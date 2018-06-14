15 000 оказалось мало

«Чтобы ощутить атмосферу чемпионата мира – необязательно покупать билеты и приходить на стадион» – в целом, этот девиз очень хорошо подходит для фан-зон. В Петербурге для болельщиков выделили место в исторический части города – на Конюшенной площади, рядом со Спасом на Крови.

После окончания первого матча сборной России можно точно сказать – место было выбрано не очень удачно. Во-первых, очень узкие входы для болельщиков создали давку и столпотворение. Во-вторых, фан-зона вмещает всего 15 000 человек. Да-да, всего. Около тысячи болельщиков так и не смогли попасть внутрь фан-зоны: в какой-то момент служба безопасности закрыла вход. Все те, кто пришел около 17:30 и пытался войти через Марсово поле – так и не зашли внутрь до финального свистка.

– В 17:30 я подошел к фан-зоне со стороны Спаса на Крови. Постоял какое-то время, вход закрыли, – рассказывает болельщик из Великих Лук Иван Корнышев. – Сказали идти к Марсовому полю: к 30 минуте матча я смог выбраться из толпы и дойти до второго входа. Через некоторое время к людям вышел мужчина в галстуке и сказал, что здесь больше никого не пустят, и на авансцену в лучших традициях ансамбля Надежды Бабкиной, взявшись под руки вышли ОМОНовцы и организовали живой кордон. На вопросы не попавших в фан-зону болельщиков они отвечали, что всех вот-вот пустят, по мере того, как будут выходить другие болельщики из фан-зоны. Болельщики выходили, но вход так и не открывали. Затем живой кордон заменили металлическим ограждением, и место омоновцев заняли люди в серых спортивных костюмах больше напоминавших мусорщиков, но видимо это был ЧОП или что-то типо того. Сотрудники полиции, волонтеры и ансамбль омоновцев в это время наслаждались игрой нашей сборной, чего так и не смогли сделать рядовые болельщики, среди которых были марроканцы, иранцы и мексиканцы, которые также не могли дать однозначную оценку происходящему. Но это тоже своего рода праздник, – сказал болельщик.

Вывод можно сделать лишь один – если хотите все-таки оказаться в числе 15 000 счастливчиков из фан-зоны, вам придется приходить намного заранее и быть готовым смириться с тем, что мест может не хватить.

Иностранцы делают шоу

Самое главное впечатления от фан-зоны – это, конечно, иностранцы. Поражает не только их количество (их было больше половины), но и многонациональность. Огромное количество иранцев и марокканцев объяснить легко – их сборные завтра откроют чемпионат мира для стадиона «Санкт-Петербург». Но что делают в Петербурге огромные группы колумбийцев, австралийцев и мексиканцев?

Латиноамериканцы – явные чемпионы по шуму и атмосфере, которую они создают вокруг себя. В центре фан-зоны разгорелся конфликт – 10 аргентинцев о чем-то долго спорили с дюжиной мексиканцев. Оказалось, аргентинцы были не согласны с тем, что Мексика, США и Канада получили чемпионат мира 2026, а потом поспорили, чья сборная дальше пройдет в России. Аргентина в этом споре, конечно, фаворит, но в итоге обе стороны договорились встретиться в финале и спокойно пожали руки.

Австралийцы тоже были лучшие, но в отдельном виде – употреблении пива. Особенно комично смотрелся один из австралийцев, который один нес сразу десять стаканов алкогольного напитка. Кстати, пиво из банок автоматически переливали в красивые брендированные стаканы, которые входили в стоимость напитка.

А что наши?

В отличие от иностранцев, россияне вели себя настороженно: все понимали – произойти на поле стадиона «Лужники» может все, что угодно, а настроение на вечер (снова в отличие от иностранцев) будет напрямую зависеть от результата. На лицах россиян был слегка читающийся восторг от исторического события и тревога из-за того, что футболисты могут все испортить. А еще усы. Да-да, примерно каждый пятнадцатый мужчина в фан-зоне поддержал акцию #УсыНадежды , которую запустил Иван Ургант.

И все это помогло. И сборная не подвела, и погода порадовала. В общем, праздник удался. Фан-зоне все стало ясно после второго гола в концовке первого тайма: эту победу мы не упустим. Каждый следующий гол – уже по нарастающей приводил зрителей в экстаз. За Россию в этот вечер болели все: болельщики россиян, иностранцы, те самые омоновцы из первой части текста, даже воробьи и голуби, постоянно пролетавшие над зрителями. Единственной проблемой всех этих счастливых людей было солнце, которое светило слишком ярко, да еще и на протяжении всей встречи. Приходилось иногда закрывать его рукой.

И как же хочется надеяться, что таких праздников до конца турнира у россиян будет еще хотя бы пара.