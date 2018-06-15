На самом деле, если кто не знает или подзабыл, то в свое время на Бориса Майорова, уже игрока сборной СССР по хоккею, претендовал и футбольный «Спартак». В возрасте 23 лет он даже сыграл пару матчей за основу красно-белых. Но хоккейное руководство страны тут же запаниковало – а вдруг нападающий сборной получит травму на «газоне»? И совмещение запретили. Хотя клич «Шайбу! Шайбу!» возник впервые именно тогда, на матчах «Спартака» против «Кайрата» и «Пахтакора» с участием Бориса Александровича. И лишь вслед за этим перекочевал и на хоккейные стадионы.

При этом у Майорова состоялся серьезный разговор с тогдашним главой футбольного «Спартака»:

- Борис, если ты сам решишься, то мы будем за тебя бороться! – заявил легендарный Николай Старостин.

В итоге, крепко подумав, Майоров от футбольной карьеры отказался. Сборная СССР по хоккею перевесила. Однако с тех самых пор Борис Александрович внимательно следит за выступлением и своего клуба в чемпионатах страны. А также за некоторыми зарубежными первенствами. И уж, конечно, игры сборной России на чемпионатах мира не пропускает.

- После критики, которая звучала после каждого контрольного матча нашей команды, результат просто сногсшибательный, - комментирует Майоров победу сборной России в стартовом матче ЧМ-2018. – Мало кто ожидал, что игра закончится именно так. Да, большинство надеялись на победу. Но уж никак не на 5:0! К тому же наши выиграли не только крупно, но и красиво.

Команда Саудовской Аравии создала у наших ворот всего один опасный полумомент, когда она провела опасный прострел с фланга, но один из ее игроков не попал по мячу, а другой не дотянулся до него. А больше ничего тревожного и не было! Поэтому меня впечатлил не только результат, но и самоотдача наших футболистов. Хотя из-за этой заряженности на успех, в первом тайме было много ошибок в передачах, чуть ли не на первом пасе. Торопились россияне! А спешка, что в хоккее, что в футболе – плохой помощник. Но удовлетворение от содержания игры есть. И особенно – от результата!

- Согласитесь, что во многом это тренерская победа? Ведь замены, которые делал Черчесов быстро оборачивались голами.

- Пожалуй, тем более, что первая замена была неожиданная – из-за травмы Дзагоева. Вряд ли Черышеву дали столько времени играть, если бы Алан не повредил ногу. Скорее всего Дениса выпустили бы в концовке второго тайма. А в итоге он дважды сыграл блестяще, когда забивал. Особенно в первом эпизоде, когда он разобрался сразу с тремя соперниками. Ну и четвертый наш гол тоже вышел классный – внешней стороной стопы, в дальний угол… Прекрасный удар!

Вообще вышло так, что перестановки после травмы Дзагоева пошли команде на пользу. У Черышева было еще несколько моментов, когда он мог обострить игру. Но один раз у него мяч с ноги свалился. А во втором случае прострел не получился – мяч попал в соперника. Но в целом Денис впечатление оставил отрадное.

Что касается Дзюбы, который вышел на замену уже во втором тайме… Я скажу, что у Смолова-то игра в этой встрече не пошла. Хотя он проделал огромный объем работы. Федор здорово мешал сопернику начинать атаки, отходил назад, помогал обороне, что в принципе не входит в его обязанность. Ну а Дзюба, сменив его, прямо-таки вылетел на поле и сразу воспользовался своими физическими данными. А когда гол забивал, получил еще и отменный пас от Головина.

- Кстати, Головин – еще один герой этого матча. Если не самый главный.

- На его счету две передачи и пятый гол. Штрафной он исполнил просто великолепно. Да вся наша сборная сыграла здорово! Особенно на фоне той оголтелой критики, уныния и безнадеги, которая сквозила в репортажах о подготовке нашей сборной к чемпионату мира. Семь матчей без побед! Конечно, там и соперники были – Испания, Франция, Бразилия… Но проявить себя надо было!

- Чувствуется по игре Черышева, что его азам футбола обучали в Испании?

- Денис прошел школу мадридского «Реала», хотя закрепиться в его основном составе так и не смог. Но это уровень! К сожалению, в последние два года Черышев мало играл. Травмы его замучили. Только поправится, получает следующее повреждение. Поэтому целостного впечатления от его игры у меня нет. Но сейчас у него, слава Богу, все в порядке. И в составе испанского «Вильярреала» он выглядит неплохо.

- Раз уж мы заговорили о травмах, оцените потерю Дзагоева.

- Конечно, это серьезная потеря. Алан – очень креативный игрок. Плюс к этому еще и опытный, имеющий опыт чемпионатов мира и Европы. Игрок думающий, такой в центре поля команде очень нужен. Поскольку Зобнин и Газинский… Они оба большой объем работы выполняют. Но вот что касается созидания, тут Дзагоев их превосходит.

- Последний вопрос – чем особенно важна для сборной России эта победа на старте?

- Начать серьезный турнир с крупной победы всегда приятно. Кроме того, шансы на выход из группы у тебя сразу совсем другие. Вы только представьте, чтобы было, если бы в ничью сегодня сыграли?! А впереди Египет и Уругвай. Где эти два очка добирать? С точки зрения турнирной ситуации результат великолепный. Хотя мне и не понравилось, что комментатор матча пять раз вспоминал о том, что в случае равенства очков, разница забитых и пропущенных мячей будет важна. Ну чего сейчас-то об этом думать? Настраивайтесь на победу! А перед третьей игрой с Уругваем все расклады будут понятны.