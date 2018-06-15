Сборная России никогда в своей истории не выходила в плей-офф чемпионата мира. В это сложно поверить, но это так. Мы и на Евро лишь однажды выбирались из группы. Хотя суммарно принимали участие на крупных турнирах 8 раз – 3 раза на ЧМ, 5 – на ЧЕ. То есть, как правило, в ключевые моменты мы оказывались не готовы к тому, чтобы показать товар лицом. У нас случались скандалы, ломались лучшие игроки, нас прибивали судьи – в общем, всегда что-то мешало добиться положительного результата. Впрочем, давайте сконцентрируемся на выступлениях российской сборной на мировых первенствах – историю Евро мы будем ворошить через два года. Посмотрев на результаты прошлых лет, становится понятно, почему нам ранее не удавалось выполнить программу-минимум – хотя бы раз выйти в плей-офф. Дело в том, что мы всегда проигрывали прямому конкуренту во 2-м туре. Перед матчем с Египтом становится особенно тревожно.

В 1994-м после поражения в стартовом матче от фаворита Бразилии мы настраивались на следующего соперника, на шведов, как на финал. И начали неплохо – Бородюк заработал пенальти, а Саленко его реализовал. Бородюк мог удвоить преимущество нашей команды, но из выгодной позиции промахнулся. Но не он стал антигероем матча, а Сергей Горлукович. На 38-й минуте защитник «Байер-05» (ныне «Юрдинген 05») привез пенальти, который реализовал Брулин, а на старте 2-го тайма грубо сфолил в центре поля и отправился досрочно отдыхать. В меньшинстве наши пропустили еще два мяча и уступили 1:3. В заключительном туре сборная Павла Садырина разгромила Камерун (6:1), но это не помогло.

Спустя 8 лет в Японии мы начали турнир с победы – обыграли Тунис 2:0. А во 2-м туре нас ждали хозяева японцы. Опять, как в 94-м, после стартового матча мы встречались с прямым конкурентом. И опять мы проиграли. Гол Инамото, фол на Семшове в штрафной площади, который не оценил по достоинству Маркус Мерк, и чудовищный промах Владимира Бесчастных – эти эпизоды прокручивали центральные каналы целую неделю. И не зря, ведь именно встреча с японцами оказалась решающей. В последнем матче в группе нам нужно было сыграть вничью со сборной Бельгии. Но голов Бесчастных и Сычева оказалось не достаточно (2:3).

Наконец, в Бразилии нам досталась проходимая группа. Правда, на старте мы разделили очки с Южной Кореей (1:1), понимая, что дальше будет тяжелее. Напичканная звездами сборная Бельгии была нашим следующим соперником. Не показав практически ничего в атаке, мы всю игру отважно защищались. Мертенс «возил» по полю Комбарова, Акинфеев отражал неберущиеся мячи, но в концовке мы все-таки пропустили и загнали себя в угол. В третьем туре нам нужна была победа над Алжиром, но гол Кокорина принес нам лишь 1 очко. Третья попытка тоже вышла неудачной.

Как вы видите, вторые матчи всегда были определяющими. В ворота шведов, японцев и бельгийцев мы забили лишь 1 гол, а пропустили 5. Хочется верить, игра с Египтом не будет похожа на предыдущие. 19 июня в Санкт-Петербурге мы будем хозяевами, а это отличный шанс сломать неприятную традицию и наконец победить во 2-м туре и выйти из группы.