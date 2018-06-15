СМОЛОВ: НОЛЬ УДАРОВ ЗА 70 МИНУТ

Встречу с Саудовской Аравией Федор Смолов провалил. За матч нападающий не нанес ни одного удара по воротам, 14 раз потерял мяч (худший результат в нашей команде), дважды угодил в офсайд, (больше всех), а мог и трижды, если бы в одном эпизоде самовольно не отстранился от эпизода, выиграл лишь четыре единоборства из 20 в атаке и одно из 7 верховых. В общей сложности Смолов совершил 54 ТТД, удачными стали лишь 27 (50%).

Интересна история с офсайдами. Дважды нападающий попал в ловушку на флангах. Если бы даже он встречался там с мячом, угрозы воротам из тех зон создать не представлялось возможным. Риск не стоил того, чтобы тормозить атаку игрой на грани.

Боковые линии - зоны, где Смолов обитал наиболее часто. И это сужало потенциал нашей команды. Потому что Смолову свойственно передерживать мяч, он редко играет в одно-два касания. Решить ситуацию тонким пасом вообще не его конец. Отсюда много потерь мяча. В то же время в штрафной площадке у нас не оказывалось забивного парня.

ФОРВАРД ОДНОЙ КОМАНДЫ

Есть повод вспомнить предыдущую карьеру Смолова. Что вообще мы о нем знаем? Пора освежить воспоминания.

Удивительная история: Федору Смолову уже 28 лет, а по-настоящему свой бомбардирский потенциал он на данный момент раскрыл лишь в одной команде - «Краснодаре». Нет больше коллектива, за который он забивал бы 10 и более голов в рамках одного чемпионата России. В стане «быков» форвард покоряет данную отметку уже на протяжении трех сезонов подряд. Чем не повод задуматься, что краснодарская философия игры благоволит его успехам?

В августе 2017 года приобрести Смолова желали «Спартак» и «Зенит». Коллеги попросили прокомментировать возможный трансфер главного тренера нижегородского «Олимпийца» Николая Писарева. Наставник оценил перспективы форварда раскрыться в новом месте весьма сдержанно: «Я знаю принципы построения игры «Краснодара». В этой команде центральный нападающий всегда будет много забивать. Федору будет сложно попасть в такие же комфортные игровые условия».

Как играет «Краснодар», в России знают все - у «быков» много контроля над мячом и проникающих передач. Смолов предлагает себя под вскрывающие оборону пасы низом непосредственно перед воротами. И получает их. Благо, есть от кого. Тут и Мамаев, здесь и Перейра. Из 52 голов в премьер-лиге в трех последних сезонах 44 нападающий провел из пределов штрафной площади! Оттуда, где в сборной России он оказывается редко. Потому что стилистически национальная команда играет иначе, чем «Краснодар». Сейчас она ставит на быстрые атаки.

В сборной России Смолову приходится значительно труднее, чем в «Краснодаре». О том, что организация играет определяющую роль, можно было убедиться еще на Евро-2016. До этого Смолов забивал всем в футболке «Краснодара», наколотив 20 мячей за чемпионат, а на крупном турнире потух, не забив ничего.

ДЗЮБА: БОМБАРДИР-ОТЛИЧНИК

На фоне Смолова Дзюба против Саудовской Аравии сыграл образцовый матч: форвард отличился сразу после выхода на замену, голевым стал его единственный удар в матче, из шести единоборств в атаке голеадор тульского «Арсенала» выиграл четыре, из четырех верховых - три. Из 16 его ТТД 14 оказались удачными (88%).

В лице Дзюбы сборная России получила игрока, который может решить эпизод в свою пользу в штрафной площадке. В «Арсенале» весной он показывал умение забить как после фланговой атаки, так и через середину поля. В национальной команде пока сработал первый вариант.

Как и Смолов, Дзюба уходил на фланги, но его командировки были полезнее. Потому что Артему не свойственно передерживать мяч. Он играет по более простой формуле: получил - отдал - отправился в штрафную. Форвард не изобретает велосипед, поэтому у него меньше потерь мяча. Из семи его передач точными стали все. Показатель Смолова: из 23 до адресатов дошли 15.

Грамотную игру во фланговых зонах в нынешнем сезоне Дзюба продемонстрировал даже при Манчини в «Зените»! В матче с «Краснодаром» (2:0), тогда форвард поучаствовал в одной голевой атаке.

Из фланговой зоны в матче с Саудовской Аравией Артем сделал голевую скидку на Черышева, не дав сопернику возможности подобраться к мячу. Длинную передачу на Дзюбу выполнил Сергей Игнашевич. Дальнобойных пасов в матче было много (один только Акинфеев совершил 15). И Дзюба в силу антропометрических данных здесь предпочтительнее, чем Смолов. Статистика говорит о том же.

Что имеем? В отличие от Смолова, Дзюба проявил себя в штрафной, показал полезность в смещениях на фланги, предстал королем борьбы. Весомая заявка на попадание в стартовый состав в игре с Египтом.

НАПАДАЮЩИЙ-ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ

Если Смолову отметка в 10 забитых голов за один сезон в РФПЛ покорялась пока только в «Краснодаре», то Дзюба подобный финт проворачивал уже в четырех клубах: «Томи», «Спартаке», «Ростове» и «Зените»! По умению приспосабливать к новым условия он впереди конкурента.

Лишь в мае Станислав Черчесов стал использовать схему 4-4-2, по которой Россия сыграла против Саудовской Аравии. Эту схему мы не наигрывали, поэтому с закрытыми глазами сыграть не сможем ни против одной команды. Остается надеяться, что футболисты будут сильны в конкретных эпизодах, приспособятся к ситуации. В такой ситуации Дзюба может спасти нас не раз.

Не стоит забывать, что Дзюба выдает лучшие игры, когда есть, что доказывать. Сейчас именно такая ситуация. Он голоден до футбола.

Статистика: Instat.