельзя придавать большое значение. В любой момент может случиться что-то не очень хорошее, поэтому просто готовимся к следующему матчу.

– Вам дадут завтра выходной?

– Честно говоря, не знаю.

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»

На появившегося в миксте Алана Дзагоева было больно смотреть, не то, что задавать вопросы. Он тихо прошел мимо строя журналистов, не поднимая глаз от пола. Ближе к выходу его догнал знакомый и спросил, насколько все плохо. Алан разочарованно развел руками и сказал: «Ничего не знаю». Нам лишь остается надеяться, что там ничего серьезного, и на этом турнире мы Дзагоева еще увидим.

Удивил Артем Дзюба, который начал общение с фразы: «Ребят, я уже все сказал», и направился к выходу. Но это был мимолетный порыв. Через пару секунд нападающий поменял свое решение и остановился, чтобы ответить на вопросы.

– Это мечта детства. Всю жизнь к этому шел. Почувствовали, что за нас болеет весь стадион. Хорошо, что смогли порадовать болельщиков, показали хороший футбол. Но мы не обольщаемся. Дальше сильные соперники, мастеровитее, чем Саудовская Аравия. Мы сделали первый шаг и нам нужно обязательно выходить из группы.

– Вы обменялись с Черчесовым жестами. Что это было?

– Я был уже как на пороховой бочке, настолько начал закипать! Думаю: «Дайте шанс, дайте шанс». Когда забил гол, показал ему, что я должен быть здесь. Он мне в ответ показал: «Да, теперь я понял». Приятно было, что тренер хорошо отреагировал, потому что это были эмоции. Футбол – это эмоции.

– Получили удовольствие от сегодняшнего матча?

– Соперник контролировал мяч. У нас был план – прессинговать их и ловить на контратаках. Как вы видели, это получалось, у них были большие разрывы между линиями. Два центральных защитника сильно нагрузились еще в первом тайме – по ним было видно. Если бы в некоторых моментах мы были порасторопнее, то смогли бы забить раньше. Счет, наверное, чересчур крупный, но мы безумно счастливы! Дома, чемпионат мира… Мы еще перед игрой разговаривали с ребятами о том, что мы счастливчики, потому что мы здесь и всю жизнь к этому шли. Сейчас главное – выступить достойно и порадовать страну.

– Поняли сегодня, что не зря играли в футбол всю жизнь?

– Да-да, ради таких матчей стоит играть в футбол. Проживаешь эти мгновения и понимаешь, что жизнь прекрасна.

«СЛАВА БОГУ, ЧТО ВСЕ ТАК ВЫШЛО»

Один из героев матча – автор двух блистательных голов Денис Черышев сначала отвечал на вопросы во время послематчевой пресс-конференции, но, спустившись в микст, не отказал в общении никому: ни испанским медиа, ни российским.

– Какой из голов больше понравился?

– Первый более эмоциональный. Даже нет слов, чтобы описать все то, что сегодня произошло. Я рад за команду, за свою семью, за девушку. Они тоже заслужили это.

– С какими чувствами выходили на поле?

– Саламыч просто сказал о некоторых требованиях, я постарался их выполнить. Слава богу, что все так вышло. Я очень рад.

– Он просил забить?

– Он просил постараться использовать моменты.

– Гол «шведой» так и задумывали?

– Нет. Получился быстрый момент – Дзюба скинул, я не успел принять решение, поэтому просто ударил. Слава богу, что мяч оказался в сетке.

– Отец и девушка уже звонили вам?

– Пока еще нет.