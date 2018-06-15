Екатеринбург встретил первых гостей – сборные Уругвая и Египта и их болельщиков, как и положено средней полосе России – осенней прохладой и отражением в лужах пасмурного неба. Прогноз погоды на месяц, с 14 июня по 15 июля, поведал, что именно матч №2 станет в программе чемпионата самым холодным – и удержит температурный антирекорд до финиша. Уругвайцы, и без того ошалелые от вояжа на другую сторону Земли, ежились под поднятыми воротниками, словно на улице не "плюс 14", а минус. А египтяне спросили тренера сборной Эктора Купера: не помешают ли им уральские морозы?

– Мы прекрасно себя чувствуем, – рассмеялся египетский аргентинец. – Эта температура – идеальная для тренировок. Она лучше, чем жара. Хотя надо поинтересоваться у футболистов. Эй, тебе холодно? – обратился он к 45-летнему вратарю Эль-Хаддари.

– Нет, меня устраивает такая погода, – хохотнул тот.

***

Десять полевых игроков и один вратарь сборной Египта, молчаливо соглашаясь с ним, тренировались в этот день в шортах. Прочие – в трикошках. Напрашивалось предположение, что без штанов – основа на матч с Уругваем. Но тогда получалось, что Салах в нее не попадает. А без него египетская команда выглядит осиротевшей даже с таким знатным вожаком, как Купер.

– Салах поправился? Салах готов? Салах сыграет? Не рискованно ли выпускать Салаха? – раз пять, а то и шесть в разных вариациях спросили тренера на пресс-конференции. Тот на все вопросы отвечал утвердительно, лишь сделал сноску, что все зависит от состояния – и желания – самого Мохамеда:

– Мо тренируется по три раза в день: и индивидуально, с личным тренером под присмотром медиков, и вместе с командой. Он считает, что такой режим для него оптимальный. И если решит, что сможет принести сборной пользу в матче с Уругваем, то выйдет обязательно.

***

В Екатеринбурге Салаха поджидали персональные фанаты и горстка египтян, опередивших сборную. Сгрудились возле Дабл-Три-бай-Хилтона, куда вселялась команда, чем-то махали, во что-то свистели, приготовили портреты для росписи. Мо снизошел лишь до приветственного жеста издали и скрылся в недрах отеля: безопасность превыше всего. Мало ли, вдруг там Рамос втихаря присоседился к толпе.

Ничего особенного: Луис Суарес и уругвайцы тоже отсалютовали группе болельщиков с расстояния. А то если к каждому подойти, то надо еще один чемпионат организовывать – по селфи, обнимашкам и автографам. Старина Годин, например, когда его отпустили с пресс-конференции раньше времени, чтобы успел на тренировку, все равно опоздал – прямо в дверях его захомутали люди с включенными мобильниками и умоляющими взглядами на копченых лицах, а кое-кто, солидного вроде вида, просто взгромоздился защитнику «Атлетико» на шею. Ведущий понапрасну пыхтел в микрофон, призывая к порядку. И успокаивал себя тем, что Годин – не Суарес.

***

В день старта в городском парке культуры имени Маяковского официально открылась фан-зона. Хотя изначально это событие намечали на 12 июня, но потом решили развести потоки и удвоить праздник. В общей сложности выступление группы «ЧайФ» (живьем, в полный рост) и игру России с саудитами (на гигантском экране) посмотрели более 20 тысяч человек. «Мы стали частью чемпионата мира!» – восхищенно кричал со сцены заместитель мэра Екатеринбурга Сергей Тушин. А Владимир Шахрин своей знаменитой песней нечаянно предвосхитил итоговый счет матча. Может, пора в ней названия стран поменять?

– Выиграть чемпионат мира по футболу гораздо сложнее, чем чемпионат мира по автогонкам, – такое признание победителя ралли «Дакар» екатеринбуржца Сергея Карякина дорогого стоит. – Буду завтра болеть за Уругвай. Когда я проезжал сквозь эту страну, то в каждой деревушке видел подготовленные, ухоженные футбольные поля. Значит, для уругвайцев футбол очень важен. И за такое отношение они заслуживают успеха. За ничью в пользу России болеть не хочу: я сам всегда стремлюсь побеждать и другим желаю того же.

Я, в общем, тоже. Только болеть не буду ни за кого. Здоровье дороже.