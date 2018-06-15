Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о причинах и возможных последствиях потрясающего воображение счета 5:0 в матче открытия Россия – Саудовская Аравия.

В ХХI веке до сей поры нашей команде дважды удавалось начинать выступления на крупнейших турнирах с победы.

2002 год. Чемпионат мира. Россия – Тунис – 2:0.

2012 год. Чемпионат Европы. Россия – Чехия – 4:1.

Для полноты картины надо вспомнить и то, что за этим последовало.

2002 год. Россия – Япония – 0:1. Россия – Бельгия – 2:3.

2012 год. Россия – Польша – 1:1. Россия – Греция – 0:1.

Окрыленный «пятеркой» за открытие читатель, с размахом же отмечающий это размашистое достижение, захочет, конечно, спустить на автора всех собак: ну к чему эта ложка дегтя в бочонок меда?

Сейчас я ему объясню, к чему.

Футбольные звезды перед стартом ЧМ широко улыбнулись российской сборной дважды. Пока звезды ее любят!

Улыбка первая. Семиматчевой безвыигрышной серией команда изловчилась наповал расстрелять какие бы то ни было надежды на то, что она может на домашнем ЧМ выступить сколь-нибудь достойно. Оптимистов, если исключить дежурных, попросту не осталось. Между тем: самое исторически неподъемное дело для отечественных футболистов – это оправдывать ожидания общественности. Классическая реплика Андрея Аршавина: «Ваши ожидания – это ваши проблемы» скрепляет этот вывод подобно печати нотариуса. А вот когда не ждут уж совсем ничего – тогда что-то в прихотливом нашем футбольном норове просыпается. Для сборной работы Станислава Черчесова это тоже верно вполне. Вспомнить хотя бы дважды по 3:3 со знатными бельгийцами и испанцами внахлест за беспросветными поражениями.

Улыбка вторая. Саудовская Аравия, отобравшись на чемпионат, поменяла голландского тренера ван Марвейка (у которого даже родная сборная на ЧМ-2010 исполнила непривычно оборонительную стойку) на испанца Пицци. Который затеял, сообразно испанским модам, вести игру исключительно «от контроля мяча». Лучшего подарка Черчесову нельзя было преподнести, даже если сильно поломать голову. Потому что прессинг против владеющего мячом соперника – это, в общем-то, единственная заготовка, которая просматривалась у нашей сборной при контрольных проверках. А саудовцы оказались не просто охочи помусолить мяч в ногах. Они еще и делали это в максимально комфортном режиме, пешочком и без намека на драйв. Не рвались в наши тылы, а именно шли.

На лицах наших игроков, выстраивавших оцепление на максимально подходящих для отъема мяча позициях, читался натренированный охотничий рефлекс. Саудовская Аравия оказалась просто лакомым кусочком.

Вскоре после начала матч звезды еще раз моргнули в нашу сторону. Сперва подумалось – не на беду ли? Но оказалось – и это на удачу. Травму получил Алан Дзагоев. Он и без того не один уже год испытывает со здоровьем, отчего давно не похож не прежнего мастеровитого и огневого плеймейкера. А тут вместо него вышел Денис Черышев и сразу принес дополнительную добавку скорости.

Следующая замена – Самедова на Кузяева – еще увеличила наш темповый ресурс. А выход Дзюбы дал команде профильного нападающего, ибо Смолов не был похож на такового. Вот и гадай: ошибся Черчесов с первоначальным выбором форварда –или хотел сначала соперников вымотать, а потом добить.

И заметьте: первые четыре мяча забили игроки, почти не выходившие на поле в контрольных матчах, – Газинский, дважды Черышев и Дзюба. Как видно, у них установки Станислава Саламовича попали в самую благодатную почву, свежевзрыхленную.

У каждой сборной есть на чемпионате свой официальный девиз. И если бы сие боевое напутствие нашей сборной отражало суть, а не подчинялось абстрактному пафосу, то следовало бы срочно девиз поменять. Ну что это такое – «Играй с открытым сердцем»? Веет больше операцией хирургической… То ли дело: «Кто к нам с мячом идет – тот от мяча и погибнет». В смысле – будет накрыт прессингом и контратакой. Пожалуй, это главный капитал нашей команды на чемпионате. Египет, верно, уже забросил тренировки с мячом – и готовит круговую оборону.