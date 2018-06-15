Матч открытия ЧМ-2018 в Москве начался немного раньше игры Россия – Япония в рамках женской Лиги наций по волейболу в польском Валбжихе. Спецкор «Советского спорта» старался не упустить все самое интересное в обеих встречах, которые наши команды выиграли – 5:0 в Москве и 3:2 в Польше.

«Игроков по головам считают»

Скажу честно - пришлось разрываться: когда в «Лужниках» началось открытие ЧМ, женская сборная России уже разминалась перед заключительным матчем Лиги наций с командой Японии.

За час до начала игры в лобио отеля встречаю главного тренера нашей сборной Вадима Панкова. Спокоен, хотя вчера после поражения от Польши обстановка в сборной, как мне показалось, была немного нервной. Что, в общем-то, и понятно.

Еще через десять минут спускаются девушки. Менеджер Андрей Ерхов пересчитывает игроков, словно цыплят, по головам - ровно двенадцать. «Все, можем идти в зал».

- Это не традиция, а порядок, - пояснил мне позже Андрей. – Все должны быть на месте. Девушки есть девушки. Кто-то опоздает, а команда уже ушла. Будет искать команду, это внесет излишнюю нервозность перед матчем.

Кстати, накануне утром наша сборная по приглашению мэра Валбжиха посетила местное воинское кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу во время Второй мировой войны. Несколько лет назад мэрия совместно с посольством России в Польской Республике привели захоронения в порядок.

«Почему Березуцкие не играют?»

Открытие чемпионата мира в лобио отеля, который пристоен к игровому залу, смотрим на большом экране вдвоем с юным журналистом из Катовиц. Аркадиуш активный парнишка, после каждого матча сборной России пытается взять интервью у кого-нибудь из нашей команды. Накануне после поражения от полячек это ему не удалось – Екатерина Любушкина пообщалась коротко со спецкором «Советского спорта», а Аркадиушу отказала.

«Мне очень понравилась церемония открытия Олимпиады в Сочи. Но в Лондоне тоже было красочно. Посмотрим, что будет в Москве», - говорит он. Биже к началу матча подтягивается группа солидных мужчин в красно-белых цветах, рассаживается на большом диване. Полячки с Доминикой играют позже, пока можно посмотреть футбол.

- Ваши выиграют 3:0, - категоричен седой джентльмен в красно-белой майке с польским гербом и надписью Polska. – Черчесов «Легию» чемпионом сделал, он хороший тренер.

- Не думаю, что выиграют так крупно, 1:0 вполне устроило бы. В последнее время Россия выглядит неважно, а Черчесова жестко критикуют журналисты.

- Вот Черчесов сейчас выиграет и его на руках до Кремля донесут, - смеется пан.

Но пока поляки пытаются понять, кто же играет в сборной России. Двое узнают Акинфеева, а один проявляет невиданную осведомленность, спросив, почему нет Березуцких?

«Газинский, Черышев, Воронкова и снова Черышев»

Гол Газинского в «Лужниках» в отеле приветствует аплодисментами: бяло-червоны забили, чего не порадоваться. Так поляки называют свою сборную. Атмосфера очень доброжелательная. А пока обегаю в зал – там наши девушки проигрывают первую партию японкам. Возвращаюсь назад в отель – как раз Черышев забивает второй. Тот самый поляк, который сказал про Черчесова и Кремль, показывает большой палец: «Что я говорил? Сейчас третий забьют». Вашими устами, пан…

Гола Дзюбы я не видел, находился в зале. Все-таки я единственный российский болельщик в этом дворце. Мое присутствие помогает: Воронкова, пробивает блок, затем Малых, затем Любушкина. Мы ломим, гнутся… В общем, вторая партия за нами.

Перерыв между партиями использую по полной и застаю фантастический удар Черышева – 4:0 в Москве. Заглядываю в зал – наши выигрывают вторую партию. Пока у футболистов дела идут заметно лучше, но у волейболисток есть время, чтобы все исправить коренным образом.

- Японки ни на кого не оглядываются, играют в свой волейбол, - говорила накануне капитан команды Екатерина Любушкина. – Играют быстро, удары не сильные, но точные. К тому же хорошо защищаются.

Все так и есть – японки упираются. А вот саудины, к счастью, защищаются хуже японских волейболисток. На подступах к штрафной сбивают Головина.

- Кто у вас штрафные бьет? - интересуются поляки.

- Головин и будет бить. Он лондонскому «Арсеналу» забил примерно с этой точки, только в левые ворота. Удар Александра впритирку со штангой – 5:0!

- Пан, будто знал, - удостаиваюсь похвалы.

Возвращаюсь в зал, а там японки вырывают победу во второй партии. Девчонки, поднажмите! Нельзя такой вечер портить. И девчонки поднажимают на тай-брейке - 3:2. Вечер спасен, статья тоже. Каюсь, совершенно не представлял идею заметки: если б футболисты выигрывали, а волейболистки проиграли. А так – все, как задумал.

«Во время матча сообщили, что футболисты выиграли»

Главный тренер Вадим Панков после победы над японками спокоен и не скрывает удовлетворения. Настроение явно приподнятое, как, наверняка, и у Станислава Черчесова.

- Во время матча знали, как завершилась игра в «Лужниках»?

- Знал, что победили, не знал только окончательного счета, - отвечает Панков. – 5:0?! Да вы что?! Что ж, сегодня получилась двойная победа сборной России. Хочу поздравить обе наши команды. Что касается матча с японками, мы победили и улучшили баланс – теперь у нас восемь побед и семь поражений в Лиге наций. Мы ставили задачу набраться опыта и попытаться пробиться в «Финал шести». Поражение от Бразилии в Китае лишило нас этих шансов. Сейчас в Валбжихе нужно было показать максимальный результат. Но у нас был перелет в Азию, затем обратно – из Азии в Европу. Это сложно. Поэтому хочу сказать спасибо девочкам, спасибо нашему штабу и всем, кто за нас болел.

- После поражения от Польши разбор был жесткий?

- Мы очень хотели выиграть. Конечно, я злился из-за ошибок, которые девчонки допускали. Но жесткого разбора не было. Я провел пятиминутное собрание, сказал команде, что вы должны бороться за Россию. Мы вчера (13 июня. – Прим. ред.) побывали на захоронении наших солдат. Сказал девчонкам, что наши воины отдали жизни за нас. А мы должны в память об этом по максимуму делать свою работу.

- Но матч с Японией получился непростым. Хотя вроде бы у нас серьезное преимущество в росте.

- В первой партии немного понизили атаку, не забивали из четвертой зоны. Вы правильно заметили про наше преимущество в росте. Мы должны забивать поверх блока с такими командами. Пробивать их защиту мощными ударами. Что нам удалось во второй и третьей париях. Едва ослабим мощь, они поднимают мячи и проводят быструю атаку. Итак, наша команда завершила свое выступление в Лиге наций победой, футбольная сборная только начинает свой путь на чемпионате мира. Удачи ребятам, а уж мы за них поболеем!