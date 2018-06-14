«Смолов был совсем плох. Может, почувствовал себя звездой»

– Какие впечатления оставила у вас атмосфера на стадионе?

– Все очень цивилизованно. Мы спокойно прошли на трибуны. Арена очень красивая. Мы были на хороших местах, поэтому не знаю, как на фан-секторах, а с наших мест стадион смотрелся просто великолепно. Надо узнать у игроков, как обстоят дела с газоном, но со стороны и он выглядел отлично.

Атмосфера тоже была хороша. Несмотря на то, что были тревожные ощущения от двух последних лет подготовки и контрольных матчей, народ, отбросив критику, пришел болеть за сборную России.

– Ожидали ли столь яркой игры и крупного результата?

– Изначально думал о том, что мы выиграем этот матч, все-таки это очень слабая команда, но не ожидал, что выиграем со счетом 5:0. Если честно, первый тайм, несмотря на два забитых мяча, вызывал больше тревог. Во-первых, выбыл Алан Дзагоев, что серьезно снижает уровень мысли на поле. Во-вторых, совсем плох был Федор Смолов. Что-то с ним случилось. Может, он решил, что самая большая звезда в сборной, но у него были одни потери.

Объемом работы, уровнем и скоростью мышления порадовал Александр Головин. Также хорош был Роман Зобнин. Ему бы наладить качество передач, зато в рвении и качестве отбора он преуспел. То же можно сказать о Юрии Газинском. Он играл первый официальный матч на чемпионате мира, при том, что в сборной находится относительно недавно, но несмотря на это действовал довольно уверенно.

Опасаюсь того, что Египет и Уругвай смогут преодолеть наш высокий прессинг, в отличие от саудитов. Вы можете заметить, что большинство опасных моментов у ворот Саудовской Аравии начинались с потерь соперника на своей половине поля. Здорово, что накрываем, но конструктивной игры и позиционного нападения у нас, к сожалению, нет.

Разрывы между линиями соперника мы используем хорошо и убегаем достаточно быстро, но обратите внимание, что саудиты владели мячом 59% игрового времени. А ведь это самая слабая команда на чемпионате мира.

5:0 это очень здорово, особенно в плане психологии и обретения уверенности. Все голы хороши, а четвертый в исполнении Дениса Черышева – особенно. И у Головина получились две прекрасные передачи – на Юрия Газинского и Артема Дзюбу. Все это здорово, но из-за уровня соперника это вселяет все лишь сдержанный оптимизм.

– Может ли столь крупный результат сыграть негативную шутку с нашей сборной, как случилось на Евро-2012, когда после крупной победы над Чехией (4:1) сборная набрала только одно очко и не вышла из группы?

– Шесть лет назад вокруг сборной было куда меньше негатива, нежели сейчас. Как справиться с таким крупным результатом, должен думать тренерский штаб во главе с Черчесовым. Ему надо рассказать футболистам, что в соперниках были саудиты, поэтому надо забыть о результате первого матча и играть в свою игру.

Футболистам не с чего ловить звездочку. Надеюсь, что этот результат, наоборот, станет для нихподспорьем, и они обретут уверенность в своих силах. Все-таки серая игра с Турцией и Австрией и справедливая критика не могли не сказаться на атмосфере в команде. Победа – это всегда хорошо.

Пока нет причин опасаться, что 5:0 сыграет против наших футболистов. Если они после победы в первом матче у саудитов поймали звездочку, значит, это плохая команда, не обладающая должным опытом. Раз уж даже тренер не смог донести до них мысль, что звездочку ловить не стоит. Выйдете в четвертьфинал, там ловите звезду. Проигрыш условной Аргентине в четвертьфинале мы им простим.

«Неправильно говорить «мы здорово играем», когда это не так»

– Перед матчем вы запустили в соцсетях хештег #лысинанадежды. На ваш взгляд, такая креативная поддержка идет сборной на пользу?

– Все имеет значение. Имеет значение, как народ относится к сборной и, конечно, как сборная относится к народу, а существует ли какая-то связь между сборной и народом? Мы попытались как-то расшатать эту тему.

Мне казалось, что со сборной происходило что-то нехорошее – нельзя после плохого матча, который видела вся страна, говорить о том, что ты сыграл хорошо. Это плохо. Можно сказать: «Мы видим ошибки, берем на себя вину», но говорить: «Мы здорово играем» неправильно. Команда может не показать лучшего футбола, но сыграть азартно, и народ от нее отворачиваться не будет. А увидев фальш и ложь, отвернется.

Что же касается нашей иронии про «лысину надежды», наверное, и это сыграло какую-то роль. Сейчас все имеет значение. Это имеет меньшее значение, чем травма Дзагоева (очень жалко его), но, наверное, тоже играет роль.

Мы со Славой Хаитом очень переживали от того, что за два года ничего не сделано, но если выйдем из группы, да еще при неплохой игре, обязательно извинимся перед Черчесовым.

– В какой форме вы это сделаете?

– В какой форме? В школьной (смеется). Оба наденем школьную форму и скажем, что мы школьники и ничего не понимаем в футболе.

– Поедете ли смотреть матч против Египта на стадион в Санкт-Петербурге?

– Даже не зная, что первый матч завершится с таким чудесным счетом, мы заранее купили билеты на матч с Санкт-Петербурге, а теперь сам бог велел.

– Чего ждете от этой игры?

– Египет – лучшая команда Африки, а Мохамед Салах – один из трех лучших футболистов мира, поэтому будет значительно тяжелее. Тем не менее поедем на эту встречу с надеждой на то, что у Черчесова будет план на игру, у футболистов будут гореть глаза и они будут не только хотеть, но и играть. Не отбывать номер, как бы чего не случилось – мы же обыграли 5:0 Саудовскую Аравию и теперь можем отстоять ничью – а именно играть. Потому что отстаивать результат мы не умеем. Если играем на ничью, в конце всегда пропускаем гол. Это правило. У нас не такая команда, которая может отстоять результат.