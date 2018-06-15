В своем первом матче на чемпионате мира Александр Головин забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Нет в составе сборной России игрока, который выступил бы результативнее.

Такое зажигательное выступление - это круто?

Очень. Даже несмотря на слабую игру Саудовской Аравии, футболисты которой грешили браком - вынужденным и нет.

Сейчас Головину 22 года. Нынешний чемпионат мира первый, в котором уроженец Калтана участвует. И сразу же к нему приковано повышенное внимание - по данным итальянских СМИ, за действиями хавбека на ЧМ-2018 уже начали пристально следить представители «Ювентуса» и «Милана». Французские издания пишут об интересе «Монако». Также сообщается о приглядках английских клубов. По сути, от Александра ждут яркой игры. А проявлять себя по заявкам всегда сложно, особенно в молодом возрасте - велик психологический груз.

В атаке полузащитник ЦСКА продемонстрировал высокое качество исполнения. Счет забитым голам на чемпионате мира он открыл, нанеся за игру всего один удар - со штрафного, впритирку со штангой, без шансов для вратаря. Из двух навесов сибиряка оба стали не только точными, но и голевыми.

Чем Головин поразил, кроме результативных действий?

Александра отличает работоспособность. Матч с Саудовской Аравией - не исключение. Головин стал лучшим игроком встречи по количеству ТТД - 100. Он столь же стремителен, как неуловимый электрон! Вот хавбек слева в атаке, а стоит только моргнуть, как уже справа!

Полузащитник не только совершил три результативных действия, но также позволил состояться еще одной результативной атаке. Второй, после которой исход матча был предопределен. Взятие ворот не состоялось бы, не оставь Головин соперников дураками на стремительном рывке и ловкой работе с мячом перед носом Усама Хавсави.

Скоростные данные - фундамент работоспособности Головина. Рывок с места, хороший дистанционный ход - то, что позволяет Александру оказываться в самых горячих точках поля. Плюс футболист ловок - у него отличная координация. Благодаря ей он стремительно меняет вектор движения.

Высокий показатель ТТД Головина ценен тем, что большую часть матча футболист играл на позиции атакующего полузащитника. Обычно большим набором действий хвастаются более приземленные по расположению на поле спортсмены.

Вторым игроком сборной России по количеству ТТД стал левый защитник Юрий Жирков - 85.

В чем конкретно Александр был хорош?

За матч Головин сделал 42 передачи. Это третий результат в сборной России после крайних защитников Юрия Жиркова и Марио Фернандеса - 51 и 48 соответственно. При этом Головин стал лучшим игроком матча по доле конструктивных передач - 88% стали таковыми (37 из 42!). Конструктивный пас - передача партнеру, находящему в более выгодном положении. Да Александр вел игру!

Шесть раз Головин пускался в дриблинг и трижды преуспел - оба показателя лучшие для игроков сборной России. В результате своей активности один раз Александр был сбит, но момент сопернику не простил - наказал реализованным штрафным.

При игре в обороне сибиряк преуспел на перехватах и подборах. Как по общему количеству - 10 и 8, так и по данным элементам на чужой половине поля - по 6. Скоростные данные и отличная координация футболиста располагают к подобному - он может быстро реагировать на смену соперником вектора атаки.

Полузащитнику удалось все?

Увы, нет.

У Александра возникла проблема с острыми передачами. Такая сложность у полузащитника существует и в клубе. Когда у него есть три и более варианта продолжения атаки, он вкладывает мяч в ногу партнеру, выбирая оптимального адресата. Когда их минимум и нужно начертить аккуратный пас конкретному партнеру, возникают проблемы.

На 39-й минуте Головин и Смолов убегали в перспективную контратаку. Но хавбек дал сильный и неточный пас, помножив на ноль старания партнеров.

Из 5 острых передач Головина в матче точными стали лишь 2 (40%). Из 9 передач вперед до адресатов дошли 6 (67%). Скромные показатели. Интересно, что общая точность передач игрока составила 74% - восьмой показатель среди игроков стартового состава сборной России. Впрочем, это еще и следствие нацеленности на обострение.

Кроме острых передач, к Головину можно придраться по единоборствам. Из 12 дуэлей в обороне он выиграл лишь 4 (33%), чуть лучше показатель в атаке - 7 из 18 (39%). Как ни странно, здесь все менее критично.

Важно понимать, как единоборства считаются. Однажды футболист (фамилия второстепенна) вышел на замену и поучаствовал всего в одном эпизоде. Послематчевая статистика показала, что он принял участие в трех единоборствах, выиграв лишь одно. Но! Все они происходили в одном эпизоде! Игрок участвовал в обороне и пытался отнять мяч у соперника. Дважды они толкнулись плечами, и с мячом остался созидатель. А вот на третий раз у оборонца получилось разрушить атаку. Но ведь вес этого выигранного одного значительно выше тех проигранных двух!

Головин, будучи стремительным игроком, участвует в большом количестве единоборств. В данном случае количество даже важнее. Там, где другие не успевают навязать борьбу, он сопернику не дает продохнуть. И статистика мысль подтверждает - за матч Головин поучаствовал в 30 единоборствах. Много для атакующего игрока. Вторым стал Роман Зобнин, но его показатель значительно ниже - 20.

Семь раз Головин нарушил правила. Потому что часто контактировал с соперниками.

Теперь футболист сменит клубную прописку?

Велики шансы, что после ЧМ-2018 Головина приобретет европейский клуб. Слишком много у полузащитника качеств, которые можно с пользой использовать: рывок, дистанционная скорость, координация, дриблинг, ловкое укрощение мяча (держит, словно тот привязан), не разряжающиеся батарейки… Проблемы с острым пасом? Умелый тренер может либо замаскировать их, либо развить данное качество.

Перед чемпионатом мира туринское издание Tuttosport написало, что после мундиаля стоимость Головина может составить 40 миллионов евро. После игры России с Саудовской Аравией это заявление не кажется таким сумасшедшим, каким выглядело до турнира. «Ювентус» еще может пожалеть, что не приобрел игрока до турнира. Теперь для трансфера придется накинуть деньжат. Время играет за ЦСКА.

«Ювентус» умеет покупать перспективных игроков. Основным левым защитником команды сейчас является 27-летний Алекс Сандро. «Старая Синьора» приобрела его в 24-летнем возрасте у «Порту» за 26 миллионов евро. Интересно, что на ЧМ-2018 Сандро не попал, несмотря на регулярную игру за «бьянконери». Но «бьянконери» нет до этого никакого дела.

Статистика: Instat.