Это хорошо, что во время просмотра футбола на фан-зоне перед МГУ все остались живы и здоровы. Если честно – могло быть иначе.

На фан-зону в Лужники я отправилась из центра часа за полтора до начала матча – казалось, что этого времени хватит, чтобы успеть к началу матча Россия – Саудовская Аравия. Но, конечно же, я ошибалась. Перекрытые улицы здорово удлиняли пеший маршрут, и от метро Университет пришлось идти бодрым шагом минут 40.

Народ не шел – он буквально лился рекой. Ближе к окончанию маршрута в университетскую реку впала воробьевогорская – такая же толпа шла и оттуда.

«Надеюсь, эта фан-зона безразмерная, иначе – как мы туда все поместимся?» -- думалось, только об одном.

Когда я добралась до входа, матч уже начался, мало того – наши даже забили гол.

-- Э, ребята, мы, возможно, пропустили единственный гол нашей сборной на этом чемпионате! – грустно шутили вокруг. – Пойдем назад, что ли!

Назад тем временем пути уже не было – сзади напирала огромная толпа. Вперед продвигались довольно быстро: охрана на входе не зверствовала, и я никак не могла решить – это хорошо или плохо. Никаких опасных предметов при таком беглом осмотре, конечно, не найдешь. В то же время толпу нужно было как можно скорее рассредоточить. Поэтому запускали с закрытыми глазами.

Зайдя на территория «Фанфеста» – таково официальное название зоны – я поняла, что если сюда зайдут все, кто оставался позади меня, тут, мягко говоря, станет тесновато.

Конечно, я попыталась пройти вперед. Для этого пришлось буквально протискиваться между людьми. Многие перемахивали через забор, которыми были огорожены зеленые зоны, и усаживались прямо на газон.

«Отличная идея», – подумала я и сделала то же самое.

«Плохая идея!» -- подумали сотрудники службы безопасности, которые появились здесь через несколько минут и стали уговаривать людей уйти с зеленой территории. Но сотрудников было мало, а болельщиков много. Поэтому эта операция спецслужб провалилась.

Болельщики, сидящие на газоне, стоящие на пластиковом паркете (помню тебя, страшная грязь перед Эйфелевой башней на Евро-2012), висящие на заборе и деревьях – все впились в экран: ждали второго гола. А я то и дело посматривала в сторону входа – люди все заходили.

Это вызывало не просто тревогу, а именно чувство опасности. Народу действительно было очень много.

Коли сотрудники службы безопасности стояли рядом без дела, то я подошла к ним – с вопросом:

-- Кто-то контролирует количество народа?

-- Да. Скорее всего вход скоро закроют, -- это единственное что они сообщили.

Я снова предприняла попытку протиснуться вперед. И не зря. Тут было намного свободнее, люди даже сидели и лежали – бонус за то, что пришли заранее.

В этот момент мне пришло сообщение: «Ты успела зайти? Площадку закрыли на вход!»

Все-таки закрыли. Все-таки давнопришедших теперь не смоет волна вновьпришедших.

На мгновение представила, какой там, на входе, мог подняться бунт и решительно направилась назад. Как ни крути, бунты и скандалы – это хлеб журналиста.

Но хлеба мне не досталось. Потому что буквально через считанные метры я напоролась на цепь из бойцов Росгвардии: они выросли буквально из-под земли и своими построениями разделили толпу.

Ко входу пойти можно, а вернуться назад, к главному экрану – нет. Всё. Это гарантия, что никакой давки здесь не будет. Толпу, если она попрет вперед, -- сдержат.

Конечно, не всем это понравилось. Слышались крики:

-- Там мои все, я что тут -- один должен стоять? Ну что ж вы такие тупые, ну пропустите.

Не пропускали.

-- У меня жена там! Дайте пройти!

Не дали.

Не то чтоб это были прекрасные сцены – но при таком скоплении народа это была крайняя необходимость. Плюс исполнено почти без шума и пыли.

Люди радовались новым голам – а я радовалась тому, что толпа под контролем.

Что все остались живы и здоровы.